Nieuw-Zeeland wil krachtens nieuwe wet gebruik ambtelijk taalgebruik bemoeilijken

Krachtens een wetsvoorstel dat, met inachtneming van de relevante parlementaire procedures, recentelijk in behandeling is genomen door de volksvertegenwoordiging van Nieuw-Zeeland, zou het ambtenaren in die jurisdictie in de toekomst bemoeilijkt kunnen worden om wijdlopig, ambtelijk alsmede clichématig taalgebruik te bezigen in de officiële documenten die zij functiehalve opstellen, hetgeen geconcretiseerd wordt middels een verplichting om zich daarbij uitsluitend te bedienen van taalgebruik dat als begrijpelijk kan worden gekarakteriseerd, een verplichting welke is ingegeven door breed gevoeld maatschappelijk ongenoegen over het feit dat voornoemde documenten structureel ontsierd worden door een zekere mate van taalkundige impenetrabiliteit, waarbij wel aangetekend zij dat die onvrede niet alle maatschappelijke geledingen ertoe aanzet om zich daadwerkelijk achter dit wetsvoorstel op te stellen, in casu de Nieuw-Zeelandse oppositie, die niet alleen beren op de weg ziet qua handhaving, maar waar ook de vrees leeft dat het optuigen van bureaucratische procedures ter voorkoming van bureaucratisch taalgebruik uiteindelijk een averechtse cq contraproductieve strategie zal blijken, zonder daarmee overigens te willen impliceren dat het aanjagen van begrijpelijk taalgebruik geen stip op de horizon zou moeten zijn.

