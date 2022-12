Nederlandse toeristen vast in Peru. ‘Er gebeurt hier helemaal niks’

Een van de belangrijkste bezienswaardigheden in Peru is de oude Inca-stad Machu Picchu. De stad ligt hoog in de Andes en is alleen te bereiken via het dorpje Aguas Calientes.

Woensdag is voor dertig dagen de noodtoestand afgekondigd na aanhoudende protesten tegen de politieke ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse land. Door de blokkades en vernielingen op en aan het spoor rijdt de trein naar Aguas Calientes onder aan de berg niet meer. Toeristen, onder wie Nederlanders, zitten vast.

“Er gebeurt hier helemaal niks”, zegt Kas Jansma vanuit een café in het dorp. Hij is hier sinds maandag en denkt erover vanavond te voet naar Cuzco te gaan. De gemeente zorgt voor politiebegeleiding bij de wandeling van 32 kilometer. “Dat is waarschijnlijk de veiligste optie”, zegt Jansma, die zich weinig zorgen maakt.

'Bijna iedereen hier is toerist’

In het toeristendorp is, behalve de blokkade, weinig te merken van de onrust in Peru. Soms ziet Jansma wel dorpsbewoners met vlaggen en trommels, maar veel zijn het er niet. “Bijna iedereen hier is toerist”, legt Jansma uit. “We lezen overdag een beetje. Machu Picchu is wel veel rustiger dan normaal, indrukwekkend om te zien.”

Een overzichtsbeeld van Machu Picchu. Beeld AP

Situatie verbeterd

Inmiddels lijkt Peru weer voorzichtig op te starten. De eerste vliegtuigen stijgen op en wegen lijken begaanbaar. De honderden Nederlanders in het land bespreken in Facebook- en Whatsapp-groepen welke busmaatschappijen nog rijden. De meesten willen zo snel mogelijk het land uit.

Afra Galama niet. Zij zit al en tijdje in de hoofdstad Lima, de wijk Miraflores om precies te zijn, en dat bevalt nog steeds goed. “Het is hier net zo rustig als normaal", zegt Galama. “Van protesten in het centrum merk ik weinig.”

Wel wordt het steeds drukker in het hostel waar Galama slaapt. Het zijn vooral gestrande reizigers die zich bij hun lot neerleggen, zegt ze. “We kunnen op dit moment toch niet naar een andere plek in Peru. En het is hier niet onveilig. Dan is het beter gewoon te ontspannen.”

Het ministerie van buitenlandse zaken in Nederland waarschuwt toeristen in Peru alert te blijven en menigten te vermijden. Ook kunnen ze volgens het ministerie beter wachten met doorreizen.

Lees ook:

Noodtoestand afgekondigd in Peru na aanhoudende protesten

In Peru is voor de komende dertig dagen de noodtoestand afgekondigd na aanhoudende protesten tegen de politieke ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse land.