Nederlandse zakenman helpt de Russen, zegt Amerika

Zelf zegt hij zich van geen kwaad bewust te zijn. Toch is de Nederlandse zakenman Edwin Onno van Ingen door Amerika op de sanctielijst voor Rusland gezet. Hij zou via zijn bedrijf Ronin Management B.V. in Hillegom samenwerken met Russische laboratoria die gericht zijn op het ontwikkelen van kernwapens.

Het Amerikaanse ministerie van financiën zegt dat de Nederlander verschillende opdrachten van Russische veiligheidsdiensten heeft gekregen om wetenschappelijke technologieën en apparatuur in te kopen. Door die daarna door te verkopen aan de Russen zou Van Ingen helpen maskeren dat Rusland in werkelijkheid de koper is.

Van Ingen is zich van geen kwaad bewust

Van Ingen zegt tegen onderzoeksplatform Follow the Money dat hij zijn bedrijf heeft overgenomen van zijn vader en dat hij nog nooit iets heeft gedaan waar de Nederlandse overheid geen weet van had. Naar eigen zeggen leverde hij onder meer ovens voor laboratoria en apparaten voor bijvoorbeeld de offshoresector aan Rusland. “Dat de Amerikanen daar nucleaire toepassingen van maken is volstrekte onzin.” Van Ingen stelt ook dat hij sinds het begin van de oorlog in Oekraïne niets meer heeft geëxporteerd naar Rusland. De activiteiten bij Ronin liggen daarmee volgens hem volledig stil.

Van Ingen zegt dat hij is overvallen door het nieuws. Hij spreekt de beschuldigingen tegen en denkt niet dat hij last gaat krijgen van de strafmaatregelen. “Ik mag nu geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven. Maar dat deed ik toch al niet.”

‘Amerikaans besluit kan domino-effect hebben’

Sebastiaan Bennink van advocatenkantoor BenninkAmar Advocaten in Amsterdam denkt dat Van Ingen zich vergist in de gevolgen van zijn naam op de sanctielijst. “Hij staat nu in de schijnwerpers. Op het moment dat de Amerikanen dit vaststellen, kan ik me voorstellen dat het een domino-effect heeft. Er zal waarschijnlijk ook in Europees verband worden gekeken wat hij heeft uitgevoerd, naar wie en welke regels er op moment van uitvoer golden.”

Als blijkt dat de handelingen van de zakenman ook in strijd zijn met de Europese sancties tegen Rusland, dan komt hij volgens Bennink, die gespecialiseerd is in sanctierecht, in een strafrechtelijk onderzoek terecht. “Ik ken de feiten in deze zaak niet, maar als je je in deze industrie begeeft moet je er wel echt goed voor hebben gezorgd dat al je zaken, zoals alle vergunningen, op orde zijn.”

Verdacht: producten die civiel én militair gebruikt kunnen worden

Door de sancties tegen Rusland is het op dit moment verboden om handel met Russen te drijven in bepaalde goederen. De economische sancties moeten ervoor zorgen dat het militaire optreden van het land in Oekraïne wordt gestopt. “Sommige goederen kunnen geschikt zijn voor civiel en militair gebruik, zoals bijvoorbeeld grafiet. Dat kan worden gebruikt in mobiele telefoons, potloden of auto’s maar ook in kernkoppen”, zegt Bennink.

Ook twee andere bedrijven van Van Ingen zijn op de Amerikaanse sanctielijst gezet. Het gaat om Pro Rata Solutions B.V. en Delta Technical and Scientific Instruments B.V. Pro Rata Solutions is volgens Van Ingen een administratiekantoor, daar verwacht hij geen impact van de Amerikaanse maatregelen.

