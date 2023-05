Nek-aan-nekrace bepaalt de toekomst van Turkije

Gaat Turkije verder op het autocratische pad van de huidige president Recep Tayyip Erdogan? Of kiest het voor de democratische belofte van uitdager Kemal Kiliçdaroglu en zijn diverse oppositiecoalitie?

Zondagavond, met vijftig procent van de stemmen geteld, was er nog veel onduidelijkheid over de uitslag. Kiliçdaroglu verklaarde aan het begin van de avond voor te liggen, terwijl de eerste uitslagen van het staatspersbureau Anadolu Agency juist Erdogan een voorsprong gaven. Volgens politici van Kiliçdaroglu’s partij CHP zijn deze resultaten echter niet te vertrouwen. Als geen van de twee kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalt, is er op 28 mei een tweede ronde.

Turkije ging zondag naar de stembus voor de presidents- en parlementsverkiezingen. Vooral ’s ochtends vroeg stonden er lange rijen bij de stembureaus. Ondanks de uitgeholde democratie nemen Turken hun stemrecht zeer serieus. Tijdens de verkiezingen in 2018 was de opkomst 86 procent en er wordt verwacht dat die dit jaar zelfs nog hoger ligt, want het zijn de bepalendste verkiezingen in het land in jaren.

Rustig verlopen verkiezing

De toewijding aan een eerlijk stemproces was ook te zien in het hoge aantal waarnemers dat aanwezig was in het stembureau, om ervoor te zorgen dat het stemproces volgens de regels ging. De verkiezingen verliepen over het algemeen rustig. Vanuit verschillende plekken in het land, voornamelijk in het zuidoosten, kwamen berichten dat biljetten al voorgestempeld waren voor Erdogan. Ook claimt Kiliçdaroglu’s partij de CHP dat in Sanliurfa waarnemers te maken kregen met geweld, maar dat lijkt beperkt gebleven te zijn tot een aantal incidenten.

Bij de oppositiestemmers is er hoop en optimisme dat hun stem iets kan veranderen. Kiliçdaroglu is de kandidaat van een brede coalitie met daarin de seculiere centrumpartij CHP, de rechts-nationalistische partij IYI en nog drie kleinere en conservatieve partijen. Met de oproep van de linkse en pro-Koerdische Yesil Sol Parti om op Kiliçdaroglu te stemmen is het voor het eerst dat de oppositie een goede kans maakt om Erdogan te verslaan.

Ook AKP-stemmers hebben het idee dat zij gaan winnen, vertelt Talip Kalayli, die buiten een stembureau in Istanbul een kopje thee aan het drinken is: “Of je het mij vraagt of de oppositie, iedereen denkt dat zijn eigen partij gaat winnen.” Hij legt samen met zijn vrienden uit wat de president voor het land heeft betekend.

Achilleshiel voor Erdogan

In zijn campagne bouwde Erdogan vooral voort op dat narratief: Kijk eens wat we de afgelopen twintig jaar hebben gebouwd aan wegen, ziekenhuizen en universiteiten, hoe de welvaart is verbeterd sinds 2003. Met controle over 90 procent van de media is dat een boodschap die wijd verspreid kan worden. Met polariserende taal richting de lhbti+-gemeenschap, de Koerden en de alevitische religieuze minderheid lijkt Erdogan vooral zijn eigen achterban aan te spreken en niet veel nieuwe kiezers te trekken.

Ook de huidige economische crisis is een achilleshiel voor de Turkse president, omdat hij er met zijn onorthodoxe economische theorieën voor zorgde dat de inflatie alleen maar verder opliep. Mocht Erdogan winnen, dan wordt dit beleid verder voortgezet, is de verwachting.

Oppositiekandidaat Kiliçdaroglu belooft een heel ander Turkije. Er zal een andere wind waaien in Ankara, ook al zijn alle problemen niet in een keer opgelost bij winst voor Kiliçdaroglu. Met een campagne gericht op hoop, eenheid en inclusiviteit sloeg de oppositie een heel andere toon aan. Onder leiding van onafhankelijke economen moet de economie weer de goede kant op gaan.

Met een terugkeer naar het parlementaire systeem is Kiliçdaroglu daarnaast van plan Turkije weer tot een volwaardige democratie te maken. “We hebben de democratie allemaal gemist”, zei hij nadat hij zijn stem in Ankara had uitgebracht.

