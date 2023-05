Niet de telling, maar de aanloop naar de Turkse verkiezingen verliep oneerlijk

Zoals bij alle verkiezingen in Turkije worden ook deze keer ongeregeldheden gemeld, vooral in het overwegend Koerdische zuidoosten. Maar internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zagen geen manipulatie op grote schaal.

De oneerlijkheid speelde zich, zoals vaker in Turkije, meer af in de aanloop naar de verkiezingen dan op de dag van de stembusgang zelf. Volgens het hoofd van de OVSE-waarnemersmissie hadden Erdogan en de regeringspartijen daardoor een ongerechtvaardigde voorsprong. “Het waren competitieve, maar nog steeds beperkte verkiezingen.”

Media in handen

Zo heeft Erdogan via bondgenoten zo’n 90 procent van de mainstream media in handen, waardoor zijn verkiezingsboodschappen en interviews veel makkelijker de kiezers bereiken dan Kilicdaroglu’s Twitterfilmpjes. “Erdogan kan de realiteit cureren”, zegt Soner Cagaptay, Turkije-analist bij denktank The Washington Institute.

Als zittend president deinst Erdogan er ook niet voor terug om het staatsapparaat in te zetten voor zijn campagne, of de kiesraad naar zijn hand te zetten. Deze combinatie maakt het voor Cagaptay minder verrassend dat de oppositie niet kon winnen. “De campagne was zo oneerlijk dat het een enorme uitdaging was mee te komen met de race van Erdogan.”

400 meter estafette

Ook langs juridische weg maakte Erdogan zijn tegenstanders het leven zuur. Ekrem Imamoglu, de charismatische oppositieburgemeester van Istanbul, kreeg eind vorig jaar een celstraf opgelegd inclusief een verbod op politiek bedrijven. Hoewel die straf nog niet definitief is, maakte dit een kandidaatstelling van Imamoglu, die populairder is dan Kilicdaroglu, risicovol. Selahattin Demirtas, de voormalig co-voorzitter van de pro-Koerdische HDP zit al sinds 2016 in de cel.

Analist Capagtay vergelijkt de verkiezingsstrijd met het lopen van een 400 meter estafette: “Erdogan loopt alleen de laatste 100 meter. Kilicdaroglu moet de hele 400 meter lopen. Hij had een achterstand, haalde Erdogan bijna in, maar uiteindelijk niet helemaal.”

