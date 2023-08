Nieuw Russisch schoolboek: Poetin heeft de wereld van de ondergang gered

In het boek, dat Russische geschiedenis, 1945 – begin 21ste eeuw heet, wordt de invasie in Oekraïne geprezen en het Westen neergezet als grote boosdoener die eropuit is om Rusland te vernietigen. De aanval op de Krim in 2014 wordt omschreven als een volksopstand van inwoners van de oostelijke Donbas-regio die ‘Russisch wilden blijven’. Over militairen in het gebied wordt met geen woord gerept, wel gaat het over ‘Russische vrijwilligers’.

Het is het eerste officieel goedgekeurde geschiedenisboek dat de invasie in Oekraïne vermeldt. Sergej Kravtsov, de Russische minister van onderwijs, presenteerde het boek deze week tijdens een persconferentie in Moskou. Hij zei dat het boek geschreven is om ‘de doelen (van het offensief) aan scholieren over te brengen’: ‘demilitarisatie en denazificatie van Oekraïne’.

Boek wordt na ‘de overwinning’ aangevuld

Op de omslag van het boek is de Russische brug te zien die het geannexeerde Oekraïense schiereiland Krim met het vasteland verbindt. Als de ‘speciale militaire operatie’ ten einde is, na ‘de overwinning’, zal het boek verder aangevuld worden, aldus Kravtsov.

Het tekstboek is in slechts een paar maanden geschreven en wordt al vanaf komend schooljaar gebruikt in het voortgezet onderwijs in Rusland. Vladimir Medinski, voorheen minister van cultuur van Rusland en inmiddels presidentieel adviseur, heeft meegeschreven aan het boek.

Russische middelbare scholieren wordt straks geleerd dat Oekraïne een westerse uitvinding is, puur bedacht om Rusland te treiteren. Er wordt zelfs beweerd dat de blauw-gele vlag van Oekraïne door Oostenrijkers is bedacht. Leerlingen worden tevens gewaarschuwd voor ‘de geënsceneerde clips en nepfoto’s en -video’s’, die afkomstig zouden zijn uit het Westen. Het boek spreekt van ‘russofobie’, die door westerse machten zou worden verspreid.

Een portret van Poetin op een bladzijde over de Russische oorlog in Oekraïne en de annexatie van de Krim in het nieuwe schoolboek. Beeld AFP

Propagandamachine

Het schoolboek is het zoveelste middel om de propagandamachine van het Kremlin draaiende te houden, compleet in lijn met het narratief dat op de staatsmedia wordt uitgedragen. In de passages die door Russische media zijn gepubliceerd, wordt Poetin afgeschilderd als historische held. Zonder zijn ingrijpen was de menselijke beschaving tot een einde gekomen, valt er te lezen.

De BBC geeft nog een voorbeeld van verdraaide feiten. In het boek wordt beweerd dat 80 procent van de Oekraïense bevolking tot 2014 het Russisch als moedertaal beschouwde. Maar volgens een peiling van het gerenommeerde Razoemkov Centre ging dit in 2006 om 30 procent. Destijds gaf 52 procent aan dat de moedertaal Oekraïens was.

