Nieuw Chinees virus duikt ook op in Japan

Met een patiënt in Japan heeft een nieuw virus dat een longziekte veroorzaakt zich nu in zeker drie landen verspreid. De nieuwe vorm van longontsteking heeft al tot tientallen zieken en tenminste één sterfgeval geleid in China. De BBC meldde donderdagavond dat in China volgens lokale functionarissen een tweede dode is gevallen. Enkele dagen geleden bleek een Chinese toerist in Thailand het virus ook bij zich te dragen.

De Japanner, volgens lokale media van Chinese afkomst, was aan het begin van dit jaar in Wuhan. In die Chinese stad zijn tot nu toe veruit de meeste ziektegevallen geconstateerd. Hij kreeg koorts, moest hoesten en keerde op 6 januari terug naar Japan. Vier dagen later werd hij in het ziekenhuis opgenomen omdat de symptomen aanhielden. Hij bleek besmet met het Chinese virus.

Inmiddels gaat het beter met de man en is hij weer uit het ziekenhuis ontslagen. Niemand in zijn omgeving of in het ziekenhuis waar hij werd behandeld, is besmet.

Chinese medici hebben het virus in Wuhan geanalyseerd. Het behoort tot de corona-familie, een grote groep virussen die ziektes kunnen veroorzaken van een verkoudheid tot ernstige luchtwegaandoeningen zoals longontsteking. Volgens de Chinese autoriteiten gaat het niet om sars, ook een corona-virus, dat honderden mensen het leven kostte in 2002 en 2003.

Ieder nieuw virus kan tot een wereldwijde epidemie leiden

De Japanse patiënt is volgens een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid niet in of bij de vismarkt van Wuhan geweest. Veel andere besmette personen werkten daar of kwamen er vis kopen. De markt is inmiddels gesloten en er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van het virus.

Volgens de Chinese autoriteiten zijn op dit moment 41 mensen met het virus besmet. Een man van 61 is eraan overleden. Het virus is ook opgedoken in de Chinese stad Hongkong. Indonesië heeft voorzorgsmaatregelen genomen, van reizigers uit China wordt op vliegvelden en in havens de temperatuur gecheckt. Dat land was in 2006 en 2007 de bron van een uitbraak van vogelgriep, die toen 146 levens eiste volgens de VN-gezondheidsorganisatie WHO.

Nieuwe vormen van griep en longziekten ontstaan geregeld in China, onder meer omdat daar veel mensen en dieren dicht op elkaar leven. Bij ieder nieuw virus bestaat de kans dat dit tot een wereldwijde epidemie zal leiden. Het goede nieuws in dit geval is dat deze ziekte niet makkelijk van mens tot mens besmettelijk lijkt te zijn, al houden medici er rekening mee dat dit wel mogelijk is.

De vrees bestaat dat het virus zich de komende weken veel meer zal verspreiden, met het Chinese Nieuwjaar op komst. Dan verplaatsen vele miljoenen mensen zich door het land en reizen ook veel familieleden uit het buitenland naar China. Het Chinese ministerie van gezondheid adviseert iedereen die van of naar Wuhan reist een mondkapje te dragen en bij hoesten en koorts naar de dokter te gaan.

Lees ook:

N iet kapot te krijgen

Virussen zijn vaak razendsnelle, genadeloze killers. En dat is misschien wel een beetje ons geluk, want als ze zich meer zouden gedragen als een sluwe sluipmoordenaar, waren ze nog veel gevaarlijker.