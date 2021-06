Nieuw besmettingsgolfje brengt Britse versoepeling in gevaar

Met het begin van de officiële zomer op 21 juni moet Groot-Brittannië weer helemaal open gaan. De laatste fase van de lockdown wordt dan opgeheven en de coronaregels verder afgebouwd. De Britten kunnen weer dansen in de club, voorstellingen bezoeken en een groot aantal gasten uitnodigen voor bruiloften en begrafenissen.

Maar de Indiase variant, nu Delta geheten (zie kader), gooit roet in het eten. Na een flinke daling zijn de besmettingen weer aan het stijgen. De afgelopen week ging het om gemiddeld zo’n 3000 besmettingen per dag. Nog altijd veel minder dan een aantal maanden geleden, maar wel een flinke toename met de week ervoor; toen lag het weekgemiddelde op nog geen 2000 nieuwe besmettingen per dag. De meer besmettelijke Delta-variant zou nu ook opduiken buiten de acht hotspots die door de regering zijn aangemerkt. Bovendien lijkt deze variant iets beter bestand tegen vaccinaties – vooral als er nog maar één dosis is toegediend. En dat terwijl de maatregelen onlangs al versoepeld zijn; de terrassen zitten vol en er wordt weer voorzichtig geknuffeld.

Experts proberen premier Boris Johnson, die vooralsnog vast lijkt te willen houden aan 21 juni, ervan te overtuigen ‘de grote opening’ van het land nog een paar weken uit te stellen. Ze waarschuwen dat een derde golf nog altijd mogelijk is.

Griekse letter voor coronavarianten De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat varianten van het coronavirus aanduiden met letters uit Griekse alfabet, zodat ze niet worden vernoemd naar de landen of gebieden waar een mutatie voor het eerst is vastgesteld. Dat kan namelijk als stigmatiserend worden ervaren. Een land is mogelijk sneller bereid een nieuw ontdekte variant te rapporteren als die niet de naam van dat land krijgt. De Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase variant worden voortaan aangeduid met respectievelijk Alfa, Bèta, Gamma en Delta. Toekomstige zorgelijke of belangwekkende mutaties krijgen een andere letter. Een en ander moet ook de publieke discussie eenvoudiger maken. Op de WHO-website komen de namen van de varianten te staan; als de 24 Griekse letters zijn gebruikt wordt iets anders bedacht.

Kwetsbaar

Het land is nog steeds kwetsbaar, zei bijvoorbeeld regeringsadviseur Adam Finn tegen de BBC. Want ook al is het vaccinatieprogramma in Groot-Brittannië goed uit de startblokken gekomen, er loopt nog een grote groep Britten rond die nog geen of slechts één prik heeft gekregen. Ruim 25 miljoen mensen hebben wel beide doses binnen, maar dat is nog niet de helft van de bevolking. “Het idee dat de klus al geklaard is, is verkeerd”, zei Finn. Het is volgens hem veel beter om de laatste versoepeling wat uit te stellen dan weer “een nieuwe cyclus van lockdownbeperkingen” in te gaan.

Het Twickenham rugby-stadion in Londen wordt als vaccinatie-locatie gebruikt. Beeld EPA

Ook de nationale gezondheidszorg NHS zou graag zien dat de totale opheffing van de lockdown nog even wordt uitgesteld. Zelfs als het aantal coronapatiënten maar licht stijgt, komen de ziekenhuizen in de problemen, waarschuwde het hoofd van de NHS, Chris Hopson, eerder deze week. Zelfs een klein aantal extra coronapatiënten, dat in aparte afdelingen moet worden verpleegd, kan een grote impact hebben op urgente behandelingen van niet-coronapatiënten, zei hij. En de artsen waren juist druk bezig om alle opgelopen achterstanden in te halen.

Ziekenhuizen overbelast

Nog maar een paar maanden geleden waren de ziekenhuizen nog compleet overbelast. In Londen ontstonden files van ambulances die stonden te wachten tot er een plekje was voor hun patiënten. Als de Britse regering op 14 juni moet beslissen of de lockdown een week later inderdaad volledig kan worden afgebouwd, zullen bezorgde deskundigen dat beeld ongetwijfeld weer bij de politici in herinnering roepen.

