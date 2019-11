Net nu Parijs de oorlog verklaart aan Airbnb, sponsort het bedrijf de Olympische Spelen

‘Dit maakt de Olympische Spelen duurzamer en praktischer.’ Zo prees het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de deal aan die het deze maand sloot met Airbnb. Het Amerikaanse bedrijf wordt tot 2028 een van de hoofdsponsors. De duurzaamheid van Airbnb, een van de aanjagers van het massatoerisme, zou hem zitten in het feit dat tijdelijke verhuur van bestaande woningen nieuwbouw deels overbodig maakt.

Het argument overtuigt niet erg. Zeker niet in Parijs waar de zomerspelen van 2024 plaatsvinden. Burgemeester Anne Hidalgo schreef een brief op poten naar IOC-voorzitter Thomas Bach. Hierin waarschuwt zij voor ‘de risico’s en de gevolgen’ van de verbintenis die hij aanging. Airbnb berooft volgens Hidalgo Parijs van een groot aantal woningen waardoor huur- en verkoopprijzen verder oplopen. Vooral de middenklasse is volgens Hidalgo de dupe van het platform dat in Parijs 65.000 adressen in de aanbieding heeft.

De socialiste Hidalgo wil daarom een referendum organiseren over de spelregels. Die volksraadpleging moet plaatsvinden na de lokale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat is niet toevallig, want de Parijzenaars kiezen dan niet alleen een nieuwe gemeenteraad maar ook een nieuwe burgemeester. Alle kandidaten, niet alleen Hidalgo, hebben een offensief tegen Airbnb hoog op hun lijstje.

De ideale zondebok

Hidalgo’s wethouder en secondant, Ian Brossat, heeft zelfs een boek over de kwestie geschreven. In ‘Airbnb ou la ville ubérisée’ rekent Brossat voor dat de hoofdstedelijke markt 20.000 woningen verloor sinds het platform actief is. Zijn voorstel: verbiedt de toeristische verhuur in de eerste vier arrondissementen (stadsdelen) in het centrum. Hier bezet Airbnb volgens hem een kwart van woningbestand.

Toch lijkt het er sterk op dat de politici het overdrijven. Zo is het de vraag of een verhuurder meer verdient met Airbnb dan met gewone verhuur. Een blik op de prijsontwikkeling sinds 2007 leert dat de huren sinds de komst van Airbnb in 2011 niet sterker zijn gestegen dan in de jaren daarvoor. Integendeel zelfs, de toename was sterker toen nog niet iemand van Airbnb’en had gehoord.

Ook van duurdere woningen door Airbnb is niets te zien in de statistiek. De verkoopprijs steeg explosief tussen 2000 en 2019, van gemiddeld 2.740 euro per vierkante meter naar bijna 10.000 euro, maar de sterkste stijging is van voor 2011. Zo bezien is Airbnb de ideale zondebok voor bestuurders die machteloos toekeken hoe hun stad onbetaalbaar werd.

