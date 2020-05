Nederland zit in de voorhoede met zijn open scholen

Nederlandse kinderen zijn maandag niet de enigen die weer naar school gaan. Ook in Frankrijk en Duitsland gaat het schoolleven weer van start, al is het daar net als in Nederland voorlopig op halve kracht. De ene helft van de week gaat de ene helft van de kinderen, de andere helft de andere.

Het is de eerste grote heropeningsgolf in Europa. Weliswaar gingen Denemarken en Noorwegen voorop, maar in vergelijking met het aantal kinderen dat nu weer met een rugzakje op pad gaat ging het daar om weinig kinderen. Bovendien kijken ouders in die landen ook met enige jaloezie naar Zweden en IJsland, waar de scholen nooit zijn dichtgegaan. Zweden hield de hele tijd de theorie vol dat mensen door moesten gaan met hun leven om immuniteit te kweken. IJsland wist besmettingshaarden de hele tijd goed te isoleren.

Wel is het na het eerste kleine heropeningsgolfje al wel duidelijk dat het heropenen van scholen ook risico met zich meebrengt. In Denemarken steeg na de heropening van de scholen de reproductiefactor van het coronavirus van 0.6 naar 0.9. Dat betekent dat iedereen die is besmet nu weer bijna één ander besmet. Toch is dat voor de Deense regering geen reden om de scholen weer te sluiten.

Beeld Louman & Friso

Bedolven onder bezorgde brieven

In de meest getroffen regio’s in Frankrijk vreest men een dergelijke heropleving van het virus. Daarom hebben tientallen burgemeesters rond Parijs hun zorgen kenbaar gemaakt in een open brief. Een aantal gemeenten weigert ook daadwerkelijk de schoolpoorten te openen. De burgemeesters geloven niet dat het alweer veilig genoeg is en zeggen dat ze worden bedolven onder ongeruste brieven van ouders die het niet vertrouwen als de kinderen weer naar school gaan. Wij gaan pas open in september, zegt bijvoorbeeld de burgemeester van Bobigny, bij Parijs.

Ook in Zwitserland, vooral in het Franssprekende deel, vrezen ouders voor een heropleving van de besmetting. Velen geloven niet dat het virus zich minder kwaadaardig gedraagt onder kinderen. Het verzet is er zo groot, dat de vrees bestaat dat er binnenkort ‘spookscholen’ zullen zijn, waar gemaskerde leraren tot de zomervakantie tevergeefs op hun leerlingen wachten.

Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar schoolbesturen hun best hebben gedaan om de gangen klaar te maken voor eenrichtingsverkeer, bestaat vrees voor lege klassen. Door het feit dat het coronavirus daar nog altijd hevig woedt lijkt het nog iets te vroeg om de scholen weer te openen, maar toch zong de afgelopen week de datum van 1 juni rond in Westminster. Zekerheid geeft premier Johnson pas zondag, als hij de Britse routekaart uitlegt.

Lees ook:

In Denemarken klinkt het weer ‘dag papa’ en ‘dag mama’

De eerste scholen in Denemarken zijn weer open, onder strikte, strikte voorwaarden. Aanstaande maandag moeten alle scholen en crèches weer draaien.