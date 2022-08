Niemand had verwacht dat Rusland écht Oekraïne zou binnenvallen

Op 25 februari, de dag na de grootschalige inval van Rusland in zijn land, richtte de Oekraïense president Volodomir Zelenski zich tot het Russische volk. Trouw drukte die toespraak af en noemde die ‘historisch’, ook omdat het er op dat moment alle schijn van had dat dit een van Zelenski’s laatste toespraken zou zijn, dat zijn woorden zouden bevriezen in de tijd, als een iconische herinnering aan een land dat op het punt stond van de kaart te worden geveegd.

Het zou anders uitpakken. In zijn toespraak klonk ook Zelenski’s ongeloof, en zelfs een vleugje naïviteit door. Zoveel onredelijke argumenten van het Kremlin over mijn ‘nazistische’ regime, over Oekraïne als bedreiging voor Rusland, dat kunnen jullie, het Russische volk, toch onmogelijk geloven? Dat kunnen jullie toch niet laten gebeuren?

“Ik weet dat mijn toespraak niet op de Russische televisie zal worden uitgezonden”, besloot Zelenski zijn speech. “Maar de burgers van Rusland moeten dit zien. Ze moeten de waarheid kennen. En de waarheid is dat dit moet stoppen voordat het te laat is. Willen de Russen oorlog? Ik zou willen dat ik die vraag kan beantwoorden. Maar het antwoord hangt alleen van u af. Van u, burgers van de Russische Federatie.”

Wantrouwen bij de Navo-bondgenoten

Naïef. Dat zijn alle partijen in het conflict wel op een of andere manier geweest, zo blijkt ook uit de twee uitvoerige reconstructies die de Washington Post vorige week plaatste. De eerste analyse behandelde wat het Westen wist. Al in oktober 2021 waren de Amerikaanse inlichtingendiensten op basis van satellietbeelden, Russische bronnen en onderschepte informatie ervan overtuigd geraakt dat Rusland een grootschalige invasie plande.

Maar kort nadat de Amerikaanse nationale inlichtingenchef Avril Haines haar regering had overtuigd, stuitte ze bij de Navo-bondgenoten in Brussel op wantrouwen. Alleen de Baltische staten en de Britten geloofden haar, aldus ingewijden die de Washington Post sprak. De overigen - Fransen en Duitsers voorop - konden zich niet voorstellen dat Moskou zo ‘geschift’ zou zijn, zoals een betrokkene het uitdrukte.

Eerdere Amerikaanse zeperds voedden die achterdocht. Neem het Amerikaanse ‘onweerlegbare bewijs’ in 2003 dat de Iraakse leider Saddam Hoessein over massavernietigingswapens beschikte. Of Washingtons inschatting vorig jaar, dat het Afghaanse leger de Taliban de baas zou blijven.

VS waren spaarzaam met het leveren van geavanceerde wapens

Ook Kiev snapte dat de 200.000 Russische soldaten aan de grens weinig goeds voorspelden maar, legt minister van buitenlandse zaken Koeleba uit in de Washington Post: “Ik kon niet geloven dat we te maken zouden krijgen met een oorlog op zo’n grote schaal.” Bovendien: meegaan in het grote en publieke alarm dat de Verenigde Staten sloegen, dat kon leiden tot stromen vluchtelingen en kapitaalvlucht. Dan zou Oekraïne nog zwakker staan in de strijd.

Dit keer hadden de Amerikanen met hun waarschuwingen het bij het rechte eind. Maar op één punt zaten ze toch fout. Ze onderschatten het Oekraïense vermogen om zich te verdedigen, reden waarom de VS aanvankelijk spaarzaam waren met het leveren van geavanceerde wapens, aldus de Washington Post.

De krant analyseerde ook hoezeer de Russische geheime diensten zichzelf en het Kremlin voor de gek hielden, met het idee dat het een peulenschil was om Kiev in te nemen, Zelenski en de zijnen te pakken en een marionettenregering te installeren. Uit eigen onderzoek wist de Russische geheime dienst FSB dat slechts 2 procent van de Oekraïners het Russische leger als bevrijder zou inhalen. Met die boodschap kon de dienst vermoedelijk niet bij president Vladimir Poetin aankomen. “Het is onduidelijk of deze onderzoeken accuraat werden doorgespeeld aan het Kremlin”, aldus de Washington Post.

