Nederlandse boeken, ooit groot in Japan, liggen nu op de onderste plank. ‘De culturele context is heel anders’

“Dit is de uitzondering”, zegt vertaler Katie Katsura Unoki, terwijl ze naar een stapel Nijntje-boeken wijst. De boekenwinkel in Tokio heeft een speciale hoek gemaakt voor het Nederlandse konijntje van Dick Bruna, compleet met knuffeltjes. “Andere Nederlandse titels zijn moeilijker om in Japan te krijgen,” vervolgt Unoki.

Hoewel de Japanse boekenmarkt bijna 5 miljard euro waard is, een van de grootste ter wereld, verschijnen Nederlandse titels slechts druppelsgewijs. Dat komt door een beperkt aantal vertalers, te weinig kennis over Nederlandse literatuur, en door Nederlanders die hun eigen taal niet waarderen.

Akane Luiken heeft net voor de Nederlandse ambassade in Tokio een onderzoeksproject afgerond over de staat van Nederlandse literatuur in Japan. Ze reikt naar de bovenste plank van een grote boekenkast en trekt er een aantal titels uit. “Het kan moeilijk zijn om Japanse uitgevers geïnteresseerd te krijgen, dus ik ben gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren.” Ze legt de boeken netjes naast elkaar op tafel.

Op het eerste oog zijn het kleurrijke Japanse boeken, versierd met tekeningen van kinderen, speelgoed en dieren, maar door de Japanse tekens schemeren Nederlandse woorden. “Op dit moment zijn alleen de kinderboeken populair”, verklaart ze.

Toegang tot de westerse wereld

De geschiedenis van Nederlandse boeken in Japan gaat honderden jaren terug. In de zeventiende eeuw sloot Japan de grenzen, en voor honderden jaren was Nederland de enige toegelaten westerse handelspartner. Nederlandse handelaren namen boeken mee met daarin wetenschappelijke kennis, kunst, en politieke ontwikkelingen.

Via Dejima, een kleine handelspost in de zuidelijke stad Nagasaki, kwamen ze het land in. Zo waren Nederlandse boeken destijds de enige toegang tot de westerse wereld. Ze boden Japanners een venster op die voor hen onbekende wereld, en alles ging in het Nederlands.

Toen een Amerikaanse wapenboot Japan in 1853 dwong om andere landen toegang tot de havens te verlenen, kwamen Japanners er snel achter dat het Nederlands slechts een kleine taal was. Een leger aan vertalers moest zich snel omscholen en Engels, Frans en Duits leren. De interesse in het Nederlands ging verloren.

“Op dit moment moet een Nederlands boek het internationaal goed doen voordat Japanse uitgevers het aandurven om de rechten te kopen”, vertelt Luiken. Toen De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld de prestigieuze International Booker-prijs binnensleepte, volgde snel de Japanse vertaling. ‘Uitgevers hier weten te weinig over onze literatuur. We moeten beter ons best doen om deze kennis te verspreiden’, concludeert Luiken in haar onderzoek.

Nijntje-boeken verkopen goed. Deze liggen in een boekenwinkel in de wijk Ginza in Tokio. Beeld Anoma van der Veere

Je naam vestigen

Als Nederlands-Japans vertaler moet je zelf de handen uit de mouwen steken, vertelt vertaler Yumi Nishimura. “Ik blijf veel lezen en nieuwe titels aanbieden bij verschillende uitgevers.” Nishimura heeft onder andere Abeltje en Brief voor de koning vertaald en is een bekende naam in het vak. “Ik doe het omdat ik er veel plezier aan beleef, anders was ik er allang mee gestopt”, zegt ze lachend.

“Maar helaas kun je pas zelf met titels komen zodra je een gevestigde naam bent”, vertelt Luiken. Het is een van de grootste obstakels voor jonge vertalers. Het kan tientallen jaren kosten om bekend te worden, en de aanwas van nieuwe vertalers is op de lange termijn aan het opdrogen.

Zo behoort Katie Katsura Unoki op 53-jarige leeftijd tot de jonge generatie. “Het is moeilijk om de taal te leren, en de culturele context is heel anders”, vertelt ze. In haar handen houdt ze haar laatste vertaling omhoog, op elke bladzijde staan vragen van haar redacteur gekrast. “Ik moet ook altijd extra uitleg geven over Nederland.” Het is dus geen gebrek aan interesse, maar gebrek aan kennis die het grootste obstakel vormt voor Nederlandse literatuur in Japan.

Iedereen sprak Engels

De schuld ligt echter niet alleen in Japan. “Ik gaf Nederlandse les aan enthousiaste Japanse studenten, maar uiteindelijke werd me verteld, door Nederlanders zelf, dat de taal niet nuttig is. Als je op die manier denkt, houd je niemand over die geïnteresseerd is.”

Unoki beaamt dit. “Nederlanders zijn niet trots op het Nederlands. Toen ik studeerde, sprak iedereen me in het Engels aan, en telkens kreeg ik de vraag waarom ik de moeite nam.”

De toekomst van Nederlandse literatuur staat voorlopig nog op wankele poten in Japan. “Ik hoop toch dat de interesse groeit”, zegt Luiken. Ook Nishimura houdt de moed erin. “Ik blijf voorlopig doorgaan. Er zijn nog genoeg boeken die een vertaling verdienen.”

Lees ook:

Kenko: Heerlijk, zo’n tegendraadse Japanse monnik uit de 14de eeuw.

De Japanse dichter, schrijver, hoveling én monnik Kenko schreef ‘De kunst van het nietsdoen’ rond 1330, in een periode dat Kyoto, toen de hoofdstad van Japan, geplaagd werd door conflicten en geweld.