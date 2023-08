Nergens sterven Britten gemiddeld zo jong als in Glasgow

Gezondheidsongelijkheid is een gigantisch probleem in het Verenigd Koninkrijk. Het uit zich onder meer in de levensverwachting. En nergens sterven Britten gemiddeld zo jong als in achterstandswijken van het Schotse Glasgow. In buurten als Possilpark.

Tussen de wijken Kelvindale en Possilpark in de Schotse stad Glasgow dient een traag boemeltreintje als een soort metro. Slechts vijf kilometer liggen de twee buurten uit elkaar. Maar de wereld langs het spoor verandert radicaal met elke halte. Villa’s worden rijtjeshuizen. De rijtjeshuizen worden monotone flats. En die flats gaan weer over in nog troostelozer sociale woonblokken van grauw grindbeton. Her en der is een raam dichtgetimmerd. Graffiti op deuren. Zwerfvuil op straat.

Het voelt niet goed om te zeggen, maar het uiterlijk van de mensen verandert ook. De inwoners van de arme buurt Possilpark in het noorden van de stad ogen door de bank genomen minder gezond dan die in het welvarende Kelvindale in het westen. Meer overgewicht. Meer invalidewagens en rollators. Als iemand lacht, ontbreken vaker enkele tanden. Achterstelling toont zich niet zelden ook in het gebit.

Zo werkt armoede nu eenmaal: zij heeft impact op de volksgezondheid. De cijfers bevestigen het. In een schamele acht minuten stadboemelen kom je van Kelvindale naar Possilpark, maar het scheelt twaalf jaar in levensverwachting. Een doorsnee man in Possilpark sterft al voordat hij 68 is, een typische vrouw haalt er de 73 niet. In Kelvindale, waar onder meer de universiteit huist en waar de tuinen uitbundig in bloei staan, is de levensverwachting voor mannen 81 en voor vrouwen 83 jaar.

Vaker ongezond

Dit fenomeen heeft een naam: gezondheidsongelijkheid. Want niet alleen gaan arme mensen doorgaans eerder dood, ze voelen zich ook tijdens hun leven al vaker ongezond. Deze vorm van ongelijkheid is in heel het Verenigd Koninkrijk een reusachtig probleem. Maar vrijwel nergens is het verschil op korte afstand zo groot als in Glasgow, de grootste stad van Schotland.

Stewart Paterson kent de statistieken. Hij staat in Saracen Street, de hoofdstraat van Possilpark. Zijn kortgeknipte witte haar danst lichtjes in de wind. Guur, zo voelt het er, al schijnt de zon. De zandstenen panden ogen niet statig zoals in Kelvindale, maar verweerd. Net als de gegroefde gezichten van de mannen die voor de ingang van de Saracen Pub een sigaretje staan te roken.

Journalist Stewart Paterson groeide op in Possilpark. Beeld Merlin Daleman

Paterson werd 53 jaar geleden geboren in Possilpark. Hij leefde er ruim drie decennia. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig wanneer hij over zijn oude wijk spreekt. Hij wil duidelijk geen té negatief beeld scheppen. De liefde die hij voelt voor de plek waar hij ooit opgroeide, klinkt door in zijn stem. Maar ja, hij heeft Possilpark helaas zien veranderen. Natuurlijk, het was altijd al een plek met veel armoede. Toch hadden de mensen er vroeger tenminste werk. Matig betaalde banen meestal, maar iets is beter dan niets. Er bestond nog een soort trots. Wie in Possilpark ter wereld kwam, die bleef er.

Dat veranderde eind twintigste eeuw. Veel woningen verkeerden in erbarmelijke staat en werden gesloopt. Er kwamen geen nieuwe huizen voor terug. Paterson wijst achter Saracen Street een terrein aan waar momenteel druk wordt gebouwd. “Die grond heeft tot voor kort dertig jaar braak gelegen”, zegt hij. De bouw van huizen in andere delen van de stad kreeg prioriteit. Het zorgde voor bevolkingskrimp in Possilpark. Dus verdwenen veel faciliteiten. Zo sloten de middelbare scholen uit Patersons jeugd hun deuren. “Er is niet eens een sportschool. Geen enkele plek voor vermaak.”

