Liveblog Aardbeving

Nederlands reddingsteam haalt 6 mensen levend onder puin vandaan

Hulpverleners zoeken tussen de puinhopen en sneeuw naar slachtoffers in Kahramanmaras, in het zuiden van Turkije. Beeld ANP / EPA

Turkije en Syrië zijn getroffen door een aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter in de nacht van zondag op maandag. De afgelopen dagen volgden meerdere heftige nabevingen. Zeker 5000 mensen zijn omgekomen. In dit liveblog houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.