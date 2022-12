Netanyahu keert voor de zesde keer terug als premier

De door schandalen geteisterde ex-premier Benjamin Netanyahu keert weer terug als premier van Israël. Netanyahu, die al de langstzittende premier was uit Israëls geschiedenis, wordt daarmee voor de zesde keer premier. De Israëliërs gingen in de afgelopen vier jaar al vijf keer naar de stembus.

Netanyahu won samen met zijn uiterst rechtse bondgenoten uit de oppositiebanken de laatste verkiezingen overtuigend. De alliantie tussen zijn Likud-partij en andere ultrarechtse partijen behaalde een meerderheid (64 van de 120 zetels) in het parlement. De coalitieonderhandelingen verliepen toch onverwachts stroef, maar na weken – en een paar minuten voor de formatiedeadline – informeerde Netanyahu woensdagavond president Isaac Herzog dat er een akkoord was bereikt.

Aanzetten tot racisme

De nieuwe coalitie zal het meest rechtse kabinet worden uit Israëls geschiedenis. Vooral de deelname van de extreem-rechtse politici Itamar Ben-Gvir van de ultranationalistische partij Joodse Kracht en Bezalel Smotrich van de Religieus-Zionistische Partij leiden tot zorgen in binnen- en buitenland. Ben-Gvir, die eerder werd veroordeeld voor het aanzetten tot racisme en het steunen van een terroristische organisatie, wordt de nieuwe minister van veiligheid. De kolonist Smotrich, die voorstander is van het annexeren van de Westelijke Jordaanoever, krijgt de leiding over het nederzettingenbeleid in de Palestijnse Gebieden en over het ministerie van financiën.

De benoemingen komen op een moment dat de situatie in de bezette gebieden al aan het escaleren is. In 2022 werden 150 Palestijnen en 31 Israëliërs gedood op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem – 2022 is daarmee het gewelddadigste jaar sinds 2006. Donderdag werd een Palestijn gedood in de Palestijnse stad Nablus door Israëlische militairen.

Een andere controversiële benoeming is die van Avi Maoz, die een kleine maar agressieve anti-lhbti+-beweging leidt. Het onderwijssysteem komt onder zijn leiding te staan. Ook wordt hij de nieuwe onderminister van defensie.

Met hulp van de meerderheid in het parlement zal de coalitie nog meer controversiële benoemingen proberen door te drukken via wetgeving. Zo kan de onlangs veroordeelde politicus Aryeh Deri, die nog in zijn proeftijd zit, mogelijk toch minister worden. Volgens de Israëlische wet mag iemand geen minister worden als die in de voorgaande zeven jaar is veroordeeld of een voorwaardelijke straf heeft gekregen. Maar met de aangenomen nieuwe wet zou deze beperking nog alleen gelden voor personen die daadwerkelijk vast hebben gezeten. Het plan is dat Deri, ondanks zijn veroordeling wegens belastingfraude, na twee jaar rouleert met Smotrich als minister van financiën.

Corruptie

Dan is er natuurlijk ook Netanyahu zelf. Hij wordt nog altijd vervolgd voor corruptie in de periode van zijn premierschap. De Likud-politicus doet er alles aan om aan vervolging te voorkomen. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van de rechterlijke macht, tot nog toe met weinig succes.

Het premierschap biedt meer bescherming en dient als de juridische reddingsboei van Netanyahu. Zo probeert hij niet alleen aanspraak te maken op eventuele politieke immuniteit, maar wil hij nu ook de rechterlijke macht dusdanig grondig hervormen dat een toekomstige vervolging van hem onmogelijk kan worden. Zo wil de coalitie bijvoorbeeld wetten maken die het parlement meer bevoegdheden geeft om rechterlijk uitspraken ongedaan te maken.

Toch heeft Netanyahu ook rekening te houden met het buitenland, en de Verenigde Staten in het bijzonder. Israël is politiek en militair sterk afhankelijk van Washington. Netanyahu hoopte in 2020, toen hij nog premier was, vurig en openlijk op de herverkiezing van Donald Trump, met wie hij het persoonlijk en politiek goed kon vinden. Hoewel de banden tussen de VS en Israël altijd goed zijn gebleven, is de Biden-regering minder toegeeflijk dan die van Trump en ook minder gecharmeerd van Netanyahu. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken liet in reactie op de coalitiedoorbraak weten dat hij van Israël verwacht de ‘gedeelde waarden’ te onderschrijven en geen acties te ondernemen die de oprichting van een Palestijnse staat ondermijnen.

Lees ook:

De comeback van Netanyahu lijkt een feit

In Israël worden de stemmen nog geteld, maar een overwinning voor Netanyahu en zijn uiterst rechtse bondgenoten lijkt onafwendbaar.

In het Palestijnse vluchtelingenkamp kent iedereen wel iemand die gedood is

Zeker tien Palestijnen en twee Israëlische soldaten werden afgelopen anderhalve week doodgeschoten bij schietpartijen en Israëlische invallen in Palestijnse steden, met name in Jenin.