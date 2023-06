New Hampshire klapt voor Ron DeSantis, maar heeft nog wel wat vragen

Handenschuddend met de mensen op de voorste twee rijen komt Ron DeSantis langzaam dichterbij. Nog even, en je maakt mee wat inwoners van New Hampshire heel gewoon vinden en wat toch bijzonder is: een kort fysiek contact, misschien een vriendelijk woord, met een politicus die straks, wie weet, president is van de Verenigde Staten.

Maar dan is het zover en zeg je niets. Want er is geen oogcontact, de kandidaat lijkt tussen iedereen door te kijken en is weg voor je het weet. Is het dan toch waar wat ze zeggen, dat de gouverneur van Florida gruwt van de jovialiteit die op campagne van hem wordt verwacht? Speelt dat mee in zijn achterstand in de peilingen op die andere voorname kandidaat van de Republikeinse partij, Donald Trump?

In Laconia, een toeristenstadje tussen twee meren in het noorden van New Hampshire, letten de ruim honderd mensen die naar hem zijn komen luisteren ook op dat soort dingen. De dag ervoor was hij in Iowa, de dag erna staat North Carolina op het programma. Dat zijn de staten waar begin volgend jaar het eerst gestemd wordt in de voorverkiezingen. Winst daar kan een campagne vaart geven. Dus zit je als inwoner van New Hampshire op de eerste rang, elke vier jaar weer.

Het levensverhaal

Meestal is dat een ontspannen affaire. Maar bij het clubhuis van veteranen in Laconia wordt elke bezoeker en elke tas op wapens gecontroleerd. En terwijl je naar DeSantis kijkt als hij zijn toespraak geeft, lijken de zes onbeweeglijke beveiligers die hem flankeren allemaal jouw kant op te kijken.

Die toespraak is het standaardverhaal dat hij overal geeft en dat je gedeeltelijk al kent omdat hij er ook op teruggrijpt in interviews. Dat hoort ook zo in een campagne. Improviseren leidt maar tot uitglijders, die voor een dag of wat elke boodschap overschaduwen.

Een belangrijk onderdeel is het levensverhaal van de kandidaat. Idealiter is die van eenvoudige komaf, succesvol en toch gewoon gebleven. DeSantis vertelt over zijn eerste vakantiebaantje bij een elektricien, en hoe hij ook allerlei baantjes had tijdens zijn studiejaren. Dat die zich afspeelden op de topuniversiteiten Yale en Harvard zegt hij er niet bij. Wel dat hij daarna veel geld had kunnen verdienen, maar liever zijn land ging helpen als jurist bij de marine, onder andere in Irak.

Afkeer tegen de ‘woke-cultuur’

Hij hoort, met andere woorden, niet bij de elite in Washington. Die maakt het land kapot, somt DeSantis op, door de grenzen open te zetten voor criminelen, tijdens de coronapandemie onnodig het land op slot te doen, bedrijven te smoren in bureaucratie, en de VS steeds verder in de schulden te storten, ook na dat slappe akkoord over het schuldenplafond.

Dat klinkt behoorlijk Trumpiaans. Meer specifiek voor het merk DeSantis is zijn afkeer tegen de ‘woke-cultuur’, die van Amerikanen eist dat ze zich bewust zijn van de ongelijke machtsverhoudingen in hun land. Als het daarover gaat, klinkt hij meer als Winston Churchill: “We zullen woke bestrijden in de scholen, we zullen woke bestrijden in de bedrijven, we zullen woke bestrijden in de zalen van het Congres, we zullen nooit, nooit buigen voor de woke-meute.”

Voor dat soort dingen klapt Marc Abear het hardst. Hij zat ooit in het parlement van New Hampshire en had tot voor kort een conservatieve talkshow op een plaatselijke radiozender. “Ik ben op sociaal gebied geen absolutist, maar als je aan mijn vrijheid of mijn geld komt, dan zijn we geen vrienden meer.”

Als er nu voorverkiezingen waren, zou hij op DeSantis stemmen, omdat hij van hem traditioneel-Republikeinse standpunten hoort, meer dan van Donald Trump. “Waar het om gaat, is de meest conservatieve kandidaat in het veld te brengen die het in de uiteindelijke presidentsverkiezing kan winnen. Ik vrees dat Trump dat niet is, hij heeft te veel dingen die kiezers afstoten. DeSantis maakt meer kans. Maar wat is zijn pad naar de overwinning in de voorverkiezingen? Ik weet niet of er daarvoor genoeg traditionele Republikeinen zijn.”

‘Ben je blind of zo?’

Voor iemand die Trump in de partij van de troon wil stoten, is DeSantis in zijn toespraak merkwaardig terughoudend over de ex-president. Hij noemt zijn naam niet, maar als je goed luistert, hoor je hem toch.

“We moeten als Republikeinen af van die verliezerscultuur”, zegt DeSantis bijvoorbeeld, verwijzend naar de verloren presidentsverkiezingen van 2020 en de zwaar tegenvallende Republikeinse winst in 2022. En: “Als je Amerika weer solide op de rails wilt krijgen, heb je zeker twee presidentiële termijnen nodig” – een sneer naar de pijnlijke status van Trump als een president-voor-één-termijn, die bovendien bij winst in 2024 nog maar vier jaar president mag zijn.

Na de toespraak werkt DeSantis zich al handengevend door de menigte, op weg naar een achterkamer waar hij met wat plaatselijke politici zal praten. Onderweg vraagt een journalist waarom het publiek geen vragen mocht stellen, zoals ze in New Hampshire gewend zijn. “Ik beantwoord nu toch vragen, ben je blind of zo?”, bijt DeSantis hem toe.

Het wordt, vermoedelijk tot spijt van zijn campagnestaf, de videoclip die zijn dag samenvat. Op de nieuwszenders schudden kenners van het verkiezingscircus het hoofd. Dat soort uitvallen hoor je van kandidaten die doodmoe zijn van maanden rondreizen, speeches afsteken, praatjes maken en poseren voor selfies. DeSantis is pas begonnen. En februari 2024 is nog zo ver weg.