Hij woonde er tot 2002, zoals bijna iedereen, in een ‘overbevolkte flat vol sociale huurwoningen’. Hij had twee snel opgroeiende kinderen. Een grotere huurwoning was niet te vinden in Possilpark. Plus: de alcohol- en drugsoverlast namen toe. Net als de criminaliteit. “De wijk leek ons geen goede plek om een huis te kopen”, zegt hij. “Dat doe je liever in een wijk die meer voorzieningen heeft.”

Sarancen street in Possilpark. Veel scholen in de wijk zijn gesloten, veel winkels en andere voorzieningen verdwenen. Beeld Merlin Daleman

Er sijpelt iets van spijt door in zijn stem. Want zulke voorzieningen hadden best kunnen bestaan. Er is nog steeds een hechte kerngemeenschap die doet wat ze kan om de wijk leefbaar te houden. Maar de Britse regering weigert in Possilpark te investeren. Zelfs nu voor achterstandswijken een speciaal ‘levelling-up’-potje bestaat.

Veel stress, overmatig eten, drank en drugs

Paterson is politiek verslaggever voor de Glasgow Times. In een opiniestuk in die krant schreef hij onlangs alle frustratie over die politieke onwil van zich af. Want de aanhoudende achterstelling leidt dus onder meer tot een verslechterde collectieve gezondheid. Dat komt deels doordat armoede tot een verhoogd stressniveau leidt, een risicofactor bij chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. Stress leidt bovendien vaak tot meer mentale problemen, die op hun beurt ook weer effect hebben op iemands fysieke gesteldheid. En daarbij is er de vraag hoe mensen omgaan met al hun extra zorgen. Vaak gaan zij meer drinken. Ook met drugs verdoven zij regelmatig de stress. Of door overmatig te eten. Stoppen met roken lukt moeilijker.

Twee meiden in Possilpark. Beeld Merlin Daleman

Tel daar nog bij op dat gezond en vers voedsel doorgaans duurder is dan eten met veel ongezonde vetten en suiker. Wie arm is, kan zich een gezonde maaltijd meestal simpelweg niet veroorloven. “Vaak doen we alsof gezond leven een individuele keuze is”, zegt David Walsh van het Glasgow Centre for Population Health. “Maar het valt niet los te zien van iemands economische context.”

In dat opzicht spreekt het nieuwe gezondheidscentrum halverwege Saracen Street boekdelen. De enorme kliniek is een glimmende oase van moderniteit in een verder van verwaarlozing uit elkaar vallende hoofdweg. Veel overheidsgeld in Possilpark gaat noodgedwongen naar medische hulp. En zelfs dat is niet genoeg. Slechts een paar panden verderop huist een begrafenisondernemer.

Adah Younger doet er echter alles aan te bewijzen dat je ook in Saracen Street op latere leeftijd heus nog supervitaal kunt zijn. Met haar 84 jaar zou zij zelfs in Kelvindale de levensverwachting overstijgen. Maar de energie waarmee de voormalige predikante de sobere Possilpark Parish Church, recht tegenover het medisch centrum, in korte tijd heeft weten om te vormen tot een even belangrijk als bruisend gemeenschapscentrum, is ronduit bewonderenswaardig. Voortdurend is ze in beweging: in gesprek met mensen, thee aan het zetten, in de weer met koekjes en stoelen.

De Possilpark Parish Church of Scotland. Adah Younger organiseert er hulpgroepen, zoals Cocaine Anonymous. Beeld Merlin Daleman

Haar tomeloze drive past bij haar vurige kleur van haar rossige kapsel. Een manager pur sang. Het prikbord naast de ingang van de gebedszaal zegt genoeg. Daarop worden alle wekelijkse cursussen en praatgroepen aangekondigd: afvalklasjes, sessies om te leren omgaan met huiselijke stress, ondersteuning van verkrachtingsslachtoffers, gezinstherapie, handwerklessen, ondersteuningsgroepen voor alcohol- en drugsverslaafden, arbeidsmarktadvies, yogatraining, bijeenkomsten voor mensen met artritis. Elke dag van de week lopen de mensen in en uit bij de kerk van rode baksteen.

