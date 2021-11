Nederlandse coronacijfers zijn ‘zeer grote zorg’ voor Europa

Nederland is één van de negen Europese landen waar de huidige besmettingscijfers een ‘zeer grote zorg’ vormen. Dat staat in het laatste rapport van het ECDC, het Europese agentschap dat zich bezighoudt met ziektebestrijding. België staat in dezelfde rij. De andere zeven landen hebben allemaal een veel lagere vaccinatiegraad. Het zijn Estland, Polen, Tsjechië, Slovenië, Hongarije, Bulgarije en Griekenland.

Deze landen lopen grote kans om in december en januari een zware periode tegemoet te gaan, met oplopende opnamecijfers en dodentallen. Dat zei woensdag Andrea Ammon, de directeur van het ECDC.

Het rapport van het ECDC, waar Ammon tegen de Europese pers over sprak, kijkt vooruit naar de kerstdagen en oud en nieuw. Dat is nu eenmaal in heel Europa een periode waarin mensen graag bij elkaar komen. Het ECDC is er niet optimistisch over. Wil dat samenzijn veilig lukken, dan moeten er in hoog tempo maatregelen worden genomen.

Epicentrum

Over lockdowns wil het Europese agentschap het nog niet hebben. Maar wel over alle andere mogelijkheden. Want Europa is op dit moment het epicentrum van de covidpandemie, omdat de deltavariant er domineert. Die is meer dan dubbel zo besmettelijk als de alfavariant waarmee het continent de vorige winter te maken had.

Bovendien blijkt de laatste twee maanden de kracht van vaccinaties snel af te nemen. Het ECDC beveelt dan ook een booster aan voor iedere Europeaan van boven de 18. Voorrang moet worden gegeven aan mensen boven de 40 jaar.

Een booster werkt dubbel: het voorkomt dat mensen ziek worden van het coronavirus, maar het vermindert ook de besmettelijkheid van het virus. “Met boosters zullen we uiteindelijk het virus de baas worden”, zei Ammon. In de tussentijd moeten overheden de oude maatregelen weer invoeren: geen grote bijeenkomsten, mondmaskers, afstand houden en drukte vermijden.

Veel Europese landen zijn daar aan het begin van dit winterseizoen weer mee begonnen. In het rapport, dat ook bericht over de maatregelen in ieder Europees land, is te zien dat Nederland begin november nog maar weinig maatregelen had ingevoerd, terwijl andere landen dat al wel hadden gedaan.

Niemand kan het met zekerheid zeggen, maar dat is mogelijk een reden waarom de Nederlandse besmettingscijfers zo ver zijn opgelopen. “Afstand houden is nog altijd de beste maatregel”, zei Ammon gisteren nog maar eens.

Geen vaccinatieplicht

Het ECDC beveelt geen vaccinatieplicht aan. “Dat zou weliswaar betekenen dat de vaccinatiegraad zou stijgen, maar heeft ook het risico op maatschappelijke polarisatie”, aldus Ammon.

De achterstand van Nederland ten opzichte van andere Europese landen is relatief. Ook in een land als Portugal, waar meer dan 80 procent van de bevolking is gevaccineerd, kan een toename van 10 procent aan contacten al betekenen dat de situatie uit de hand loopt. De kerstperiode is daarom voor ieder Europees land een groot risico.

Nederland, waar de vaccinatiegraad rond de 73% ligt, maakt deel uit van de groep landen waaraan het advies is om het aantal contacten tussen mensen ‘substantieel te verminderen’. Daarnaast moet het, net als de andere Europese landen, werken aan het dichten van de vaccinatiekloof en zo snel mogelijk boosters zetten.

Het ECDC waarschuwt wel dat een hogere vaccinatiegraad niet automatisch betekent dat niemand met covid in het ziekenhuis moet worden opgenomen. “Verhoogde besmettingscijfers zullen ook zorgen tot hogere aantallen ziekenhuisopnamen onder gevaccineerden.”

Tot nog toe vallen, net als vorig jaar, de meeste doden in de oudste leeftijdscategorie. Maar het ECDC ziet het aantal dodelijke slachtoffers onder de 50 ook toenemen.

Pas als iedereen is gevaccineerd en een booster heeft gekregen, zullen de maatregelen om afstand te bewaren niet meer nodig zijn. Het rapport: “Het zal enige tijd kosten voordat het immuniteitsniveau van de bevolking weer op een hoger niveau is.”

Lees ook:

De Jonge: 1G, ofwel iedereen testen, praktisch onuitvoerbaar en duur

Een recordaantal verpleeghuizen heeft te maken met een corona-uitbraak. In 894 locaties zijn in de afgelopen vier weken bewoners positief getest, meer dan een derde van alle verpleeghuizen in Nederland. In Zuid-Limburg heeft meer dan de helft van de verpleeghuizen onlangs te maken gehad met besmettingen.