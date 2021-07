Nieuw-Zeeland in de ban van geredde baby-orka Toa

Nieuw-Zeeland is in de ban van baby-orka Toa. Het dier spoelde vorige week aan bij de kust, nadat het om onbekende redenen van de troep gescheiden werd. De drie maanden oude Toa – ‘de dappere’ in het Maori – werd met een paar lichte verwondingen gevonden bij de plaats Plimmerton, ongeveer 100 kilometer ten noorden van hoofdstad Wellington.

Toa was onmiddellijk in goede handen: hij werd opgevangen door dierenverzorgers, en sindsdien buigen honderden vrijwilligers over het hele land zich over zijn gezondheid. Ook zijn zij druk bezig om de troep orka’s te vinden waar hij toe behoort, maar ze worden belemmerd door het slechte weer. In het gebied razen momenteel stormen met windsnelheden van 140 kilometer per uur.

De tijd dringt, zo stellen sommige wetenschappers, want als Toa niet snel herenigd wordt met zijn moeder, zal hij niet meer kunnen overleven in de natuur. Hij zal dan voor de rest van zijn leven verzorgd moeten worden door mensen.

Euthanaseren

Maar opvangfaciliteiten voor orka's heeft Nieuw-Zeeland niet; de baby-orka wordt nu noodgedwongen opgevangen in een zwembad gevuld met zeewater. Om hem onnodig leed te besparen, stellen sommige biologen voor om hem te euthanaseren.

De enige bioloog in het land met orka-expertise, Ingrid Visser, wil daar (nog) niets van weten. Haar focus is niet ‘gericht op de zwartkijkers, maar op wat goed is voor Toa’. Zij beschikt bovendien over goede contacten in het buitenland, mocht er geen plaats zijn voor hem in Nieuw-Zeeland.