Adah Younger. Beeld Merlin Daleman

Younger en haar man groeiden in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw op in Possilpark, maar verlieten de wijk daarna om elders te gaan werken. Vijf jaar geleden, inmiddels met pensioen, kwam het stel terug. “Omdat hier hulp nodig is”, zegt Younger in haar kantoortje. In de kerkzaal ernaast, in feite een soort grote aula met stapelstoeltjes, is zojuist een bijeenkomst van Cocaine Anonymous gestart. “Veel mensen in de wijk kunnen niet lezen en schrijven, doordat de armoede hen een goede opleiding heeft ontzegd. En als je een kerk of een gemeenschapscentrum draaiende wilt houden, zijn er heel wat formulieren die je moet invullen. Daarbij helpen wij nu. En we wilden graag het onderwijs in de wijk ondersteunen. Ook dat doen we.”

Het is niet dat er niets wordt gedaan om armoede tegen te gaan en de gezondheidsstandaard in de wijk op te krikken, zegt ze. Het probleem is alleen dat er weinig coördinatie bestaat tussen alle verschillende projecten en goedbedoelde initiatieven. Geldschieters willen steevast projecten steunen die nieuw zijn en in het oog springen. Terwijl juist continuïteit cruciaal is om de problemen in Possilpark bij de wortel te kunnen aanpakken.

Jonge meiden op Saracen Street in Possilpark. Beeld Merlin Daleman

Drugs- en alcoholmisbruik en slechte voeding noemt Younger als de drie ingrijpendste gezondheidsproblemen in de buurt. Veel gezinnen hebben gewoonweg niet genoeg geld om voldoende eten te kopen. Daarbij kampt de gemeenschap van Possilpark volgens haar met een ‘historisch gebrek aan kennis over gezonde voeding’. Al in de jaren zestig zag ze hoe ouders in de wijk, als zij er geld voor hadden, hun kinderen liever cake en koekjes gaven dan een gezonde maaltijd.

Voedselwoestijnen

Bovendien kopen mensen met weinig geld hun eten noodgedwongen veelal in kleine porties bij een buurtwinkel op loopafstand. In zulke zaakjes zijn producten relatief duur. Younger: “Dus zijn ze nog sneller geneigd om met name goedkoop, maar ook ongezond en bewerkt voedsel aan te schaffen.” Dat speelt niet alleen in Possilpark. In de nabijgelegen wijk Milton is bijvoorbeeld geen enkele normale supermarkt te vinden. ‘Voedselwoestijnen’ heten zulke plekken. Van de tien meest ‘voedseldroge’ plekken in heel Schotland liggen er maar liefst acht in Glasgow.

Possilpark heeft tenminste een Lidl. Maar dan nog: de verse groente en fruit die daar in de schappen liggen, zijn voor menig buurtbewoner veel te duur. Van geld dat Younger heeft weten los te krijgen bij de nationale loterij verzorgt zij daarom elke vrijdagavond een gratis gezonde maaltijd voor wie maar aanschuift. “Het blijkt alleen lastig om de immigrantengemeenschap te bereiken”, zegt ze. De taalbarrière is een obstakel. Plus het wantrouwen dat de groep veelal voelt ten opzichte van Britse instituties en autoriteiten. Veel immigranten trekken bovendien snel alweer weg uit de wijk.

Saracen Street. Beeld Merlin Daleman

Of ze blij is met het imposante gezondheidscentrum tegenover haar kerk? Younger haalt haar schouders op. “Het ziet er prachtig uit, maar dat betekent nog niet dat het ook efficiënt functioneert.”

June McLean (53), die Younger in de avonden soms een handje helpt, beaamt dat. Overdag werkt ze bij een apotheek. En ze ziet daar elke dag hetzelfde type klant binnenlopen. “Telkens komen ze strips paracetamol en co-codamol halen. Ze krijgen voortdurend nieuwe recepten voor medicijnen”, zegt ze. “Dat is voor artsen de makkelijkste weg. Maar co-codamol is een pijnstiller die verslavend is.”

Verdoving

Allan Houston, een ervaren verslavingswerker in het noordwesten van Glasgow, opereert vanuit de gezondheidskliniek tegenover de Possilpark Parish Church. Ook hij bevestigt dat veel artsen nog altijd niet voldoende getraind zijn om met verslaafden om te gaan. En de eigenaren van apotheken trappen evenmin op de rem. Want die zien hun inkomsten uit pijnstillers liever niet dalen.

