Nek-aan-nek-race tussen Erdogan en uitdager Kilicdaroglu: ‘We hebben de democratie gemist’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn aartsrivaal Kemal Kilicdaroglu hebben hun stem uitgebracht bij de Turkse verkiezingen. De oppositieleider beloofde bij het stemmen het land democratischer te maken als hij wint. Erdogan zei te hopen op een uitslag die goed is voor de toekomst van het land.

Kilicdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) voert een coalitie aan van oppositiepartijen die af willen van Erdogan en zijn conservatieve AK-partij. "We hebben de democratie allemaal gemist", zei de politicus, die in de hoofdstad Ankara naar de stembus ging. Hij sprak de hoop uit dat een nieuwe "lente" zal komen, waarmee hij verwees naar zijn mogelijke verkiezingsoverwinning.

AP

Serieuze kans

Peilingen voorspellen dat de 74-jarige Kilicdaroglu serieus kans maakt om Erdogan (69) te verslaan. De huidige president domineert de Turkse politiek al 20 jaar. Erdogan nam zelf bij het stemmen in Istanbul geen voorschot op de verkiezingsuitslag. "Mijn hoop is dat als het tellen vanavond is afgerond, er een uitkomst ligt die goed is voor de toekomst van ons land en de Turkse democratie."

Erdogan kondigde aan dat hij de uitslagen vanuit Istanbul gaat volgen en niet vanuit Ankara. De zittende leider en Kilicdaroglu moeten meer dan de helft van de stemmen krijgen om meteen te winnen. Lukt dat niet, dan volgt een tweede verkiezingsronde op 28 mei. Uitslagen worden verwacht in de loop van de avond. De stembureaus zijn nog tot 17.00 uur plaatselijke tijd (16.00 uur in Nederland) geopend.

AFP

Buitenlandse stemmers

In Turkije mogen meer dan 60 miljoen Turkse kiezers een stem uitbrengen. Ze kiezen een president en een nieuw parlement. Er wordt gerekend op een hoge opkomst. Kilicdaroglu heeft aanhangers eerder al opgeroepen om thuis te blijven als de oppositie lijkt te winnen en niet meteen feestend de straat op te gaan. Hij vreest voor onrust.