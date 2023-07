Niet over zee? Dan vervoert Oekraïne zijn graan via de rivieren

Vrije toegang tot de Zwarte Zee heeft Oekraïne vrijwel niet meer sinds de Russische invasie van 2022 en de eerdere Russische verovering van de Krim in 2014. En dat terwijl het land beschikt over een bijna net zo lange kustlijn als Zuid-Afrika. De Russen bezetten bijna driekwart van de Oekraïense kuststrook en controleren al het maritieme verkeer dat Oekraïne in- en uitvaart.

Oekraïne is een van de grootste graanexporteurs ter wereld. Dat graan werd grotendeels via zee geëxporteerd, en moet nu dus op een andere manier zijn weg vinden naar de rest van de wereld. Als het niet over zee kan, dan maar over de rivieren.

De nieuwe oogst gaat via de Donau

De Oekraïense Zeehavenautoriteiten stelden eind vorige maand dat het land zich moet voorbereiden op de nieuwe handelsroute. Het land kan niet langer rekenen op de belangrijke havens in Odessa, Tsjornomorsk en Joezjne, en neemt nu ook havens aan de rivier de Donau, die na de instorting van de Sovjet-Unie in onbruik raakten, weer in gebruik.

“Nu Rusland de graanroute effectief blokkeert, dienen we ons voor te bereiden op het opvangen van vrijwel het gehele exportvolume van de nieuwe oogst via de havens aan de Donau”, stelde de Zeehavenfunctionaris Dmytro Barinov vorige maand. De export over de Donau, de rivier die begint in Duitsland en uitmondt in de Zwarte Zee, is enorm toegenomen sinds de Russische invasie en zal alleen maar belangrijker worden.

Een van de belangrijkste transportbedrijven en tevens de grootste graanexporteur van Oekraïne is Nibulon. Het bedrijf wordt noodgedwongen geleid door Andriy Vadatursky, nadat zijn ouders op 31 juli werden gedood door het Russische leger. Een raket trof hun woning in Mykolajiv, waar zij een transportvloot hadden. Andriys vader, Oleksiy, was de oprichter van Nibulon en maakte het bedrijf tot de grootste graanexporteur van het land doordat hij vroeg de potentie inzag van transport over de rivieren.

Grote schade aan het bedrijf

De Russische invasie heeft ook het bedrijf hard geraakt. De kosten zijn enorm toegenomen en het exportvolume is sinds de oorlog gehalveerd. Daarnaast bracht de vernietiging van de Kachovka-stuwdam begin juni het bedrijf grote schade toe. Alle activiteiten aan de rivier de Dnjepr zijn daar in één klap weggespoeld.

Nibulon ziet toch kansen, vooral als de graandeal met Rusland niet wordt verlengd, want dat betekent dat het belang van de Donau alleen maar zal toenemen. Vanuit de havens aan de Donau is in mei al meer dan 3 miljoen ton voedsel geëxporteerd naar het buitenland, meldden de Oekraïense autoriteiten. Een nieuw record, dat waarschijnlijk de komende maanden vaker gebroken zal worden als de Oekraïense autoriteiten de rivierbedding verder uitdiepen.

De Russen moeten behoedzaam zijn

Wat daarnaast helpt is dat het vervoer over rivieren veiliger is dan dat over zee. De overslaghaven ligt op steenworp afstand van buurland Roemenië en dat land is lid van de Navo, wat de Russen tot zekere behoedzaamheid dwingt.

Maar aan Roemeense kant zijn grote zorgen over deze ontwikkeling. Niet zozeer over Russische raketten, maar over het grote volume van Oekraïens graan en de opslagcapaciteit. In de Roemeense Zwarte Zee-haven van Constanta wordt inmiddels een derde van alle graan uit Oekraïne opgeslagen, maar Roemeense boeren zeggen dat zij hun eigen producten niet langer kwijt kunnen.

De Roemeense regering is daarom een pleitbezorger van het weren of verminderen van Oekraïens graan naar de EU, net als Polen, Hongarije en Slowakije. De landen willen hun eigen boeren met hun producten beschermen tegen de komst van Oekraïense goederen. De Roemeense regering overweegt om hun eigen boeren voorrang te verlenen voor de opslag van hun producten in de haven.

Liever een graandeal over zee

Een verlenging van de graandeal is dus van groot belang voor Oekraïne. De rivieren kunnen de terugval in de export over de Zwarte Zee niet opvangen, en brengen op zichzelf nieuwe problemen met zich mee. Vadatursky zei tegen persbureau Reuters dat ondanks alle profijt dat zijn bedrijf heeft bij de export over de rivier, op de lange termijn iedereen gebaat is bij voortzetting van de graandeal over zee. “Ze (de boeren, red.) zouden anders minder produceren, wat zou resulteren in verlies voor Nibulon op de lange termijn en Oekraïne zou minder kunnen produceren.”