Schotten zijn een volk dat zich bovengemiddeld vaak verdoofd, legt hij uit. De armoede in wijken als Possilpark leidt bij veel mensen tot wanhoop. “Maar in de Schotse cultuur praat je niet over gevoelens. Die krop je op, waardoor je onder psychische hoogspanning komt te staan.” Alcohol en drugs helpen te ontspannen. Of om er een einde aan te maken. Houston zucht. Menig dodelijke overdosis in Glasgow kan ook zelfdoding zijn. “Het gaat vaak om mensen die alle hoop hebben opgegeven.”

Hij lijkt een beetje van zijn eigen woorden te schrikken. Er zijn natuurlijk ook best lichtpuntjes, haast hij zich te zeggen. De bijeenkomsten die hij verzorgt voor mensen die aan het afkicken zijn en proberen weer volledig te mee gaan draaien in hun wijk, worden bijvoorbeeld erg goed bezocht.

Saamhorigheid

De 29-jarige Shaunpaul Campbell is zonder twijfel ook een lichtpunt, zij het om andere redenen. Hij lacht. Nee, zijn naam spel je niet op de Franse manier Jean-Paul. Hij organiseert, samen met een vriendin, al vier jaar lang elke week bijeenkomsten voor inwoners van Possilpark met een leerbeperking. Een paar uur zit hij dan met hen te knutselen of kookt hij met hen. En als hij voldoende geld bij elkaar weet te krijgen, neemt hij ze een middagje mee naar een bowlingbaan of de bioscoop. Want als de overheid je wijk voortdurend over het hoofd ziet, moet je dat soort dingen zelf organiseren.

Shaunpaul Campbell. Beeld Merlin Daleman

Campbell woont al zijn hele leven op steenworp afstand van Saracen Street. Een serie tatoeages op zijn linker onderarm verbeeldt de in het oog springende ruigheid van die straat in verval. Maar zijn zachte stem en vriendelijke ogen, die door een zwart brilmontuur de wereld in kijken, symboliseren de andere kant van het verhaal. Die wordt volgens hem vaak over het hoofd gezien: het feit dat Saracen Street ook een plek is van saamhorigheid. “Als ik met mijn moeder of mijn oma door de straat loop, knoopt iedereen een praatje aan”, vertelt hij. “De mensen hier kennen elkaar nog écht en helpen elkaar ook waar nodig. Dat zie ik in rijkere wijken van de stad veel minder.”

Hoogbouw en laagbouw in Possilpark. Beeld Merlin Daleman

Hij rondde aanvankelijk een koksopleiding af, maar studeert inmiddels verpleegkunde. Met die opleiding hoopt hij te kunnen bijdragen aan de toekomst van Possilpark. Die innerlijke drang ontstond vrij onbewust, hij heeft er nooit expliciet bij stilgestaan. Maar als er aan één beroepsgroep behoefte is in de zo met zijn gezondheid kwakkelende wijk, dan is het die van de verpleegkundigen.

Anders dan de meeste jongeren met een goede opleiding is hij gelukkig niet van plan te vertrekken uit de buurt. “Nee joh, ondanks alle problemen woon ik veel liever in Possilpark dan in Kelvindale.”

