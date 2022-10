Nieuw-Zeelandse boeren woedend over geplande belasting op broeikasgassen

Een ‘wereldprimeur’ waarmee Nieuw-Zeeland reuzenstappen zet in de strijd tegen klimaatverandering, zo kondigde premier Jacinda Ardern het plan trots aan. De boeren zelf zijn minder enthousiast over de voorgestelde belasting op koeienscheten en schapenboertjes. En dat terwijl het plan het resultaat is van intensieve samenwerking tussen de landbouwsector en de overheid.

“Een samenwerking die nu bij het grofvuil wordt gezet”, aldus de grootste boerenlobbygroep van het land. Het zal ook Nederlandse boeren achter de oren doen krabben, die met een emigratiegedachte spelen om hier de knellende stikstofregels te ontvluchten.

Scheetbelasting

Het voorstel: vanaf 2025 gaan boeren belasting betalen over methaan, stikstof en koolstofdioxide die op hun erf wordt uitgestoten. Het tarief wordt berekend op basis van omvang van het bedrijf, het aantal dieren, de productie en de soort kunstmest; en kan gecompenseerd worden door bijvoorbeeld de aanplant van bomen. Nieuw-Zeeland is het eerste land ter wereld dat een dergelijke directe ‘scheetbelasting’ voor boerenbedrijven invoert, een primeur die er volgens Ardern voor moet zorgen ‘dat Nieuw-Zeelandse boeren vooroplopen in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen’.

Het land met vijf miljoen inwoners is ruimschoots de grootste zuivelexporteur ter wereld en huist 10 miljoen koeien en 26 miljoen schapen. De boerenbedrijven zijn er goed voor de helft van de uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door de scheten, boeren en uitwerpselen van het vee.

Samenwerkingsverband

Dat daar wat aan moet gebeuren, vindt niet alleen de centrum-linkse regering van Jacinda Ardern, maar ook de landbouwsector zelf. In 2019 werd samenwerkingsverband He Waka Eke Noa opgericht in de strijd tegen klimaatverandering. In 2050 moet het land CO 2 -neutraal zijn, onderweg daarnaartoe moet de methaanuitstoot voor 2030 met tien procent zijn teruggebracht.

Een van de aanbevelingen van He Waka Eke Noa is om uitstoot te belasten, en prikkels voor schonere bedrijven in te bouwen. Precies dat wordt nu overgenomen. Toch reageerde Federated Farmers, de grootste boerenlobbygroep van het land, furieus.

“Dit rukt de ingewanden uit het platteland van Nieuw Zeeland”, aldus voorman Andrew Hoggard. Boeren zullen massaal hun boeltje pakken, waarna het platteland in no time vol sparrenbosjes zal komen te staan, zo vreest hij. Veehouders zullen vervolgens in het buitenland onbelast verder gaan met uitstoten.

‘Een vijfde boerenbedrijven verdwijnt’

Vooral de manier waarop de heffingen worden vastgesteld – door de overheid, dus niet in samenspraak met de sector – en hoe de uitstoot door bosbouw kan worden gecompenseerd schiet bij de boeren in het verkeerde keelgat. Federated Farmers becijferde dat 20 procent van de boerenbedrijven zal verdwijnen. Ook belangenverenigingen Dairy NZ en Beef+Lamb, eveneens deel uitmakend van bovengenoemd overlegorgaan, vrezen dat boeren met koeien en schapen onevenredig hard geraakt zullen worden door de methaanvoorstellen.

Premier Ardern verwacht ondertussen dat het niet zo'n vaart zal lopen, zei ze tijdens de presentatie van de plannen voor een koeienstal op een zuivelbedrijf even buiten Wellington. De plannen zijn immers gebaseerd op voorstellen van de sector zelf; brandende hooibalen liggen er nog niet langs de snelwegen. Het voorstel ligt nu tot half november ter consultatie, de regering in Nieuw Zeeland heeft haast. Volgend jaar moeten de uitstootwet worden aangenomen, waarna de boerenbedrijven vanaf 2025 belasting moeten gaan betalen.

Plannen breed gedragen

De wetgeving zal in het parlement vermoedelijk weinig obstakels tegenkomen: het klimaatbeleid van Ardern kan in Wellington op brede consensus rekenen.

Naast de steun van de Green Party stemt ook de grootste oppositiepartij, de centrumrechtse National Party, mee met Arderns meerderheidsregering in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel de National Party wel benadrukt dat het van groot belang is om de landbouwsector binnenboord te houden.

Lees ook:

Klimaatvriendelijke schapen? Nieuw-Zeeland fokt ze

Als je Nieuw-Zeeland in één beeld zou willen samenvatten, dan kom je waarschijnlijk uit bij een glooiende, groene heuvel, bespikkeld met schapen. De realiteit is dat al die wollige weidevrienden aan de lopende band boeren en scheten laten.