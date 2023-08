Nergens is de steun voor Oekraïne zo zichtbaar als in Vilnius

Op het weids uitgestrekte Kathedraalplein van Vilnius, in de schaduw van de spierwitte klokkentoren, wordt met blauwgele vlaggen gezwaaid. ‘Slava Oekraïni! – Leve Oekraine!’, klinkt het. Een paar honderd mensen luisteren naar toespraken in zowel het Litouws als het Oekraïens. “We zijn niet alleen. Dat geeft ons een warm gevoel van binnen”, zegt Anhelina Orel (19), een Oekraïense die wat terzijde staat en de manifestatie gadeslaat. “Litouwers zijn niet eens onze directe buren. Ze gedragen zich als onze broeders.”

Nergens in Europa is de steun voor Oekraïne zo zichtbaar als in de Litouwse hoofdstad Vilnius. ‘Vilnius loves Ukraine’, adverteert elke stadsbus. In de straten is de Oekraïense tweekleur veelvuldig te zien, en op het hoogste kantoorgebouw van de stad staat de tekst ‘Poetin, Den Haag wacht op je’ geschreven. “De Litouwers begrijpen ons goed. Ze hebben ook geleden”, weet Angelina Orel, verwijzend naar de Sovjettijd. “Hun taal en cultuur werden verboden. Ze werden gerussificeerd, zoals Moskou ook met ons wil doen.”

De jongedame is afkomstig uit de omgeving van Tsjernihiv, een stad in het noorden van Oekraïne — nabij de grens met Belarus. “Mijn moeder zag helikopters, die bommen gooiden op de stad.” Zelf studeert ze taalwetenschappen in het Zuid-Oekraïense Tsjernivtsi. “Als je vroeg op moet staan om te studeren, terwijl je drie of vier keer wakker bent geworden van het luchtalarm, dan functioneer je niet”, zegt ze. Ze verblijft een maand lang in Vilnius om een taalcursus Litouws te volgen. Over twee jaar, als ze de Oekraïense universiteit heeft doorlopen, wil ze hier haar master halen.

De Oekraïense studente Anhelina Orel (19) bij de manifestatie voor Oekraïne in Vilnius. Beeld Michiel Driebergen

Verderop is nog een manifestatie aan de gang. ‘Zjieve Belaroes! – Leve Belarus’, klinkt het op het met bomen omzoomde Kudirki-plein, genoemd naar de negentiende-eeuwse Litouwse schrijver en onafhankelijkheidsstrijder Vincas Kudirka. Naast tienduizenden Oekraïense vluchtelingen verblijven er ook duizenden Belarussische ballingen in Vilnius. Zij weken uit als gevolg van de repressie van dictator Loekasjenko, die na de volksopstand in hun land, in 2020, sterk verhevigde. “Veel Belarussen steunen Oekraïne”, aldus Anhelina Orel. “Zij lijden ook onder de Russen. Poetin gebruikt hun grondgebied om ons aan te vallen.” Svitlana Tichanovskaja, de leider van de Belarussische democratische beweging, opereert vanuit Vilnius.

De vrijheid is een cultuurschok

Toespraken zijn er niet. Wel wappert de wit-rood-witte vlag van onafhankelijk Belarus, en wordt er Belarussische muziek gedraaid — zoals het nummer Peremen, ofwel ‘Verandering’, dat het onofficiële volkslied werd van de opstand van drie jaar geleden.

“De vrijheid in Vilnius was voor mij een cultuurschok”, zegt Juaheni Vilski, een van de pakweg honderd aanwezigen op het plein — ook een vluchteling. Bij een eerdere protestbijeenkomst, bij de Belarussische ambassade, had een politieman hun vriendelijk gevraagd of ze alstublieft ietsje eerder het protest zouden willen beëindigen, vertelt hij, omdat hij op tijd thuis moest zijn. “In Belarus zou-ie ons met een stok van de straat hebben gemept.”

Juaheni Vilski is vertegenwoordiger van de Sociaal-Democratische Partij. De leider van die Belarussische politieke beweging, Mikalai Statkevitsj, was in het voorjaar van 2020 een van de eerste opposanten die werd gearresteerd. “Loekasjenko ziet hem als een persoonlijke vijand.” Over de toestand van Statkevitsj — een van de bijna 1500 politieke gevangenen in Belarus — is weinig bekend, behalve dat hij afgelopen februari van de ene naar de andere isoleercel werd overgeplaatst. “Verder weten we helemaal niets.”

Juaheni Vilski, vertegenwoordiger van de Sociaal Democratische Partij, bij de manifestatie voor Belarus in Vilnius. Beeld Michiel Driebergen

Zelf stak Juaheni Vilski in april 2021 met behulp van mensensmokkelaars ’s nachts per boot de rivier over, naar Rusland. Inmiddels verblijft het complete partijkader in Vilnius, hopend op verandering. “Zodra het zover is, trekken we naar de gevangenis. Die ligt niet ver van de grens. We bevrijden onze leider en marcheren op naar Minsk.”

Hulp aan Oekraïners

Het besef dat de Baltische landen het volgende slachtoffer van Poetin kunnen zijn, is slechts één argument om vluchtelingen bij te staan, zegt Leticija Cvetkova. De Litouwse is docente aan een internationale school in Vilnius, waar spullen voor Oekraïense vluchtelingen worden ingezameld. “We proberen daar niet aan te denken, maar het is mogelijk”, zegt ze. “Zonder die dreiging zouden we ook helpen. Als je beseft dat dit jou ook kan overkomen, dan moet je betrokken zijn. Anders heb je geen hart.”

Leticija Cvetkova regelde onderdak voor twee Oekraïense vrouwen met hun kind. Ze maakte hen wegwijs in de stad, hielp hen met vertalen, met documenten, en met de opvang voor hun kind. Toen de echtgenoot van een van de vrouwen afgelopen winter sneuvelde aan het front, zorgde ze voor psychische hulp. Het eigen communistische verleden zorgt voor meer begrip bij de Litouwers, beaamt de docente, hoewel ze zelf, zestien jaar oud toen omwenteling kwam, een “gelukkig jeugd” had. “We weten dat ‘het systeem’ heel wreed kan zijn. De individuele mens doet er niet meer toe.”

De docente ziet het enthousiasme voor opvang in Litouwen iets afnemen. Aanvankelijk boden restaurants vluchtelingen gratis maaltijden aan; nu moeten nieuwkomers het geluk hebben werk te vinden, om in hun eigen onderhoud te voorzien. Wel biedt de overheid nog steeds een toelage van 200 euro per maand voor bewoners die vluchtelingen opvangen. Zo dekken zij de gestegen kosten voor gas en elektra.

Wanneer al die vluchtelingen weer terug kunnen? “Dat hangt van Oekraïne af”, zegt de Belarussische politicus Juaheni Vilski. Zo lang Poetin aan de macht is, blijft Loekasjenko aan de macht, legt hij uit. Pas als Rusland de oorlog verliest, is er weer hoop voor de democratische krachten. “In 2020 lukte het bijna. De volgende kans zullen we niet verspelen.”

