Niemand weet hoeveel coronadoden er zijn op het Indiase platteland

“Hij kreeg griep. Twee dagen later kon hij plotseling nauwelijks nog ademen. We wilden hem meenemen naar het ziekenhuis, maar toen we er net waren vertrokken, overleed hij.”

Ram Pandey spreekt kalm over zijn zoon, de 35-jarige Rahul Pandey, terwijl zijn vrouw naast hem zit te huilen. Rahul was priester, net als zijn vader, en voerde tegen betaling dagelijkse rituelen uit bij mensen thuis. Hij was een van de eersten in het dorp Rajdhani in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh die overleed met ademhalingsproblemen.

Zijn vader vindt het moeilijk te geloven dat het corona was. “Verder is er niemand in de familie ziek geweest of geworden. Iedereen is gezond.” Toch volgden binnen een maand meer dan vijftig andere sterfgevallen in het dorp met soortgelijke symptomen. De meesten waren niet getest voor corona.

Niemand weet hoeveel doden er zijn

De tweede coronagolf raasde in april en mei niet alleen door de grote steden, zoals de eerste golf, maar ook door de dorpen van India. Inmiddels beginnen de officiële besmettingsaantallen af te nemen. Ook in Rajdhani en naburige dorpen lijkt de piek voorbij te zijn. Maar hoeveel gevallen en doden er precies zijn geweest, is lastig te zeggen. Omdat hij thuis stierf en zijn ouders geen overlijdensakte hebben aangevraagd, staat de dood van Rahul Pandey bijvoorbeeld nergens geregistreerd. Hij werd bij een open plaats bij de rivier in de buurt gecremeerd, en zijn as verdween in de rivier, zonder een papierspoor achter te laten. En zo zijn er talloze anderen.

“Veel mensen willen zich niet laten testen”, zegt Gulam Mainuddin Ansari, de programmamanager van het eerstelijns-zorgcentrum in Derwa, twee uur rijden ten zuiden van Rajdhani. “We hebben de capaciteit om dagelijks honderd mensen te testen, in een gebied met ongeveer 100.000 mensen, maar we doen misschien maar zo’n zestig testen per dag.”

Volgens hem heerst er in veel dorpen een sociaal stigma op corona. “Mensen zijn bang om voor lange tijd geschuwd te worden, en hierdoor inkomsten te verliezen”, zegt Ansari.

Na de verkiezingen ging het mis

Wanneer bekend wordt dat er meerdere inwoners van een dorp ziek of overleden zijn, gaat er een team op af om ter plaatse te testen. Zo werden in een nabijgelegen dorp tachtig mensen getest, van wie 22 met positieve uitslag. Er is een houten hek voor de ingang van het dorp gezet, om duidelijk te maken dat er niemand nog in of uit mag. Voor auto’s is dit inderdaad niet mogelijk, maar voetgangers en fietsers omzeilen het hek met gemak.

In Uttar Pradesh werden veel mensen ziek na de dorpsverkiezingen, die in verschillende fasen in april en mei werden gehouden. Een lerarenvakbond meldde vorige week dat van de 400.000 leraren die zich hadden moeten melden voor verkiezingswerk er sindsdien meer dan 1600 waren overleden. Daarbij zat volgens nieuwssite The Print ook een jonge vrouw die acht maanden zwanger was, en om die reden had verzocht thuis te mogen blijven. Haar zou zijn verteld dat haar salaris zou worden ingehouden, als ze niet zou komen opdagen voor het werk.

De deelstaatregering zegt dat er maar drie leraren tijdens het verkiezingswerk zijn overleden, en dat alleen hún nabestaanden daarom in aanmerking komen voor compensatiegeld. Wie pas na thuiskomst is overleden telt niet mee.

‘Misschien had hij dan nog geleefd’

Dezelfde regering, met aan het hoofd de monnik en politicus Yogi Adityanath van premier Narendra Modi’s partij BJP, weigerde tijdens de piek van de golf te accepteren dat er een gebrek aan zuurstof zou zijn. Mensen of ziekenhuizen die via sociale media noodoproepen deden voor zuurstof riskeerden zelfs gearresteerd te worden voor het verspreiden van geruchten.

Ondertussen stierven talloze mensen als Rahul Pandey in dorpen, zonder ook maar naar zuurstof te hebben gevraagd. Het zorgcentrum in Derwa heeft medicijnen, testkits en vaccins, maar geen zuurstof. Bij Rajdhani is niet eens een zorgcentrum in de buurt. De vader van Rahul Pandey had hem naar de voornaamste stad in de buurt willen brengen, ongeveer een uur rijden met de tuktuk. Hij gelooft niet dat een ambulance sneller ter plaatse had kunnen zijn.

De regering zegt dat de tweede golf voorbij is, en dat nu de voorbereidingen voor de derde golf in gang zijn gezet. Ram Pandey gelooft er niet in. “Als de zorginfrastructuur beter was geweest, dan had mijn zoon gered kunnen worden. Er is hier in het dorp helemaal niets. Als we een ziekenhuis in de buurt hadden gehad, dan had hij misschien nog geleefd.”

