Nederlandse studenten in de VS over gevolgen nieuwe visumregels: ‘Verspilling van tijd en geld’

Buitenlandse studenten die staan ingeschreven bij Amerikaanse universiteiten en hogescholen, moeten hun lessen na de zomervakantie tenminste gedeeltelijk in levenden lijve volgen. Als de school hun lesprogramma alleen virtueel aanbiedt, staan de studenten voor een lastige keuze: overstappen naar een instelling die wel offline lesgeeft, of het land verlaten en online lessen volgen vanuit het thuisland. Wie deze regels negeert, loopt het risico het land uitgezet te worden, aldus de Immigration and Customs Enforcement (ICE), het agentschap dat in de VS toeziet op de naleving van het immigratiebeleid, waaronder ook visums vallen.

Voordat ICE roet in het eten gooide, hadden veel onderwijsinstellingen juist besloten hun curriculum volledig online aan te bieden. Het aantal coronagevallen zit in de VS nog steeds in de lift en gezondheidsdiensten adviseren dat mensen beter thuis kunnen blijven. Bij studenten was de opluchting groot, maar de regering reageerde gebeten. Onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump ligt de focus juist op het zo snel mogelijk heropenen van het land. Scholen klagen dat ze worden ingezet als politiek pressiemiddel. Door anderhalve maand voor het begin van het semester met de uitzetting van internationale studenten te dreigen, zaait de regering niet alleen chaos, maar moet ook het curriculum weer op de schop.

Inmiddels stapelen de rechtszaken tegen de regering zich op. Topuniversiteiten Harvard en Massachusetts Institute of Technology spanden een zaak aan in Massachusetts. Een gezamenlijke aanklacht van de staat Californië en meerdere onderwijsinstellingen volgde en vrijdag stapten zeven studenten uit Duitsland en China naar een Californische rechtbank om bezwaar te maken tegen de ‘financiële rampspoed’ die de maatregel zal veroorzaken. Ook zou het afbreken of pauzeren van hun studie negatieve gevolgen voor hun carrière hebben, aldus de aanklacht.

Die negatieve financiële gevolgen treffen niet alleen de studenten. Onderwijsinstellingen kunnen het lesgeld dat de buitenlandse leerlingen betalen moeilijk missen. Volgens de Amerikaanse non-profitorganisatie Institute of International Education studeerden er in het collegejaar 2018-2019 iets meer dan een miljoen buitenlandse studenten in het Amerikaanse hoger onderwijs; 5,5 procent van het totale aantal leerlingen. Meer dan de helft van hen komt uit Azië, gevolgd door Saoedi-Arabië en Canada. Het ministerie van handel in de VS becijferde dat zij tezamen omgerekend 39 miljard euro bijdragen aan de Amerikaanse economie. Een klein deel van die bijdragen komt uit Nederland: uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 24 procent van alle Nederlandse studenten een deel van hun opleiding in het buitenland volgt. Na België en het Verenigd Koninkrijk zijn de Verenigde Staten de populairste bestemming: 11 procent kiest voor een gedeeltelijke of volledige studie in Amerika.

Deze studenten staan nu machteloos. Nederlandse studenten kunnen eventueel terugkeren, al is dan onzeker wanneer ze de VS weer binnenkomen. Voor bijvoorbeeld studenten uit India, waarvan er in de VS meer dan 200.000 staan ingeschreven, ligt het nog lastiger. In India mogen sinds 22 maart geen commerciële vluchten vanuit het buitenland meer landen.

Studenten die vanwege Covid-19 enkele maanden geleden al huiswaarts zijn gekeerd, betalen straks het volle pond voor een virtuele opleiding op afstand. Met lesuren die wegens het tijdsverschil met de VS mogelijk tot diep in de nacht doorlopen, maar zonder een essentiële component van in het buitenland studeren: ergens anders zijn.

‘Ik kreeg er een behoorlijke paniekaanval van’

De 27-jarige Romina Groot doet haar bachelor Entertainment Business Management aan de Los Angeles Film School. Ze zou in oktober voor het eerst een werkvergunning aanvragen, maar door een geannuleerde stage in verband met het coronavirus, loopt ze nu studievertraging op. Als ze al mag blijven, want daar durft haar opleiding momenteel niets over te zeggen. “Als ik terug naar Nederland moet, kan ik mijn werkvergunning niet meer aanvragen, daarvoor moet je in de VS zijn. Dus dan is eigenlijk alles weggegooid.”

