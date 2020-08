Nederlands zoek- en reddingsteam landt in Beiroet, dodental stijgt naar 135

Hij benadrukt dat alle reddingswerkers voor vertrek uit Eindhoven al een test hadden ondergaan om er zeker van te zijn dat ze het virus niet bij zich dragen. "Maar de lokale autoriteiten hebben ze toch laten testen. Blijkbaar is corona daar echt een ding.”

Daarna vertrok de groep, bestaande uit vrijwilligers die in het dagelijks leven werken bij onder meer de brandweer, politie en in de gezondheidszorg, naar een locatie op zo’n 10 kilometer van de luchthaven. “Ze zijn ondergebracht in een hotel op ongeveer vijf kilometer van de plek waar de explosie plaatsvond. Als het licht wordt kijken we hoe we verder gaan.”

Het team zal zoeken naar overledenen onder het puin, voor wie het van levensbelang is dat ze snel worden gevonden. Er is ook een vrachttoestel vanuit Eindhoven ingevlogen met aan boord onder andere betonzagen, betonscharen, microfoons, camera's en water en voedsel. USAR is voor een periode van tien dagen lang zelfvoorzienend. "Je wilt niet op een plek komen waar al weinig middelen zijn en dan ook nog om eten en drinken vragen", zei een woordvoerder eerder.

Dodental stijgt naar 135

Het dodental van de enorme explosie van dinsdag in Beiroet is inmiddels gestegen tot 135. Er zijn ongeveer 5000 gewonden en nog steeds vermisten. Dat vertelde de Libanese minister van volksgezondheid woensdag voor de televisie.

Eerder waren er volgens officiële informatie minstens 113 doden en ongeveer 4000 gewonden.

Enkele honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden door de zware ontploffing in de haven van Beiroet. Die heeft schade aangericht in ongeveer de helft van de stad, liet de gouverneur van de metropool weten.