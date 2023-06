Nieuwe dinosaurussoort ontdekt op Brits eiland

Het Britse dino-eiland Isle of Wight in Engeland staat weer in de spotlights na het ontdekken van een nieuwe dinosaurussoort: de Vectipelta barretti. Het eiland is een heus Europees fossielenparadijs, dé plek die Jurassic Park had kunnen zijn. De nieuwe dinosaurussoort is vernoemd naar Paul Barrett, een gerenommeerd paleontoloog die zich bezighoudt met de evolutie van dinosaurussen.

Gepantserde soort

De plantenetende Vectipelta barretti is een recent ontdekte ondersoort van de ankylosauriër die nabij het zuidelijkste eiland van Engeland is gevonden. Onderzoekers vermoeden dat deze nieuwe dinosaurussoort, nauw verwant aan Chinese ankylosauriërs, vanuit Azië naar Europa trok in het vroege krijt. Het is de tweede gepantserde dinosaurus die op het eiland is gevonden. De eerste was Polacanthus foxii, die in 1865 werd opgegraven.

Het is een belangrijke ontdekking, die volgens onderzoekers kan helpen bij het begrijpen hoe dinosaurussen uitstierven. “Het werpt licht op de diversiteit van de ankylosauriërs in Groot-Brittannië”, zegt een van de onderzoekers, Stuart Pond.

