Nieuwe Britse premier Sunak: ‘Er komen lastige beslissingen aan’

Het was een razendsnelle wisseling van de wacht. Pas gisteren won Rishi Sunak de leiderschapsverkiezing van de Conservatieve Partij, die hem ook automatisch premier van het Verenigd Koninkrijk maakte. Dinsdag al werd Sunak officieel premier van het land, na het aftreden van zijn voorganger Liz Truss.

Die beëdiging ging gepaard met eeuwenoude procedures: het schudden van de hand van de koning, de verhuizing naar de ambtswoning op Downing Street 10 én de presentatie van Sunaks nieuwe kabinet, allemaal op dezelfde dag.

Het aantreden van Sunak betekende ook het officiële aftreden van oud-premier Liz Truss. Met een klein geel busje verhuisde ze vandaag haar spullen uit de ambtswoning, om plaats te maken voor haar opvolger. Dat busje is kleiner dan gebruikelijk, merkte een BBC-commentator op, en voegde toe: “Dat komt misschien omdat ze er ook niet zo lang heeft gewoond.” Sunaks spullen arriveerden in een bus van een stuk groter formaat.

‘Zware beslissingen’

Toch is de hoofdrolspeler van vandaag onmiskenbaar de nieuwe premier, Rishi Sunak, die vanmiddag traditiegetrouw zijn eerste speech voor Downing Street 10 hield. Daarin waarschuwde hij zijn land voor “lastige beslissingen”. “Economische stabiliteit en het terugwinnen van vertrouwen staan centraal in mijn nieuwe regering”, zei Sunak.

In zijn speech pleitte de nieuwe Britse leider bovendien voor een sterker Brits gezondheidssysteem, meer handhaving op straat en bij de grenzen, betere scholen en grotere steun voor het leger. Over het leiderschap van Truss zei Sunak dat er “onmiskenbaar fouten zijn gemaakt”. “Die fouten zijn niet gemaakt uit slechte wil of slechte intenties, juist het tegenovergestelde”, voegde hij toe. “Maar het zijn desondanks fouten.”

Kort verwees Sunak naar het miljardenprogramma dat hij opzette om de Britten door de coronacrisis te loodsen toen hij eerder minister van financiën was. “Toen deed ik alles wat ik kon om mensen en bedrijven te helpen. Ook ditmaal zal mijn regering geen schuld achterlaten voor volgende generaties - uw kinderen en kleinkinderen.”

Flinke opgave

De toon van die speech weerspiegelt de huidige staat van crisis in het VK. De economie is zwak en er wordt geworsteld met hoge energieprijzen en hoge inflatie. Voor veel Britten zijn de boodschappen duur, of zelfs onbetaalbaar geworden.

Ook binnen de Conservatieve Partij is het onrustig, na vijf premiers in zes jaar tijd. Sunak moet vermoedelijk onpopulaire maatregelen door zijn partij loodsen, zoals mogelijke belastingverhogingen om de lasten van de crisis te dragen. En zijn mandaat is klein bij de oppositiepartijen, die dinsdag weer opriepen tot nieuwe parlementaire verkiezingen.

Een feestje past dus niet bij Sunaks nieuwe premierschap. Toch lijkt Sunak de persoon die mogelijk rust kan brengen. Volgens een onderzoek van opiniepeiler YouGov was Sunak maandag de minst onpopulaire kandidaat onder Labour-stemmers, een beperkte opsteker in een verder lastig klimaat.

Nieuw kabinet

Op dit moment vormt Sunak razendsnel zijn nieuwe kabinet achter de voordeur van Downing Street 10. Wie deel uitmaakten van dat gloednieuwe kabinet, horen de Britse Conservatieve politici ook pas dinsdag.

Enkele voormalig kabinetsleden kondigden hun ontslag al aan, zoals Chloe Smith, de Britse minister van arbeid, en Jake Berry, de Britse voorzitter van de Conservatieve Partij. Onderwijsminister Kit Malthouse keert ook niet terug in Sunaks nieuwe kabinet.

Wie hen gaan vervangen, wordt later vanmiddag bekend. Vermoed wordt dat de huidige financiënminister Jeremy Hunt terugkeert, omdat hij en Sunak een vergelijkbare economische visie hebben.

Niet bang

Hoewel hij erkent dat het zwaar gaat worden, is Sunak naar eigen zeggen niet bang voor de druk die zijn baan met zich meebrengt. “Vertrouwen moet je verdienen. En ik zal uw vertrouwen verdienen.”

Of dat hem gaat lukken, daar zijn de meningen over verdeeld. Na zijn speech betrad Sunak Downing Street 10 onder luid applaus en gejuich van menigtes buiten. Maar achter het rek speelden demonstranten het liedje I Predict A Riot van de Kaiser Chiefs luid op de speakers.

Eerste premier van kleur Sunak is de eerste niet-witte premier van het Verenigd Koninkrijk. Toch is dat niet een groot punt onder de Britten, zo schrijft journalist Mutaz Ahmed in de Britse krant The Telegraph: “Het is van belang dat dit moment niet historisch voelt voor de Britten. Dat toont dat Sunak geen culturele revolutie hoefde te starten voor zijn leiderschap, zoals Barack Obama deed in 2008.” Toch kreeg ook Sunak te maken met racisme, bijvoorbeeld door een beller genaamd Jerry die zich op nationale radio afvroeg of de nieuwe premier wel loyaal aan het land zou zijn.

Lees ook:

De Britten verdienen nieuwe verkiezingen

Voor de toekomst van het Verenigd Koninkrijg verdienen daarom nieuwe verkiezingen de voorkeur, maar dat zal voorlopig niet gebeuren. De Conservatieve partij staat er bijzonder slecht voor in de peilingen en de kans is niet groot dat de nieuwe premier verkiezingen zal uitschrijven.