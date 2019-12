Niet alle vrouwen zijn blij met de Finse ‘lippenstiftregering’

De scepsis over de nieuwe Finse premier Sanna Marin en haar ‘vrouwencoalitie’ kwam uit onverwachte hoek. De politieke situatie in Finland is normaliter niet een onderwerp dat de aandacht van de wereldpers lang vasthoudt. Maar dat verandert als de wisseling van de premierswacht een vrouw betreft: met haar 34 jaar de jongste minister-president ter wereld, haar vijfpartijencoalitie wordt voorgezeten door vijf vrouwen en ze ziet er nog leuk uit ook.

De opmerkingen over haar persoonlijke leven dat ze, zoals veel leeftijdsgenoten, in stukjes en beetjes deelt op sociale media, kwamen dan ook volgens verwachting. The Daily Mail, bijvoorbeeld, noemde Marin een ‘premier voor de instagram-generatie’. De krant veinsde verbazing over ‘wel heel openhartige borstvoedings-selfies’. Mag dat wel, als premier, al dat gedeel van niet-publieke zaken? Ja hoor, verklaarde Marin later aan de pers. “Ik ben premier, maar nog steeds ook gewoon een mens.”

‘Slecht voor de gelijkheid’

Goed, de instagram-aanval viel dus alles mee. Nog een opluchting: geen Fin die zich publiekelijk zorgen maakte over de vraag of Marins nieuwe baan wel samenging met het moederschap. Nee: de kritiek kwam uit de koker van de centrum-rechtse Nationale Coalitiepartij (NCP) een van de drie grootste partijen in Finland, en wel van een regionale vrouwenafdeling.

De vrouwentak van de NCP in Österbotten verkondigde in een geschreven verklaring dat het hebben van zoveel vrouwelijke leiders ‘slecht was voor de gelijkheid’ en ‘te eenzijdig voor degelijke besluitvorming’. ‘Het is positief dat vrouwen de politiek hebben betreden, op lokaal niveau en zelfs in de hoogste, uitvoerende posities. We zijn overgegaan van een kudde ossen naar een lippenstiftregering, maar is dat echt de beste optie?’

Trots

De landelijke vrouwenafdeling nam nadrukkelijk afstand van haar collega’s in Österbotten. NCP-parlementslid Sofia Vikman verzekerde dat hun gezichtspunt geen afspiegeling is van de officiële partijlijn. “We zijn dolblij dat vrouwen machtsposities bezetten, en dat er regeringen en besturen zijn in Finland waar vrouwen in de meerderheid zijn. We zijn trots dat vrouwen hier de mogelijkheid hebben het tot staatshoofd te schoppen.”

De ombudsman voor gendergelijkheid Jukka Maarianvaara meldde dat mannen hem hadden gevraagd naar de gender(dis)balans in het nieuwe kabinet. Waarop Maarianvaara reageerde: “In de vorige regering bestond het kabinet maar voor een kwart uit vrouwen, maar niemand die toen contact met ons opnam.”

