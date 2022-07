Negen burgerdoden bij raketaanval in Koerdische provincie Irak

Er waren net twintig bussen met toeristen aangekomen in de Noord-Iraakse stad Zakho toen er woensdag een bommenregen neerviel op het centrale plein en het grote park van de stad. De toeristen kwamen uit het zuiden van Irak, waar zij de extreme hitte ontvluchtten. Eenmaal op hun eindbestemming kwamen ze terecht in een raketaanval.

Negen mensen kwamen om het leven, waaronder drie kinderen. 23 mensen zijn ernstig gewond geraakt. Voor zover bekend zijn er alleen burgerslachtoffers gevallen.

Woedend op Turkije

Volgens de Iraakse regering zijn de raketten afgeschoten door het Turkse leger. De Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi heeft woedend gereageerd op de aanval en de Turkse ambassadeur in Bagdad bij zich geroepen om excuses aan te bieden.

“Het Turkse leger heeft op ongekende wijze de soevereiniteit van Irak geschonden”, aldus al-Kadhimi, die waarschuwde dat Irak het recht heeft om militair te reageren op de actie van de Turken. Op verschillende plaatsen in Irak werden er Turkse vlaggen verbrand bij demonstraties.

De Turken ontkennen tot nog toe achter de raketaanvallen te zitten. Zij stellen juist dat de PKK verantwoordelijk is voor het geweld in Zakho, en verwijten de Iraakse overheid te zijn gevallen voor terroristische propaganda.

‘Gerechtvaardigde zelfverdedigingsacties’

Sinds april voert Turkije onder de naam ‘Claw Lock’ op Irakees grondgebied offensieven uit tegen de Koerdische rebellengroep PKK, die in Turkije strijdt voor zelfbeschikking voor de ongeveer 18 miljoen Koerdische Turken. Volgens Turkije zijn de aanvallen op Iraakse bodem gerechtvaardigde zelfverdedigingsacties, in lijn met het internationaal recht. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan meldde in mei dat zijn regering ook in Syrië militaire operaties wil gaan uitvoeren tegen Koerdische rebellen.

