Nederlanders in quarantaine op Tenerife vanwege coronavirus

Twee coronabesmettingen in wintersportregio Tirol

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn twee gevallen van het coronavirus geconstateerd. Deelstaatspremier Günther Platter heeft dit bevestigd. Het gaat om twee mannen van 24 jaar oud uit Innsbruck. Tirol behoort tot de populairste wintersportgebieden van Europa.

De twee patiënten hebben lichte koorts en hebben het virus waarschijnlijk in aangrenzend Italië opgelopen, meldden Oostenrijkse media. Het zijn de eerste gevallen in het Alpenland. In de stad Linz, in het noorden van het land, is mogelijk ook sprake van een besmettingsgeval. Maar dat is nog door onderzoek bevestigd.

In Kroatië is ook voor het eerst een besmetting met het virus geconstateerd. Het gaat hier volgens premier Andrej Plenkovic eveneens om een jongeman. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Zagreb. De patiënt had tussen 19 tot 21 februari Milaan bezocht.

Zeker 13 Nederlanders vast om coronavirus in hotel op Tenerife

Zeker dertien Nederlanders moeten veertien dagen in quarantaine in het Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife. Zij moeten daar blijven omdat bij een 69-jarige Italiaan die in het hotel verbleef het coronavirus is vastgesteld.

De man is afkomstig uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije waar inmiddels van een uitbraak sprake is. Zo’n duizend gasten die in het hotel verblijven, onder wie de dertien Nederlanders en meer dan honderd Belgen, moeten op hun kamer blijven en worden op het virus getest.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoeveel Nederlanders er precies in het hotel zijn.

Corendon zegt telefonisch contact te hebben met de gasten. “De gasten wachten in hun kamer op verdere instructies van het hotelmanagement en de Spaanse autoriteiten. Het is een complete lockdown, net zoals bij het cruiseschip.”

Besmettingen en sterfgevallen Inmiddels zijn voor zover bekend meer dan 80.000 mensen besmet met het nieuwe coronavirus, meer dan 77.000 daarvan in China. Met bijna 1000 besmettingen staat Zuid-Korea op de tweede plek, in Italië zijn 229 mensen besmet. 2700 mensen zijn gestorven aan Covid-19, de ziekte die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt, waarvan ruim 2500 in China. In Italië zijn nu 7 mensen gestorven aan de ziekte. In alle Italiaanse gevallen ging het om ouderen die eerder al gezondheidsklachten hadden.

Eerste besmetting Zuid-Italië

Voor het eerst is in het zuiden van Italië iemand positief getest op het nieuwe coronavirus. Het gaat om een vrouw uit de Noord-Italiaanse stad Bergamo, die op bezoek was in de Siciliaanse hoofdstad Palermo. De groep waarmee de vrouw op reis was, zit inmiddels in quarantaine. Tot nu toe was de uitbraak in Italië beperkt tot het noorden van het land.

Later dinsdag werd het nieuwe coronavirus vastgesteld bij mensen in de regio Toscane. Een van de twee gevallen betreft een toerist in de stad Florence.

Europese ministers overleggen over corona-uitbraak Italië

De ministers van Volksgezondheid van Italië en diverse buurlanden overleggen dinsdag in Rome over de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het noorden van Italië. Ook EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) schuift aan.

In Italië zijn inmiddels zeven mensen bezweken aan de gevolgen van de besmetting met het virus. Bij minstens 220 mensen is de besmetting vastgesteld. De landen die aan het overleg meedoen zijn behalve Italië, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Kroatië.

Rode Kruis: onvoldoende kennis over gebruik mondkapjes

Het Rode Kruis adviseert mensen zich goed te laten informeren over bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje tegen het nieuwe coronavirus. Uit onderzoek onder een representatieve groep van 737 Nederlanders blijkt dat veel mensen onvoldoende kennis hebben over het gebruik van deze mondkapjes. Slechts 34 procent van de Nederlanders is zich bewust dat bij verkeerd gebruik juist een groter risico ontstaat op besmetting, meldt het Rode Kruis na onderzoek onder een representatieve groep van 737 Nederlanders.

