Nederlandse generaal: ‘Russische reservisten worden niet doorslaggevend’

Ondanks de vele vluchtende dienstplichtigen zal Poetins mobilisatie honderdduizenden nieuwe Russische troepen naar het front brengen. Een dreigend vooruitzicht, maar volgens generaal b.d. Mart de Kruif, voormalig commandant van de Nederlandse landmacht, zal het effect van de moeizame mobilisatie gering zijn aan het front – en zal ze in Rusland zelfs nadelig uitpakken voor Poetin.

Wat zijn de grote uitdagingen bij het mobiliseren van de Russische reservisten?

“Mobiliseren is een enorm logistiek project met een aantal cruciale knelpunten. Het is niet alleen maar het optuigen van een aanmeldcentrum; al die mensen hebben een uniform nodig, voldoende wapenuitrusting, en ze moeten trainen om hun basisvaardigheden weer op peil te krijgen. Want als die soldaten niet fatsoenlijk kunnen schieten en fysiek niet fit zijn, wat heb je dan aan ze aan het front?

“Daar komt nog bij: je hebt mensen nodig om die trainingen te leiden. Maar alle soldaten zitten al aan het front, dus er zijn maar weinig leidinggevende officieren beschikbaar. Dan zullen degenen die de trainingen geven waarschijnlijk zelf óók pas opgeroepen reservisten zijn.”

Hoe lang duurt het dan voordat de reservisten gevechtsklaar zijn?

“Voor die basistraining heb je echt wel twee maanden nodig, ook al zijn reservisten ervaren. Daarna moeten de soldaten naar het front waar de functionele training volgt. Dit houdt in dat de soldaten leren omgaan met het materieel dat voorhanden is – bijvoorbeeld het besturen van de specifieke tanks die worden ingezet. Hier geldt hetzelfde probleem dat ik zonet noemde: zijn die oefentanks überhaupt wel beschikbaar, of rijden die allemaal rond in gevechtsgebied?

“Ook moet er aan het front huisvesting voor de verse troepen worden opgetuigd en moet er een grote hoeveelheid voedsel worden aangesleept. Voordat al deze zaken zijn geregeld, ben je vier maanden verder.”

Als de reservisten uiteindelijk gevechtsklaar zijn, wat is dan de verwachte invloed op de oorlog?

“Ik verwacht dat de reservisten geen doorslaggevende rol gaan spelen aan het front. Poetins mobilisatie is eigenlijk een paniekreactie. Hij is geschrokken door de recente successen van de Oekraïners, die het tactisch en organisatorisch nu veel sterker doen. De kwaliteit van het Oekraïense leger is simpelweg hoger, en dat proberen de Russen nu op te vangen met een superieure kwantiteit. In het verleden – denk aan de Tweede Wereldoorlog tegen nazi-Duitsland – heeft deze tactiek voor de Russen gewerkt, maar ik denk niet dat dit nu weer zal werken.”

Waarom zou die tactiek deze keer niet werken?

“Destijds verdedigden de Russen hun eigen grondgebied, maar nu vallen ze juist een ander land binnen – waarvan ze de bevolking bovendien zien als broedervolk. Het Russische moreel is daardoor erg zwak. In mentaal opzicht zijn de Oekraïners op alle vlakken superieur: de kwaliteit van hun leiderschap is beter, maar bovenal is de motivatie van de soldaten om hun land te beschermen enorm. Dat verschil wordt niet rechtgetrokken met een paar duizend slecht getrainde en maar half gemotiveerde reservisten.”

Wat is het effect van de mobilisatie op het thuisfront in Rusland?

“In de eerste plaats onttrekt het veel mannen aan het arbeidsproces. Om de productie draaiende te houden, zal je uiteindelijk moeten overschakelen op een oorlogseconomie waarin alles in dienst staat van het leger. De overgebleven werknemers moeten dan overuren maken, waardoor gewone Russen negatiever zullen denken over die ‘speciale operatie’.”

