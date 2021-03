New York verwacht flinke economische voordelen van legaliseren cannabis

Na jarenlange discussies hebben gouverneur Andrew Cuomo en de parlementsleden van de Amerikaanse staat New York een akkoord bereikt over de legalisering van cannabis. Over het wetsvoorstel wordt dinsdag gestemd, maar een ‘nee’ lijkt uitgesloten gezien de grote meerderheid van de Democraten in beide Kamers.

De staat New York sluit zich hiermee aan in een rijtje Amerikaanse staten waar het recreatief gebruik van cannabis is goedgekeurd. Oregon had in 2014 de primeur, maar inmiddels ligt het totale aantal op veertien, waaronder conservatieve staten als Alaska en Montana. De Democratische regering in New York schatte dat de legalisatie de staat jaarlijks ongeveer 300 miljoen euro belastinggeld oplevert in een industrie die naar schatting 3,4 miljard euro waard is. Bovendien worden er tussen de 30.000 en de 60.000 banen gecreëerd door dit wetsontwerp.

Minderheden, kleine boeren, vrouwen en mensen met een handicap worden door middel van leningen en andere steun aangemoedigd om in de cannabisbranche te stappen. Dit zou duizenden banen kunnen opleveren, betoogden voorstanders van legalisatie.

Landelijke legalisering

In 2019 berekende RCG Economics dat landelijke legalisering van de cannabisindustrie binnen enkele jaren 211.000 banen kan genereren binnen de Verenigde Staten. Naast directe banen in de detailhandel levert de industrie talloze indirecte banen op, waaronder marketeers, data-analisten en advocaten. Daarmee zou de branche sectoren als de kolenwinning (52.000) en de textielproductie (112.000) ruim overtreffen.

Californië vestigde in het derde kwartaal van 2020 een record. De dichtstbevolkte staat van de Verenigde Staten ontving in die periode zo’n 260 miljoen euro aan belasting uit cannabis. Van dat geld gaat onder meer 20 procent naar milieubescherming en 20 procent naar wetshandhaving.

Ook New York heeft plannen met de verwachte inkomsten, zoals het tegengaan van structureel racisme bij het oppakken van cannabisgebruikers. Ondanks min of meer gelijkmatige consumptie lopen mensen van kleur meer kans om gearresteerd te worden vanwege marihuana-overtredingen. Een deel van de geworven belastinginkomsten wordt daarom gebruikt om hen te compenseren.

Ongelijke handhaving

“Mijn doel bij het uitvoeren van deze wetgeving is altijd geweest om een ​​einde te maken aan de raciaal ongelijke handhaving van het marihuanaverbod, dat zo’n hoge tol heeft geëist van gekleurde gemeenschappen in onze staat. We willen daarom de economische meevaller van legalisatie gebruiken om diezelfde mensen te compenseren”, zei Liz Krueger, voorzitter van de Senaatscommissie voor Financiën.

Sceptici waarschuwen dat het gezondheidssysteem, dat al onder druk staat wegens Covid-19, verder zou kunnen worden belast en dat er verkeerde signalen naar jongeren kunnen worden gestuurd. De autoriteiten hebben een bewustmakingscampagne aangekondigd die gericht is op schoolkinderen. Daarnaast moeten scholen financiering kunnen aanvragen om het bewustzijn van onverantwoord drugsgebruik te vergroten. De verkoop start mogelijk pas in 2022, omdat de staat tijd nodig heeft om een toezichtsorgaan in te stellen.

