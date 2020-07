Nieuwe Amerikaanse sancties tegen China en geen privileges meer voor Hongkong

Trump zette zijn handtekening onder een door het Congres goedgekeurde wet die banken bestraft die zaken doen met Chinese functionarissen die de nationale veiligheidswet voor Hongkong hebben ingevoerd. Met het andere decreet wil de president China verder straffen voor de ‘onderdrukkende acties’ tegen Hongkong.

De speciale handelsrelatie die Hongkong jarenlang had wordt beëindigd. “Geen speciale privileges, geen speciale economische behandeling en geen export van gevoelige technologieën", meldde Trump. ,,Hongkong wordt nu net zo behandeld als het vasteland van China.”

“Hun vrijheid is afgenomen, hun rechten zijn afgepakt", zei Trump over de inwoners van Hongkong. “En daarmee verdwijnt Hongkong, in mijn ogen, omdat het niet langer concurreren met de vrije markt.”

Nieuwe veiligheidswet

China maakte vorige week bekend een groot nationaal veiligheidsbureau te openen in Hongkong, een tot voor kort semiautonome regio die een eigen economisch en administratief bestuur had. Dit bureau zal onder meer toezien op de naleving van de nieuwe Chinese veiligheidswet, die in mei werd aangenomen. Deze wet geeft China onbeperkte macht in de regio.

Meerdere landen hebben al stappen ondernomen vanwege de nieuwe wet. Zo schrapten Australië en Canada het uitleveringsverdrag en zei de Australische premier Scott Morrison dat inwoners van Hongkong in de toekomst makkelijker een visum in zijn land kunnen krijgen.