Nieuw-Zeeland claimt eliminatie van het virus

Nieuw-Zeeland heeft het nieuwe coronavirus ‘geëlimineerd’. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse regering maandag gemeld op een persconferentie. Volgens haar komen er per dag nog maar een handvol nieuwe gevallen bij en zijn die besmettingen goed te traceren.

“We hebben ons doel van eliminatie bereikt”, verklaarde de hoogste volksgezondheidsfunctionaris Ashley Bloomfield. “Dit betekent niet dat we het virus volledig hebben uitgeroeid, maar wel dat het nu beperkt blijft tot een klein aantal gevallen, zodat we eventuele besmettingen en uitbraken die er uit voortkomen de kop in kunnen drukken.”

De grenzen gingen volledig dicht

De regering van premier Jacinda Ardern kondigde eind maart, toen Nieuw-Zeeland nog maar enkele tientallen besmettingen had, een van de striktste lockdowns ter wereld af. De grenzen gingen volledig dicht. Nieuw-Zeelanders die terugkeren uit het buitenland mogen er nog wel in, maar moeten twee weken in quarantaine.

Volgens Ardern werpt die aanpak inmiddels vruchten af. De premier betuigde maandag haar medeleven met de nabestaanden van de negentien Nieuw-Zeelanders die tot nu toe overleden aan Covid-19. En ze prees haar landgenoten voor hun inzet. “We leven en werken nu bijna vijf weken op een manier die nog maar twee maanden geleden onmogelijk was geweest. Maar we hebben het voor elkaar gekregen. En we hebben het samen gedaan.”

Haar regering kondigde tegelijk een versoepeling aan van de maatregelen. Zo gaan rechtbanken en het parlement dinsdag weer aan de slag. Ook mogen veel bedrijven weer open, mits ze zich aan strenge maatregelen houden die het besmettingsgevaar beperken. Winkelcentra blijven gesloten, openbare evenementen zijn nog steeds niet toegestaan en de regering roept mensen op om, als het kan, thuis te blijven werken en ‘in hun bubble’ te blijven. “We kunnen niet terug naar ons pre-Covid19-leven”, aldus premier Ardern. “Die dag komt wel, maar nu nog niet.”

Succes is lastig te kopiëren

Het succes wekt wereldwijd bewondering, maar is lastig te kopiëren. Want Nieuw-Zeeland is een dunbevolkte, welvarende archipel, die betrekkelijk afgelegen ligt en zijn grenzen relatief eenvoudig kan sluiten. De 5 miljoen inwoners houden normaliter al behoorlijk wat afstand en hebben een groot vertrouwen in hun regering. Bovendien is de economische schade enorm en zal het land zijn grenzen naar verwachting nog lang dicht moeten houden om niet alsnog een coronagolf te krijgen.

Om op dit punt enige verlichting te creëren, overweegt Arderns regering op dit moment of weer onderling reizen kan worden toegestaan tussen Nieuw-Zeeland en buurland Australië. Want ook Australië is het virus effectief aan het bedwingen. Er zou dan een gezamenlijke ‘coronavirus-vrije zone’ worden geschapen. De Australische minister van binnenlandse zaken, Peter Dutton, verklaarde zondag hier open voor te staan. “Je zou het ook kunnen doen met andere landen in de regio die succes boeken”, aldus Dutton. “Maar Nieuw-Zeeland zou de natuurlijke partner zijn.”

Lees ook:

In de natuur van Nieuw-Zeeland merkte Jeroen niets van corona, nu zit hij vast in een blokhut

De corona-uitbraak was een complete verrassing voor Jeroen Stroetzel, toen hij vanuit de fjorden in Nieuw Zeeland terugkwam in de bewoonde wereld. Inmiddels zit hij vast in een blokhut.

Het nieuwe coronavirus

Het coronavirus grijpt om zich heen in Nederland en de rest van de wereld. Op deze pagina vindt u het belangrijkste nieuws en de achtergronden daarbij.