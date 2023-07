Nieuw centrum moet helpen Poetin te vervolgen

In Den Haag is maandag officieel het Internationaal centrum voor de vervolging van de agressie tegen Oekraïne (ICPA) geopend. Het centrum, opgezet door de Europese Unie, is geen tribunaal en heeft geen bevoegdheid om over te gaan tot vervolging.

Wel moet het ICPA voorwerk verrichten voor een later op te richten tribunaal, dat het Russische leiderschap ter verantwoording kan roepen voor wat in het internationaal recht bekendstaat als ‘internationale agressie’. Lidstaten van de Verenigde Naties zouden kunnen besluiten zo’n tribunaal op te richten. De meeste EU-lidstaten, maar ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, ondersteunen het idee van een speciaal tribunaal.

Het nieuwe centrum (voluit International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression) moet ‘in alle nodige middelen voorzien voor het voorbereiden van vervolgingen’, zei Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders. De Oekraïense procureur-generaal Andriy Kostin sprak van een historisch moment. “Dit is de eerste stap. Gerechtigheid leidt tot vrede”, zei Kostin.

Nog geen bevoegde rechtbank

Voor het misdrijf ‘agressie’ kan Rusland tot nu toe niet worden vervolgd bij gebrek aan een bevoegde internationale rechtbank. De juridische term slaat op het plannen of uitvoeren van een agressieoorlog, die in strijd is met de internationale verdragen. Onder meer militaire bezetting, invasie, gewelddadige annexatie en bombardementen kunnen daaronder vallen. Het ligt in de bedoeling om de Russische leiders, onder wie wellicht ook president Poetin, te vervolgen voor het besluit om agressie tegen Oekraïne te plegen.

Het eveneens in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof (ICC) heeft al internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Poetin op verdenking van oorlogsmisdaden, zoals het deporteren van minderjarigen uit Oekraïne naar Rusland. Het Internationaal Strafhof is bevoegd voor vervolging van de oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid die Rusland in Oekraïne pleegt, omdat Oekraïne het ICC gevraagd heeft zich daarover te buigen.

Maar het ICC kan geen vervolging instellen voor het besluit dat Russische politieke en militaire leiders hebben genomen om Oekraïne binnen te vallen. Het ICC heeft geen rechtsmacht in Rusland, omdat dat land niet is aangesloten bij het ICC.

Bewijsmateriaal samenbrengen

Het ICPA is ondergebracht bij Eurojust, het orgaan waarin de lidstaten van de Europese Unie de aanpak van criminaliteit coördineren. Oekraïne, verschillende EU-landen (Litouwen, Letland, Estland, Polen en Roemenië), maar ook het Internationaal Strafhof en de VS zijn betrokken bij het ICPA.

Het ICPA moet helpen om het bewijsmateriaal samen te brengen dat verschillende landen in hun afzonderlijke onderzoeken hebben verzameld. Het biedt de aanklagers in die landen ook de mogelijkheid om snel informatie uit te wisselen en de onderzoeken en de vervolging te coördineren, met het oog op toekomstige processen voor nationale of internationale rechtbanken.

