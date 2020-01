Niemand durft te voorspellen hoe het proces tegen Weinstein afloopt

Er is van alles veranderd, sinds de hashtag #MeToo in 2017 het debat over seksueel misbruik op zijn kop zette. Maar er is ook iets hetzelfde gebleven: het is nog altijd heel lastig om bewijs van verkrachting of aanranding juridisch rond te krijgen. Niemand durft de afloop te voorspellen van de rechtszaak tegen filmproducent Harvey Weinstein, die deze week van start gaat in New York.

Het zal naar verwachting nog ­zeker twee maanden duren voor die afloop bekend is. De eerste weken ­zullen gewijd zijn aan de selectie van juryleden. Dat kan even duren: aan­gezien de zaak tegen Weinstein al ­zoveel media-aandacht heeft gehad, zal het een klus zijn om mensen te vinden die naar het oordeel van alle partijen onbevangen in de kwestie staan.

Teller staat op 80+

Onthullingen over Weinstein ontketenden in 2017 de #MeToo-beweging. Journalisten van The New York Times en The New Yorker wisten een jarenlang patroon bloot te leggen van beschuldigingen van intimidatie en misbruik door Weinstein, en schikkingen om de slachtoffers daarvan het zwijgen op te leggen. Ondanks het zwijgen, vertoonden de beschuldigingen, door vrouwen die elkaar niet hadden gekend, opmerkelijke overeenkomsten: zo begon het bij iedereen met een verzoek om een massage te geven.

Na die onthullingen traden nog veel meer vrouwen naar buiten met verhalen over misbruik door Weinstein; de teller staat inmiddels op meer dan 80. Toch draait de rechtszaak in New York slechts om de beschuldigingen van twee vrouwen: zijn voormalige productie-assistente Mimi Haleyi en een vrouw die tot nu toe anoniem is gebleven.

Andere vrouwen vielen door allerlei oorzaken af: hun zaken waren ­verjaard, speelden zich buiten de juris­dictie van de staat New York af, ze ­waren niet bereid om een proces mee te maken, of de openbaar aanklagers vonden hun zaken niet sterk genoeg. Vorige maand kwam bovendien het nieuws dat Weinstein een grote schikking had getroffen met tientallen vrouwen, die overigens nog door een rechtbank goedgekeurd moet worden.

Ook in L.A. voor het hekje

Dat ging overigens om civiele zaken, en die hebben formeel niets te maken met de strafrechtelijke zaak die nu op stapel staat. De openbaar aanklagers mogen in die strafrechtelijke zaak wel drie getuigen inbrengen, met beschuldigingen tegen Weinstein. Hun getuigenissen mogen formeel alleen gebruikt worden om een patroon van gedrag door Weinstein aan te tonen, niet als ondersteunend bewijs in de zaken waar het nu om gaat. Maar hoe zulke juridische subtiliteiten uiteindelijk uitpakken in de hoofden van juryleden, is moeilijk te voorspellen.

Overigens zal het voor Weinstein niet alleen bij de rechtszaak in New York blijven. Kort na de start van het proces maandagmiddag, werd Weinstein ook door openbaar aanklagers in Los Angeles in staat van beschuldiging gesteld. Ook daar wordt hij verdacht van seksueel misbruik.