Toen ze het nieuws over de nieuwe visumregels hoorde, zakte de grond onder haar voeten weg. “Ik ben niet iemand die snel emotioneel reageert op dingen, maar ik kreeg er een behoorlijke paniekaanval van.” Ze wil graag in de VS blijven, want ze heeft hier de afgelopen vijf jaar een leven opgebouwd, maar is de afgelopen zes maanden minder positief over het land. “Je doet zo hard je best om hier te blijven en te werken en dan is de reactie: ‘rot maar lekker op’. Je voelt je niet echt welkom.”

Groot moet deze herfst waarschijnlijk verplicht een ‘hybride’ vak volgen met een bepaald aantal contacturen, zodat ze aan de nieuwe voorwaarden voldoet en in de VS mag blijven. Veel onderwijsinstellingen hebben zulke modules al aangekondigd. Anouk de Graauw (23), student Pedagogiek aan California State University (CSU) in Long Beach, zit in haar laatste jaar en zou over een paar maanden eigenlijk stage lopen. Dat is nu verplaatst naar de lente. De extra verplichte contacturen gaan haar minstens 600 extra dollar kosten, zegt ze. Ze is net als Groot al vijf jaar in de VS en studeert er graag, maar toch vindt ze de toegevoegde lesuren vervelend. “Omdat het voor de vorm is, het is dus eigenlijk een verspilling van tijd en geld.”

De campus van Massachusetts Institute of Technology (MIT), een van de meest prestigieuze onderwijsinstellingen in de VS. Beeld Getty Images

‘500 dollar heb ik er wel voor over’

De toonaangevende University of Southern California (USC) heeft al aangekondigd dit extra lesgeld kwijt te zullen schelden. De Graauw hoopt dat andere opleidingen in de staat hun voorbeeld zullen volgen. Haar school heeft, samen met de staat Californië, inmiddels de regering aangeklaagd.

Er is nog veel onduidelijk over hoe de hybride uren zullen worden ingevuld en uitgevoerd. “Het zal waarschijnlijk buiten zijn, op grote afstand van elkaar”, gokt Mairé Broelman (27), student Communicatie en Bedrijfskunde aan Santa Monica College. Net als De Graauw is ze bijna klaar met haar studie en moet ze straks extra betalen. “Voor mij is het 500 dollar meer. Dat heb ik er wel voor over, liever dat dan weer naar huis.” Van kinds af aan wilde ze al in het buitenland wonen. “Ik houd van het mooie weer hier en van de natuur. Naar Nederland ga ik puur om mijn familie te zien. Niet omdat ik het mis.”

Van de 30.000 studenten op haar school komen er zo’n drieduizend uit het buitenland, zegt Broelman. Internationale studenten zoals zijzelf betalen duizenden dollars per jaar, een stuk meer dan hun Amerikaanse medestudenten. Juist daarom heeft de regering deze maatregelen aangekondigd. “Hij wil dat de scholen weer open gaan”, aldus Broelman over president Trump. “Hij geeft niet om andere mensen.” Toch houdt ze vertrouwen in een goede afloop; scholen kunnen de buitenlandse inkomsten immers niet missen.

‘Je kunt nu de Amerikaanse droom niet meer waarmaken’

Gerbrich Meijer (23) hoeft er niet bang voor te zijn dat ze terug wordt gestuurd naar Nederland, want ze is al bij haar ouders in Groningen. Ze doet conservatorium op Coburn University, gevestigd in downtown Los Angeles, en reisde nadat de klaslokalen in maart dicht gingen via Canada terug naar huis. Meijer speelt klarinet en noemt de huidige situatie ‘ongelofelijk moeilijk’. “Wij hebben normaal een hele heftige contacturenstudie. Als muzikant staat eigenlijk alles in het teken van samenspel.” Haar virtuele colleges beginnen nu vaak om vijf uur ‘s middags en gaan door tot elf uur ‘s avonds of middernacht. Ze hoopt in januari in LA het laatste semester van haar master te kunnen doen. “Zodat ik het daar af kan sluiten.”

Terwijl studenten als Gerbrich hun terugkeer proberen te plannen, veranderen veel studenten die nog moeten beginnen van mening over een studie in de VS. Volgens Marina Meijer (54), geen familie van Gerbrich, is virtueel Amerikaans onderwijs vanuit Nederland hen het geld niet waard. Een jaar aan een prestigeschool als Harvard kost tenminste 50.000 dollar. Meijer runt UStudy, een advies- en plaatsingsbureau voor buitenlandse studenten, van wie er veel naar de VS willen. “Ze zetten Amerika ‘on hold’”, zegt Meijer. Studenten die ze adviseert, ook zij die al een plekje hadden veroverd op bijvoorbeeld Harvard, kijken naar een tussenjaar in Europa of een studie in Canada: “Je kunt nu de Amerikaanse droom niet meer waarmaken. Die droom is ontploft.”

