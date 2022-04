Nederlandse rapper Murda in Turkije veroordeeld om teksten over drugs

De 38-jarige Nederlandse rapper Murda is dinsdag in Istanbul door de Turkse rechter veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden celstraf. In oktober 2021 werd Murda, wiens echte naam Önder Dogan is, opgepakt op het vliegveld van Istanbul. Volgens het Turkse Openbaar Ministerie moedigen zijn songteksten aan tot het gebruik van cannabis. De aanklager eiste daarom een celstraf tussen de vijf en tien jaar. Murda bracht een nacht door in de cel en mocht pas na een paar dagen Turkije verlaten.

De geboren Amsterdammer heeft een Turkse achtergrond, maar geen Turks paspoort. Hij zingt zowel in het Turks als in het Nederlands. Hij is een van de bekendste en populairste artiesten in Turkije met hits als Aya en Gece Gündüz. Zijn video’s worden honderden miljoenen keren bekeken op YouTube en in 2020 voerden vier van zijn nummers de landelijke Turkse hitlijsten aan. Tot aan zijn arrestatie trad hij regelmatig op in het land, en was Murda ook een tijdje jurylid in rapversie van het Turkse The Voice.

In de veroordeling wordt verwezen naar teksten van de nummers Duman, Pahali en Eh Baba. Zo zingt hij op laatstgenoemd nummer uit 2020: ‘Otu sardım yaktım sarstı beni kerata’. Vertaald: ‘Ik rolde het gras, stak het aan, het schudde me, boef’. Gras verwijst in het Turks naar wiet.

Soortgelijke aanklachten

De rapper was niet bij de uitspraak aanwezig, hij is op dit moment in Nederland. In een video op Instagram reageert hij op de uitspraak: “Ik heb ooit een paar nummers geschreven, miljoenen mensen hebben deze nummers geluisterd, we hebben ze samen gezongen tijdens concerten”, terwijl hij met een grote zonnebril en in een groene legertrui op een auto leunt. “Dat zo’n mooi iets zo’n lelijke uitkomst heeft is heel verdrietig.”

Hij verwijst in zijn reactie ook naar de (on)vrijheid die artiesten hebben in Turkije. Murda is namelijk niet de eerste rapper die vanwege zijn songteksten wordt aangeklaagd. De Turkse rapper Burry Soprano kreeg in 2021 een even lange celstraf opgelegd vanwege het aanzetten tot drugsgebruik met zijn nummer Mary Jane. Rapper Ezhel, met wie Murda vaak samenwerkt, is inmiddels uitgeweken naar Duitsland, maar had in Turkije soortgelijke aanklachten aan zijn broek hangen.

Murda: “De rechter vindt deze nummers het waard dat mijn dochter haar vader lang niet zou mogen zien. Ik zal dat nooit begrijpen of daarmee mee eens zijn. Teleurstellend en heel verdrietig.”

De advocaat van Murda geeft aan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

