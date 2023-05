Nergens wordt Erdogan zo omarmd als in thuisstad Rize: ‘Ik hou tot mijn dood van Erdogan’

Al weken houdt president Recep Tayyip Erdogan verkiezingsrally’s in elk deel van Turkije, maar nergens wordt hij zo omarmd als in Rize. ‘Het verlangen eindigt, de zoon van Rize komt’, klinkt er uit de speakers van een AKP-busje dat onophoudelijk rondjes rijdt door de stad.

Hoewel hij in Istanbul is geboren, wordt Erdogan beschouwd als een kind van Rize. Zijn familie komt uit een dorp in de bergachtige theevelden in de buurt en Erdogan zelf heeft hier een deel van zijn jeugd doorgebracht. Rize is het ultieme Erdogan-bolwerk, in 2018 kon hij hier nog rekenen op zo’n 77 procent van de stemmen.

Het is dus niet vreemd dat heel de stad vol hangt met Erdogan-vlaggen. Het lijkt alsof in Rize de oppositie niet bestaat.

Terwijl voorbijgangers hun duim opsteken naar het voorbijrijdende campagnebusje, ergert Sükrü Bakir zich kapot. Hij zit op een krukje buiten zijn café terwijl er voor de zoveelste keer ‘Reeeceep Taaaaayyiiip Erdogan’ door de straten schalt. “Het is overdreven, maar dat zou het trouwens ook zijn als elke andere partij zo reclame zou maken”, zegt hij.

Verdeeldheid zaaien

Bakir moet niks hebben van Erdogan. Zijn kandidaat is Kemal Kiliçdaroglu. “De politiek van Erdogan is verdeeldheid zaaien”, zegt Bakir. Hij geeft als voorbeeld dat Erdogan zich regelmatig neerbuigend uitlaat over het feit dat Kılıçdaroglu behoort tot de alevieten, een islamitische minderheidsgroepering. “Het interesseert mij niks dat Kiliçdaroglu aleviet is. Ik kijk naar het werk dat iemand doet.”

Laat er geen twijfel over bestaan, Bakir is zelf ook gelovig, maar de levensstijl van een ander gaat hem niks aan, zegt de café-eigenaar. “Was het lhbti?”, vraagt hij aan zijn dochter of hij de afkorting goed heeft onthouden. “Interesseert me ook helemaal niks.”

Conservatieve gezinswaarden en identiteit zijn juist de focusthema’s van Erdogan deze campagne, ook in Rize. Zijn boodschap tijdens de rally: de hele oppositie is onderdeel van de lhbti+-beweging. Daarbij, Kiliçdaroglu wordt gesteund door de pro-Koerdische partij HDP – die deze verkiezingen onder de vlag van de Yesil Sol Parti meedoet. Volgens de denkwijze van Erdogan zijn dat allemaal PKK-terroristen en dus is Kiliçdaroglu ook een terrorist.

Schrikbeeld van een oppositie-overwinning

Ook wordt er flink gepronkt met alle infrastructurele projecten die door de regering-Erdogan zijn voltooid: ontelbare wegen, bruggen, tunnels en vliegvelden passeren de revue in een gelikte video. Defensiematerieel is een ander stokpaardje. Het nieuwe vliegdekschip, de drones, een nieuw gevechtsvliegtuig, het zijn allemaal manieren om de Turkse trots nog verder op te stoken.

Met deze boodschap probeert Erdogan angst te creëren bij zijn electoraat, wat zeker in Rize bovengemiddeld conservatief en nationalistisch is. Hij is er niet op uit om nieuwe kiezers te trekken met beloften en plannen voor de toekomst, maar hij bouwt op resultaten uit het verleden en schetst een schrikbeeld van een oppositie-overwinning.

Het grootste gedeelte van het publiek vindt het geweldig, aanwezigen zwaaien wild met hun AKP-vlaggen. Vooral de bouwprojecten slaan aan bij Sevim Bozkus, die samen met haar zoon en haar vader aanwezig is. Ze draagt een rood lint om haar hoofd, met daarop de tekst ‘onze president Recep Tayyip Erdogan’. Zij stemt op Erdogan omdat ze hem een grote, sterke leider vindt die hard werkt. “Iedereen kijkt, maar Erdogan doet dingen.”

‘Ik hou tot mijn dood van Erdogan’

En ook Fatma Harbi noemt een soortgelijk argument. “Wij denken niet aan brood, aardappelen of uien, wij denken aan het vaderland”, zegt ze. Ze refereert daarbij aan de economische crisis en torenhoge inflatie waarvan uien het symbool zijn geworden. De prijs daarvan was in 2022 met 315 procent gestegen, meer dan welk ander voedselproduct.

Veel bezoekers van de rally beweren dat er geen economische crisis is. Murat Uzun bijvoorbeeld, die een vlag van Erdogan als cape draagt. “Kijk bijvoorbeeld naar het minimumloon van nu en vergelijk dat met een twintig jaar geleden.” Dat de meeste prijzen sterker zijn gestegen dan het loon vergeet Uzun voor het gemak even. “Ik hou tot mijn dood van Erdogan.” Daar kan geen extreem dure ui tegenop.

Een besluiteloos volk

Maar er zijn ook mensen die de gevolgen van Erdogans onorthodoxe economische beleid wel degelijk voelen. Zoals Orhan Demir, die aan het werk is op de theeplantage. Hij heeft geen tijd om naar de rally te gaan, hij moet onkruid wieden. Demir verdient het minimumloon, dat is zo’n 8500 lira (bijna 400 euro) per maand.

De eindjes aan elkaar knopen is moeilijk. “Ik werk hier op de theeplantage, maar ik heb ook nog een bijbaantje op de markt. Als ik dat niet zou hebben, is het onmogelijk om van het minimumloon te leven.” Dat was vijftien jaar geleden nog wel anders. “Dit is gebeurd in de laatste vijf jaar.”

Maar of het hem echt op de gedachte brengt om na twintig jaar voor het eerst op iemand anders dan Erdogan te stemmen, dat moet nog blijken. De angst voor het onbekende doet hem twijfelen: “Wat gaat er nu gebeuren? Het volk is besluiteloos. Als er iemand anders komt wordt het dan beter, of slechter? Ik weet het niet.”

Lees ook:

Zo willen bezorgde Turken verkiezingsfraude voorkomen

Het is nog maar de vraag of de verkiezingen in Turkije zondag eerlijk zullen verlopen. Daarom worden mensen opgeleid om de stembussen en het tellen in de gaten te houden.