Nederlandse advocate: VS schenden met eenzame opsluiting van terdoodveroordeelden de eigen grondwet

Pontier deed maandenlang onderzoek naar het regime waaronder terdoodveroordeelden worden vastgehouden in de staten die de doodstraf nog hebben. Haar studie wordt binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Texas Journal of Civil Liberties and Civil Rights.

Volgens Pontiers telling zitten er in twaalf Amerikaanse staten minstens duizend terdoodveroordeelden in eenzame opsluiting, twintig, dertig, veertig jaar of nog langer. Pontier hanteert als definitie voor isolatie: 21 uur of langer per dag in een cel, zonder betekenisvol menselijk contact.

In gevangenissen van staten als Florida, Texas en Alabama hebben terdoodveroordeelden vrijwel geen contact met anderen, ze mogen niet meedoen aan arbeid of opleidingen, ze eten op hun cel en mogen vaak niet deelnemen aan kerkdiensten. Ze zitten 21 tot 23 uur per dag in een ruimte ter grootte van een parkeerplaats voor één auto, twee bij drie meter, vaak zonder daglicht, soms brandt ook ’s nachts licht in de cel.

Onbegrijpelijk

Pontier: “Juridisch gezien is deze automatische isolatie in strijd met de Amerikaanse grondwet en Europese en internationale verdragen, en zou alleen daarom al gestopt moeten worden. Ik vind het onbegrijpelijk dat de VS mensen tientallen jaren in zulke inhumane omstandigheden opsluiten terwijl er alternatieven zijn.’’

Opsluiting in isolatie, zonder dat wordt gekeken of afzondering in individuele gevallen noodzakelijk is, betekent dat deze gevangenen dubbel worden gestraft, vindt Pontier. “De eerste straf, de doodstraf, wordt opgelegd door een jury met de mogelijkheid om in beroep te gaan. Maar aan de tweede straf, de isolatie, komt geen rechter te pas. Er is geen toetsing, geen wettelijke basis, geen mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.’’

Ze vindt dat Europa zich nadrukkelijker moet uitspreken over de bejegening van terdoodveroordeelden in de VS. “Er zijn mooie Europese en internationale verdragen die deze praktijk verbieden of afraden, maar de VS willen ze niet ondertekenen.’’

Mentale gevolgen

Merel Pontier staat terdoodveroordeelden in Texas bij. “Ik kom vaak in de gevangenis en ik zie de mentale gevolgen. Gevangenen verliezen hun grip op de realiteit, raken extreem depressief, verliezen hun communicatievaardigheden, en ontwikkelen psychische stoornissen. Alle waardigheid wordt hen ontnomen.’’

Volgens Bryan Jennings (62), die in Florida inmiddels 42 jaar in de dodencel zit voor een moord in 1979 op een meisje, heeft de isolatie ‘een ontmenselijkend effect’. “Mensen doen het gewoon niet goed in isolement voor een langere tijd. Het veroorzaakt een soort sociale en emotionele achteruitgang. Na verloop van tijd verliezen we het vermogen om sociale banden aan te gaan en zelfs als we later de kans zouden krijgen, zouden we de vaardigheden missen om met andere mensen in contact te komen.”

Volgens Jennings wordt hij door de Amerikaanse overheid ook na veertig jaar nog steeds gezien als de perverse griezel die een meisje verkrachtte en doodde. “Ik zal altijd de man blijven die ik was ten tijde van het misdrijf. En, eerlijk, ik wás ook geen goed mens.”

