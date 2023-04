Nieuw-Zeeland bedenkt zich: kinderen laten jagen op wilde katten toch niet zo’n goed idee

De wilde kat zorgt weer voor grote commotie in Nieuw-Zeeland. Dit keer is het de aankondiging afgelopen zaterdag dat de jaarlijkse jachtwedstrijd in North Canterbury een nieuwe categorie kent, ditmaal voor kinderen tot 14 jaar. Het kind dat de meeste wilde katten doodt, wint de hoofdprijs van 250 Nieuws-Zeelandse dollars, omgerekend 140 euro.

Wilde katten worden in Nieuw-Zeeland als een plaag gezien, die veel inheemse soorten opvreten waardoor ze met uitsterven worden bedreigd. Het doodschieten diende dus het goede doel, volgens de organisator. Om te voorkomen dat de geliefde huiskat de dupe zou worden, zou elke gedode kat worden gecontroleerd op een microchip. Zo moest worden voorkomen dat de doorgaans op de bank snorrende poes de dupe zou worden. Zit er toch een gechipte kat tussen de geschoten beesten, dan volgt diskwalificatie van de jonge jager.

De jacht op wilde zwijnen gaat gewoon door

De dierenrechtenorganisatie Safe reageerde woedend. Het uitsluiten van een jagertje bij een gechipte dode kat, is geen oplossing – want dan is het dier al dood. Het afschieten van dieren met een luchtbuks zorgt bovendien voor een langzame, pijnlijke en stressvolle dood. De jagersorganisatie werd bedolven onder protestbrieven en haatmails. De North Canterbury Hunting Competition trok woensdag zijn keutel in en lastte de jacht op wild katten door kinderen af. De jacht op wilde zwijnen en herten gaat gewoon door. Net als vorig jaar doen kinderen ook mee. Zij schoten toen 427 dieren dood, vooral buidelratten, hazen en konijnen.

Hiermee is de discussie over de wilde kat niet ten einde. Zij doden op grote schaal bedreigde diersoorten zoals de beroemde Nieuws-Zeelandse kiwi, een loopvogel. Ook vele vleermuizensoorten zijn de dupe van de gehaaide rover, net als een aantal skink-soorten – hagedissen – die nu met uitsterven worden bedreigd. De grote groengele papegaai, de kea, die inheems is voor Nieuw-Zeeland, is door de wilde kat inmiddels ernstig bedreigd. Er leven hooguit nog enkele duizenden in het wild, die zich in bergachtig gebied hebben teruggetrokken.

De wilde kat is een plaag, maar wordt feitelijk beschermd door de liefde voor de huiskat. Nieuw-Zeeland heeft als doel gesteld om in 2050 van alle uitheemse roofdieren, zoals hermelijnen, wezels, fretten en ratten verlost te zijn. De uitheemse wilde kat staat niet op dit lijstje en die is het grootste probleem voor de inheemse vogels, reptielen en kleine dieren. Natuurorganisaties eisen nu een nationale kattenwetgeving om de biodiversiteit te beschermen, waardoor er onderscheid gemaakt wordt tussen de huiskat en de wilde kat.

Alle ratten, buidelratten en wezels in Nieuw-Zeeland zijn hun leven niet meer zeker. Premier John Key streeft ernaar al deze uitheemse roofdieren in het jaar 2050 van de eilanden verwijderd te hebben. Gisteren kondigde hij het grootschalige plan aan .