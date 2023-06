Nederlandse jurist: ‘Ze dachten in Moldavië dat ze goed bezig waren’

Herman von Hebel heeft zich bekwaamd in internationale juridische vraagstukken. Hij werkt nu eens hier, dan weer daar. Momenteel is hij in Moldavië, waar hij de afgelopen maanden bezig was met het beoordelen van mensen die willen toetreden tot de Moldavische Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Aanklagers. De resultaten waren niet bepaald verbluffend.

Donderdag worden de ministers van Europese zaken in Stockholm mondeling bijgepraat over de voortgang die Oekraïne en Moldavië maken op hun weg naar lidmaatschap van de EU. Beide landen willen het proces razendsnel doorlopen, maar de Nederlandse jurist Herman von Hebel zag in Moldavië dat Europese normen soms nog wennen zijn.

Onlangs maakte Von Hebel een korte samenvatting van zijn resultaten voor de ambassadeur. ‘Raad voor de Rechtspraak: veertig kandidaten voor twaalf posities. Negen trokken zich tijdens de procedure terug of gaven niet de benodigde informatie’, schreef hij. Toen moest het beoordelen nog beginnen. Hij keek met zijn team naar allerlei ethische normen zoals professioneel gedrag, declaratiegedrag en belangenverstrengeling. Ze bestudeerden belastingaangiften, bankrekeningen, pensioenen.

Het was een veldslag. In het kattenbelletje aan de ambassadeur: Van de 28 rechterlijke kandidaten, slaagden er vijf. Van de twaalf niet-rechterlijke kandidaten, slaagden er drie.’

Herman von Hebel (61) is een Nederlandse jurist. Hij was griffier van het Internationaal Strafhof in Den Haag tot 2018. Daarna is hij consultant geworden op het gebied van de rechtsstaat en parttime rechter bij het gerechtshof in Den Bosch. Hij werd voorzitter van de pre-vetting-commissie in Moldavië in 2022.

‘Ons begrip van integriteit is veel strenger’

Op een terras in de hoofdstad Chisinau vertelt hij hoe dat viel. “Ze hadden gedacht: dat onderdeel van de Europese regels doen we even. Toen ik begin vorig jaar werd benaderd, zeiden ze: ‘Het zou in twee maanden wel te doen moeten zijn. Zou jij in februari en maart kunnen komen?’”

Intussen, anderhalf jaar later, zit Von Hebel nog altijd in Chisinau. Behalve langduriger was het proces dat hij moest leiden ook veel grondiger dan ze in Chisinau hadden ingeschat. “Ze dachten dat ze wel ongeveer weten wie de boeven zijn, maar ons begrip van integriteit is veel strenger.”

De evaluaties die hij met een team van zes personen leidde, zijn een soort voorstadium voor de echte beoordeling. ‘Pre-vetting’, heet het. De echte beoordeling, de ‘vetting’, moet nog volgen. De eerste schifting leidt, bij een negatief resultaat, ertoe dat iemand geen lid kan worden van de Raad voor de Rechtspraak. De tweede is definitiever: wie niet is goedgekeurd kan zijn vak niet meer uitoefenen.

Ze zagen het als logisch vervolg van hun carrière

“Ze dachten dat ze goed op weg waren. Ze praten hier al tien jaar over hervormingen van de rechterlijke macht. Dat bleek voor een groot deel windowdressing te zijn geweest. Niemand had verwacht dat wij daar eigenlijk heel strak in zaten. Een aantal van de mensen die door de mand viel, heeft zich gewoon aangemeld voor de Raad voor de Rechtspraak omdat ze het als een logisch vervolg van hun carrière zagen, terwijl ze gewoon hun ding konden blijven doen. Maar we konden alles inzien en dat deden we ook.”

Von Hebel vertelt over een rechter in een kleine plaats, een rechtbankpresident, die niet snapte dat het een faux pas kan zijn om ook in vastgoed te handelen, zeker als bij die handel ook een advocaat betrokken is die tijdens de aflossingstermijn zeker zes keer voor deze rechter moest verschijnen.

Von Hebel: “Alle keren was het oordeel in het voordeel van die man. Dan ga je je toch achter de oren krabben, wij wel. Maar hier is dat iets wat je moet uitleggen. Hij begreep het niet. Hij zei: ‘Dat gebouw? Mijn vrouw doet dat allemaal.’”

“Ook had ik een keer een gesprek met een van de adviseurs van de minister van justitie, gewoon, een keer op zondagmiddag. Ik zei: ‘Als ik in Nederland met mijn auto word aangehouden en ik heb net even teveel alcohol gedronken, zelfs al is het maar heel klein beetje meer dan ik mag, dan weet ik wat de volgende ochtend moet doen: opstappen’. De reactie bestond uit totale verbazing.”

Von Hebel bleef ondanks gemor van Moldavië op de lijn die Brussel uitzette. “De lat moet hoog liggen, want we hebben inmiddels ervaring op dit terrein. Toen Roemenië en Bulgarije EU-lid werden, was er minder controle op. Maar als ze er eenmaal bij horen, is iedere motivatie om nog iets aan corruptie te doen nihil. Dus we moeten ervoor zorgen dat het al voor de toetreding strak is georganiseerd.”

“Dat sijpelt niet altijd even makkelijk door. Ze zeggen dat ze onkreukbaar willen zijn, maar de bijbehorende mindset hebben ze nog niet.”

Lees ook:

Oekraïne is mogelijk al dit jaar klaar voor EU-toetreding

De Europese Unie moet groeien, was op de Dag van Europa de boodschap. Zowel Europees Commissievoorzitter Von der Leyen als de Duitse bondskanselier Scholz leggen daarop grote nadruk.