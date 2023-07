Nieuw klimrecord van achtduizenders niet zonder controverses

De Noorse avonturier Kristin Harila wist in drie maanden en één dag de veertien hoogste bergen ter wereld te beklimmen. Dat maakt haar drie maanden en vijf dagen sneller dan het vorige record van de Nepalees Nirmal Purja. Maar het nieuwe record is niet zonder controverses.

De harde noten die de prominente sherpa Mingma Gyalje over de prestatie kraakt, staat haaks op juichende berichten van Harila's sponsors. Volgens Gyalje ontwikkelt zich in Nepal een nieuwe manier van klimmen. Tegen Explorersweb vertelde hij dat er bewijs is dat Harila op de berg Manaslu helikopters gebruikte om sherpa’s naar hogere kampen te vervoeren. De sherpa's maakten de weg vrij door de routes voor te bereiden. Eerdere records zouden met minder hulp zijn verbroken. “Geen klimrecord is nu zuiver”, schrijft hij op Instagram. “Waar is het daadwerkelijke klimmen gebleven?”

Het circuit van de veertien achtduizenders staat bekend als een van de zwaarste uitdagingen in de klimmerswereld. Tot nu toe lukte het 28 mensen om het circuit volledig te voltooien. De eerste was Reinhold Messner, die daar in de jaren zeventig en tachtig wel nog jaren over deed.

