Niets raakte Assad harder dan de Turkse wraak

Dikke regendruppels dalen neer op het Turkse dorpje Gülderen, vlak bij de grens met Syrië. De weg naar de dorpsmoskee is zwart van de mensen. Bejaarde vrouwen, jonge kinderen en de minister van binnenlandse zaken kijken hoe in de verte een grafkist de heuvel op wordt gedragen. Onder een Turkse vlag ligt Muhammed Ali Özer, een van de 33 Turkse militairen die donderdag om het leven kwamen bij een aanval van het door Rusland gesteunde Assad-regime in de Syrische provincie Idlib.

“Martelaren zijn onsterfelijk, het vaderland is onverwoestbaar!”, scandeert de menigte wanneer de kist voorbijtrekt. Een kolonne militairen brengt een laatste saluut. De imam leidt het gebed. Door de koranteksten heen klinkt zacht het gesnik van de dorpsbewoners.

Maar na tranen komt wraak. ‘Het bloed van de martelaren zal niet op de grond blijven liggen’, tweette de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag. De dag daarop kondigde de Turkse minister van defensie Turkije’s vierde grootschalige militaire operatie op Syrisch grondgebied aan: ‘Operatie Lenteschild’.

Daarmee houdt Erdogan zich aan een eerder gestelde deadline. Nadat het Syrische regime begin vorige maand ook al Turkse militairen doodde, waarschuwde de Turkse president dat Damascus tot eind februari had om zich terug te trekken achter Turkse linies in Idlib. Turkije steunt daar de Syrische rebellen tegen Assad en sprak in 2018 met diens Russische bondgenoot af dat Turkse observatieposten het gebied in de gaten moesten houden. Ondanks meerdere afspraken over een staakt-het-vuren zette Assad zijn offensief door en omsingelde daarbij enkele Turkse posten.

Een militair eerbetoon op de begrafenis van Muhammed Ali Özer in het Turkse dorpje Gülderen, nabij de grens met Syrië. Beeld Melvyn Ingleby

Nooit eerder werd Assad zo hard geraakt

De Turkse vergeldingsacties begonnen al voor Operatie Lenteschild begon. Volgens de Turkse minister van defensie heeft het Turkse leger sinds de dood van de 33 Turkse militairen donderdag onder anderen ruim tweeduizend militairen, 103 tanks en acht helikopters van het Assad-regime uitgeschakeld. Die aantallen zijn nauwelijks te verifiëren, maar op sociale media deden beelden de ronde van Turkse drone-aanvallen tegen Syrische doelwitten. Ook erkende Damascus dat het gisteren twee gevechtsvliegtuigen verloor in Turkse luchtaanvallen.

Nooit eerder werd het Assad zo hard geraakt door een buitenlandse macht. Waar de rebellen in Idlib al maandenlang in het nauw gedreven werden, wisten ze met Turkse luchtsteun dit keer juist grondgebied terug te veroveren. Ondertussen gingen in de door Assad ingenomen, maar nog altijd opstandige zuidelijke provincie Daraa kleine groepen mensen de straat op om te protesteren tegen het regime. De Turkse luchtaanvallen in Idlib kunnen op lange termijn dus ook Assads grip op andere delen van het land verzwakken.

Maar of de Turken ook daadwerkelijk hun eigen grondtroepen zullen inzetten, hangt grotendeels af van de onderhandelingen tussen Erdogan en president Vladimir Poetin in Moskou aanstaande donderdag. Tot dusver zijn de Russen nauwelijks in actie gekomen om de Turkse aanvallen tegen Assad te stoppen. Doet Poetin dat uiteindelijk toch, dan heeft Ankara concrete militairer steun van de Navo nodig. Komt die niet, dan zal de Turkse wraak nog vele begrafenissen in kleine dorpjes voortbrengen.

Lees ook:

‘Ongekende humanitaire catastrofe’ in het Syrische Idlib

In de Syrische provincie Idlib ontvouwt zich een humanitaire catastrofe, zeggen hulporganisaties. Het regeringsoffensief nadert zijn climax, bijna een miljoen mensen is op drift.