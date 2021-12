Nieuw-Zeeland verbiedt jongeren voor de rest van hun leven sigaretten te kopen

Wie in Nieuw-Zeeland 14 jaar of jonger is en graag ooit een sigaret wil proberen, zal dat nooit meer kunnen zonder daarvoor de wet te overtreden. De Nieuw-Zeelandse regering heeft een creatieve wet ingevoerd, die het het kopen van sigaretten verbiedt voor minderjarigen onder de 14 jaar en de minimumleeftijd voor het kopen van rookwaar ieder jaar met nog een jaar oprekt. Dit betekent dat wie nu 14 jaar of jonger is voor de rest van zijn leven te jong zal zijn om sigaretten te kopen.

De Nieuw-Zeelandse minister van gezondheidszorg Ayesha Verrall sprak van een ‘historische dag voor de gezondheid van ons volk.” “We willen ervoor zorgen dat jongeren nooit meer beginnen met roken, dus we criminaliseren de verkoop of levering van rookwaar aan de nieuwe generatie jongeren.”

E-sigaretten zijn wel populairder geworden

Nieuw-Zeeland probeert al langer het land rookvrij te maken, en met succes: in 2008 rookte ongeveer 18 procent van de bevolking, en tien jaar later was dat gedaald naar 11,6 procent. De regering wil het naar 5 procent krijgen in 2025.

De regering heeft donderdag meer maatregelen ingevoerd om het aantal rokers te verminderen. Zo gaat de prijs van rookwaar flink omhoog, en gaat het aantal sigarettenverkooppunten drastisch omlaag: van 8.000 nu naar 500. Tegelijkertijd moeten fabrikanten de hoeveelheid nicotine in de sigaretten verlagen, en krijgen verslavingsklinieken meer geld voor hulp aan mensen die willen stoppen met roken.

De regering heeft geen maatregelen getroffen tegen alternatieve sigaretten, zoals e-sigaretten. Juist die zijn de laatste jaren populairder geworden onder jongeren.

Lees ook:

Zeeland lokt huisartsen met volledig georganiseerde weekendjes weg: ‘We kunnen niet stilzitten’

Zeeland wil niets liever dan het huisartsentekort een halt toeroepen. Maar de vergrijzing in de regio en jonge huisartsen die parttime en in duo’s willen werken, helpen niet mee.