Het ‘Glasgow effect’ Schotland kent de laagste levensverwachting van West-Europa. Niet toevallig is ook de gezondheidsongelijkheid in het land groter dan elders in West-Europa. In Glasgow sterven Schotten het jongst. Zo jong zelfs dat er een term voor is bedacht: het ‘Glasgow effect’. Een kwart van de mannen in de Schotse stad overlijdt voordat hij 65 is. Natuurlijk, Glasgow is een stad met veel armoede. En armoede is de kernoorzaak van slechte collectieve gezondheid. Maar de bevolking van Glasgow is niet armer dan die in weinig welvarende Engelse steden als Liverpool en Manchester. En toch sterven er in Glasgow 30 procent meer mensen voor hun pensioengerechtigde leeftijd. David Walsh van het Glasgow Centre for Population Health wil desondanks af van de term ‘Glasgow effect’. “Die was ooit bedoeld als beschrijving van een fenomeen dat we niet begrepen”, legt hij uit. “Maar inmiddels wordt de term regelmatig juist onterecht aangevoerd als een soort mystieke oorzaak van dat fenomeen. Zo van: mensen in Glasgow sterven jong dóór het Glasgow effect.” Het voedde de gekste theorieën. De extreem lage levensverwachting zou het gevolg zijn van het druilerige weer in Glasgow, van genetische defecten, van de mythe dat iedereen in de stad elke dag gefrituurde Marsrepen zou eten. “Terwijl we inmiddels heel goed weten wat de werkelijke oorzaken zijn”, zegt Walsh. “Het bleek geen ‘Glasgow effect’, maar een ‘politiek effect’.” Net als Liverpool en Manchester werd Glasgow na de Tweede Wereldoorlog hard geraakt door de neergang van de Britse industrie. En daar kwam het neoliberale beleid van premier Margaret Thatcher vanaf eind jaren zeventig nog overheen. Massawerkloosheid en armoede namen vooral snel toe in deze vroegere industriesteden. Walsh: “En in Glasgow was de bevolking extra kwetsbaar.” Dat kwam in de eerste plaats doordat de sociale huisvesting in de stad nóg slechter was dan in Manchester en Liverpool. En daar kwam bij dat de Britse regering de stad letterlijk opgaf. Ze merkte Glasgow in geheime documenten aan als ‘krimpstad’. Veel vervallen huizenblokken in wijken als Possilpark gingen tegen de grond, maar werden niet herbouwd. Alle overheidsinvesteringen gingen naar nieuwe groeikernen net buiten Glasgow. De Britse regering bouwde die voorsteden specifiek voor hogeropgeleide gezinnen met jonge kinderen. De middenklasse vertrok zo uit de stadskern. In Glasgow bleef een bevolking achter die vaker dan gemiddeld oud, arm, werkloos en ongezond was. Het geld dat de Britse overheid vanaf de jaren tachtig alsnog in het opknappen van Glasgow besloot te steken, ging vervolgens bijna uitsluitend naar de gentrificatie van het stadshart. Dat moest aantrekkelijk worden voor toeristen. Woonwijken als Possilpark werden opnieuw genegeerd. Het heeft geleid tot een situatie waarin Glasgow, net als Manchester en Liverpool, een lage levensverwachting kent als gevolg van historisch gevormde achterstelling en armoede. En de exceptioneel slechte huisvesting en catastrofale politieke beslissingen hebben de negatieve armoede-effecten er verder uitvergroot. Het resulteerde in een extra intens gevoel van uitzichtloosheid in Glasgows armste wijken. Daar sterven dan ook schrikbarend hoge aantallen relatief jonge mensen aan wat Walsh ‘wanhoopziektes’ noemt: drugs, alcohol en zelfdoding. Veel meer dan in Manchester of Liverpool.

Saracen Street in Possilpark. Beeld Merlin Daleman

Ongekend: de levensverwachting van arme Britten daalt al tien jaar Sinds de negentiende eeuw was de trend in het Verenigd Koninkrijk duidelijk: praktisch elk jaar steeg de levensverwachting. Net als in ieder rijk land, inclusief Nederland, onder meer als gevolg van medische vooruitgang. Maar sinds 2012 – al zeven jaar voor de start van de coronacrisis – gaat die regel in het VK niet meer op. De levensverwachting van Britten stagneerde structureel. “Dat is een ontwikkeling die we normaal gesproken alleen in tijden van pandemieën en oorlogen zien”, zegt onderzoeker David Walsh van het Glasgow Centre for Population Health. “Het is zeer uitzonderlijk.” Dat de Britse overheid rond 2012 tientallen miljarden begon te bezuinigen op de verzorgingsstaat is volgens wetenschappers als hij geen toeval. “We zien sindsdien een heel nieuwe vorm van gezondheidsongelijkheid”, zegt Walsh. “Vroeger werd iedereen steeds een beetje ouder, alleen de rijken iets sneller dan de armen. Nu zien we dat de rijken nog steeds elk jaar ouder worden, maar dat het armste deel van de bevolking juist steeds jonger doodgaat. Dat is ongekend. Want we hebben het niet over een marginaal groepje, maar over zo’n 20 procent van de totale Britse bevolking.” De enige oplossing is het beleid van de afgelopen tien jaar terugdraaien. Walsh is daar stellig over. “We weten hoe de impact van gezondheidsongelijkheid werkt. We moeten de verzorgingsstaat niet afbreken, maar de inkomens van de allerarmsten zo goed mogelijk beschermen: via uitkeringen, herverdeling van inkomen, sociale en medische dienstverlening. Dat redt letterlijk levens. Mensen realiseren zich niet wat voor effect de bezuinigingsmaatregelen op onze nationale gezondheid hebben gehad. Maar we kampen in het VK momenteel met een verschrikkelijke gezondheidscrisis.”

