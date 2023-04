Nederlandse Israëliërs leven met gemengde gevoelens: ‘Het land is niet perfect, maar het is mijn thuis’

De staat Israël viert dinsdag zijn 75ste verjaardag. Nederlanders die er al heel lang wonen kijken met gemengde gevoelens terug op de ontwikkelingen in die tijd.

Slingers in de kleuren van de Israëlische vlag worden opgehangen in de hal van Beth Juliana, een wooncentrum voor ouderen ten noorden van Tel Aviv. Het is een stukje Nederland in Israël waar het overgrote deel van de 160 bewoners een Nederlandse achtergrond heeft. Bijna iedereen spreekt de taal en in het winkeltje worden Nederlandse producten zoals hagelslag en ontbijtkoek verkocht.

Maar overal worden Israëlische vlaggetjes opgehangen, ter voorbereiding op de 75ste Onafhankelijkheidsdag die de Israëliërs volgens de Joodse kalender dit jaar op 26 april vieren.

Allemaal rond de radio

Naast het winkeltje zit de 83-jarige bewoner Shimon Levari. Hij kwam hier vanuit Nederland vlak voordat David Ben-Gurion op 14 mei 1948 de onafhankelijkheidsverklaring voorlas en de staat Israël werd gesticht. Levari was toen 8 jaar oud: “We zaten allemaal bij de radio en luisterden naar de toespraak. Ik begreep niet alles, maar na de toespraak begonnen mensen te dansen.”

Shimon Levari. Beeld Nasrah Habiballah

Dat die dag nu voor de 75ste keer gevierd gaat worden, is voor hem bijzonder. “Ik heb alle oorlogen in de loop der jaren meegemaakt. Het land is niet perfect, maar het is mijn thuis. En ik bewonder de kracht van het Joodse volk, dat we nu 75 jaar Israël mogen vieren.”

Dat gevoel heeft ook bewoner Nathan Lopes Cardozo. De 77-jarige rabbijn verhuisde vijftig jaar geleden met zijn gezin naar Israël: “We vonden het hier zo fijn en we konden onze kinderen hier de Joodse opvoeding geven die we wilden.” De Onafhankelijkheidsdag is voor hem een belangrijk moment: “Het is voor mij een dag van volledige wonderbaarlijkheid. Dat het Joodse volk dit heeft kunnen klaarmaken. En dat het binnen 75 jaar zoveel heeft gepresteerd onder de meest moeilijke omstandigheden.”

De 83-jarige Liz Dolev drinkt samen met andere bewoners koffie op het terras van het wooncentrum. Om haar heen worden versieringen opgehangen ter voorbereiding op de Onafhankelijkheidsviering, maar zij zelf hecht minder waarde aan de specifieke dag: “Voor mij voelt het niet als een speciale feestdag, voor mij is elke dag dat Israël bestaat een feestdag. Het feit dat dit land bestaat is een groot wonder, we moeten er alles aan doen om dat voort te zetten.”

Nathan Lopes Cardozo. Beeld Nasrah Habiballah

Ze verhuisde naar Israël op haar 24ste, kwam er haar man tegen en ging nooit meer weg. “Ik wilde doorgaan met leven en niet meer denken aan wat er met Joden tijdens de oorlog was gebeurd. Ik wilde verder en een nieuw land opbouwen. Toen ik hier kwam was dat de vervulling van mijn idealen.” Maar inmiddels kijkt ze anders naar die idealen en naar het land: “Die idealen zijn nu moeilijk. Toen ik hier kwam was alles zo mooi en zo goed. Maar de waarheid is anders want het is ook een moeilijk en wreed land.”

Ze is nog steeds blij dat ze voor Israël gekozen heeft en wil ook niet weg. Maar ze snapt wel dat jongeren kiezen voor een leven in een ander land. “De enorme verdeeldheid in het land over de juridische hervormingen is moeilijk.”

Al vier maanden zijn er wekelijks enorme protesten tegen hervormingsplannen van de regering. Die wil het Hooggerechtshof minder machtig maken, ten gunste van het parlement. Levari maakt zich daar zorgen over: “Deze regering is mij te rechts en ik denk dat die hervormingen het land minder democratisch maken. Dat maakt mij bang.”

Liz Dolev. Beeld Nasrah Habiballah

Dolev vreest niet zozeer voor de democratie van het land, maar maakt zich wel zorgen over de rol van religie: “Ik ben bang dat het land religieuzer gaat worden, het moet niet te extreem worden.”

Lopes Cardozo maakt zich ook zorgen over de verdeeldheid in het land over de hervormingen. Maar hij kijkt er met een andere blik naar: “Tradities die voortkomen uit de Joodse religie zijn juist essentieel voor de staat Israël. Sommige mensen willen vooral Israëliër zijn in plaats van Joods. Maar het Jodendom is een fundament van de staat Israël. Ik weet niet of de staat kan bestaan zonder dat.”

Leven in een gebied waar eerder andere mensen woonden

Dat haar kleinkinderen na 75 jaar nog steeds het leger in moeten, had Dolev niet verwacht. “Ik dacht dat er inmiddels wel een oplossing zou zijn en acceptatie van Israël.” In die acceptatie gelooft ze niet meer en ze twijfelt of er een oplossing voor de situatie van de Palestijnen komt: “Wij zitten in een gebied waar eerder andere mensen gewoond hebben, dat is nu eenmaal zo. Voor mij als Jood is mijn grootste zorg dat er een Joodse staat is. Als andere mensen het daar niet mee eens zijn, dan is dat zo.”

Lopes Cardozo denkt dat vrede mogelijk is, maar dat dit bij de Palestijnen vandaan moet komen: “Dat er nu geen vrede is ligt meer aan de Palestijnen dan een de Joden. Wij willen best helpen bouwen aan een Palestijnse staat, maar alleen als onze grenzen bewaakt blijven.”

Levari wijst naar beide kanten voor een oplossing: “Er moet een oplossing zijn, maar de mensen met macht aan beide kanten staan in de weg. Toch blijf ik optimistisch dat die oplossing er uiteindelijk komt. Ik moet wel, ik moet hoop blijven houden.”

Beeld Nasrah Habiballah

