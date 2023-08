Niet naar Rwanda? Dan maar naar Ascension. VK wil bootvluchtelingen naar onherbergzaam eiland sturen

De Britse regering overweegt bootvluchtelingen die in het Verenigd Koninkrijk arriveren onder te brengen op een afgelegen tropisch eiland in de Atlantische Oceaan: Ascension. Tenminste, zolang hun visumaanvraag in het VK in behandeling is. Wie een visum toegewezen krijgt, vliegt terug. Wat er zou gebeuren met degenen die geen visum bemachtigen, is onduidelijk. Het idee is een variatie op een eerder plan om bootvluchtelingen naar Rwanda te vliegen.

Zelfs veel adviseurs van de Britse regering zijn niet enthousiast. “Kansloos”, stelden zij vorige week intern volgens Britse media. Al is het maar omdat het plan peperduur is. Het kost meer dan een miljoen euro per bootvluchteling, stelde ex-minister Jacob Rees-Mogg.

Op Ascension is, afgezien van een legerbasis en een BBC-relaisstation, erg weinig. Er verblijven nog geen duizend mensen op het vulkanische eiland vlak onder de evenaar. Het eiland ligt 1.600 kilometer ten westen Angola, vrijwel precies in het midden van de oceaan tussen het Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse continent. Niemand woont er permanent. Ascension staat vooral bekend als belangrijke broedplaats voor zeeschildpadden.

Heet en onherbergzaam

Het betekent, legde Rees-Mogg uit, dat je er alles moet opbouwen: zelfs de tijdelijke behuizing voor de bouwvakkers die uiteindelijk de migrantenverblijven moeten gaan bouwen. Er zijn weinig natuurlijke waterbronnen op het eiland: zo groot als Terschelling en eindeloos ver van de bewoonde wereld. Het heeft geen lokale economie, geen medische faciliteiten. Het is er heet en onherbergzaam.

Dus werd het plan in 2020, toen het voor het eerst werd geopperd, snel afgeschoten. Maar ‘tijden veranderen’, stelde de Britse staatssecretaris van binnenlandse zaken Sarah Dines vorige week. “De crisis op het Kanaal is urgent. We moeten alle mogelijkheden bekijken. En dat is wat we doen.”

Het draait allemaal om vluchtelingen die vanaf het Europese vasteland op bootjes de oversteek naar het VK wagen: zo’n 100.000 sinds 2018, volgens de organisatie Migration Watch UK. Bijna de helft van hen arriveerde vorig jaar: 45.755. Overigens nog altijd niet bijster veel wanneer je bedenkt dat het totale aantal mensen dat in 2022 vanuit het buitenland naar het VK kwam 1,2 miljoen bedroeg.

Koste wat het kost bootjes weren

Het stoppen van de oversteek van het Kanaal is van symbolisch belang. Zo komen bij ongelukken met gammele bootjes niet zelden immigranten om. En de brexit draaide voor veel Britten in grote mate om hernieuwde controle over de eigen landsgrenzen. De meest fysieke Britse landsgrens is de kustlijn van het eiland. Dus wil de Britse regering koste wat kost laten zien dat het daar de immigranten op bootjes kan weren.

Zij probeerde dit vorig jaar al met een plan om arriverende bootmigranten naar Rwanda te sturen. Dat moest vluchtelingen afschrikken nog een poging te ondernemen. Tot nu toe steekt de rechter daar echter een stokje voor. Er loopt nog wel een hoger beroep bij het Hooggerechtshof, maar de Britse regering lijkt alvast naar alternatieven te zoeken voor het geval zij de zaak verliest.

Voordeel van Ascension is dat het Brits overzees grondgebied is. Het VK zou de nog niet uitgeprocedeerde bootmigranten, anders dan in het Rwanda-plan, dus niet het land uitsturen, maar slechts binnenlands verplaatsen.

Politiek opportunisme

Toch weet Kanstantsin Dzehtsiarou, hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Liverpool, zeker dat ook dit plan B op juridische problemen zal stuiten. ‘Soms lijkt het wel alsof de Britse regering dit soort ideeën lanceert zonder de intentie ze ook daadwerkelijk uit te voeren’, schrijft hij op website The Conversation. Het lijkt er volgens hem op dat zij dit doet ‘om verontwaardiging uit te lokken bij politieke tegenstanders’ en om haar gebrek aan échte oplossingen te camoufleren.

Politiek opportunisme dus. In dat kader ziet Patrick O’Flynn, Brexiteer en voorstander van strengere immigratiepolitiek , vooral voordelen. In tijdschrift The Spectator schrijft hij: ‘Een centrum op Ascension zou prachtig zijn voor de regering in aanloop naar de verkiezingen: een aanhoudend konvooi van illegale immigranten dat naar the middle of nowhere wordt gebracht, terwijl deugende voorstanders van open grenzen bijpassend gillen van verontwaardiging’.