Ook denkt iets meer dan de helft van de ondervraagden dat het belangrijk is om in landen waar het coronavirus is geconstateerd om continu een mondkapje te dragen. Eigenlijk hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers of mensen met koorts of luchtwegproblemen een mondkapje te dragen.

Zuid-Korea test 200.000 leden van een kerk op coronavirus

Zuid-Korea gaat 200.000 leden van een kerk testen op het nieuwe coronavirus. In het land is een golf van nieuwe besmettingen gemeld tot een totaal van 977. Ongeveer 68 procent van de Zuid-Koreaanse besmettingen is gelinkt aan de Shincheonji-kerk van Jezus, waar het eerste geval werd gemeld bij een 61-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe ze besmet is geraakt.

Van de zestig nieuwe gevallen die dinsdag bekend werden, bevonden zestien zich in de zuidoostelijke stad Daegu, waar de kerk zich bevindt, en 33 in de nabijgelegen provincie North Gyeongsang, zeiden de gezondheidsautoriteiten.

Vierde dode Japans cruiseschip

Een vierde passagier van het cruiseschip Diamond Princess bij Japan is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens de Japanse televisiezender NHK om een persoon van in de tachtig.

Japan ligt onder vuur voor de manier waarop de autoriteiten de situatie op het cruiseschip hebben aangepakt. De Diamond Princess ligt sinds begin februari in een Japanse haven. De autoriteiten plaatsten het schip onder quarantaine vanwege de virusuitbraak. De afgelopen weken zijn meer dan 600 besmettingen aan boord gemeld. Passagiers die het virus niet hebben, mochten sinds vorige week woensdag het schip verlaten. De Japanse regering kondigt later dinsdag nieuwe maatregelen aan om het coronavirus te bestrijden.

WK tafeltennis uitgesteld

In Zuid-Korea zijn zestig nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Een patiënt kwam om het leven, waardoor het dodental stijgt naar acht. Volgens het Korea Center for Disease Control and Prevention (KCDC) zijn er nu 893 gevallen gemeld in het land. Het is het grootste aantal buiten China, waar het virus in december opdook. Inmiddels is ook het wereldkampioenschap tafeltennis, dat eind maart in Zuid-Korea gehouden zou worden, uitgesteld naar eind juni.

China telt 71 nieuwe overlijdens

Het dodental in China is dinsdag gestegen tot 2.663 nadat er 71 nieuwe overlijdens werden geregistreerd. Het gaat om het laagste cijfer van nieuwe overlijdens in twee weken tijd. De nationale gezondheidscommissie maakt ook melding van 508 nieuwe bevestigde gevallen, het merendeel in de provincie Hubei.

Ministerie van Buitenlandse Zaken past reisadvies voor Italië aan

In het huidige reisadvies voor het Zuid-Europese land geldt een ‘niet reizen’-advies voor enkele dorpen in de provincies Lombardije en Padova, beide in het noorden van het land. In de gebieden ten zuiden van Milaan waarschuwt het ministerie reizigers om er alleen heen te gaan in het geval van ‘noodzakelijke reizen’.

Voor de rest van Noord-Italië en de zuidelijk gelegen provincie Lazio, waarin ook Rome ligt, gelden eveneens veiligheidsrisico’s. Eerder pleitte regeringspartij CDA voor een aangescherpt reisadvies voor Italië vanwege de forse toename van het aantal coronabesmettingen in dat land. Daar heeft het ministerie gehoor aan gegeven.

Maandag overleed een zevende persoon in Italië aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het gaat om een 62-jarige man die het afgelopen weekend in het ziekenhuis in Como is opgenomen nadat hij positief was getest op het virus.

Een vrouw met een gezichtsmasker in de metro in Milaan. Beeld AP

Lees ook:

Onrust in Noord-Italië wegens coronavirus: “Er is haast niemand op straat”

Onrust in Italië nu ook daar sinds afgelopen vrijdag het nieuwe coronavirus rondwaart. “Ons dorp ziet er heel vreemd uit. Uitgestorven.