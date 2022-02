Nederland worstelt met vervolging journalist Omar Radi in Marokko

Fatiha Cherribi doet over de telefoon vanuit de Marokkaanse havenstad Casablanca een dringende oproep aan de Nederlandse regering. Het gaat over haar zoon Omar Radi, die in de gevangenis zit omdat hij zou hebben gespioneerd voor Nederland. Cherribi roept de regering in Den Haag op om met een duidelijke, openlijke verklaring te komen dat de contacten van haar zoon met Nederlandse vertegenwoordigers “niks te maken hadden met spionage”.

Cherribi hoopt dat zo’n verklaring kan helpen om Radi, die al anderhalf jaar vastzit, vrij te krijgen. “Omar is geen spion”, verzekert ze vanuit Casablanca. “Hij houdt van zijn land.”

Omar Radi (35) is een progressieve onderzoeksjournalist met zwarte krullen en een zwart baardje. Met zijn onthullingen over corruptie en mensenrechtenschendingen heeft hij in Marokko een reputatie verworven als spitgrage luis in de pels van de machthebbers. Zo beschreef hij uitgebreid hoe zakenmensen zich land toeëigenden van lokale bevolkingsgroepen, zonder daar behoorlijk voor te betalen. Ook won hij een journalistieke prijs met een verhaal over louche zandbusiness. Ondernemers haalden zand van het strand en verkochten dat als bouwzand. Een vriend van de machtige koning Mohammed VI was erbij betrokken.

Spionagesoftware op de telefoon

Radi’s huidige problemen met justitie gaan terug tot 2020. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt op 22 juni van dat jaar bekend dat Radi’s mobiel is geïnfiltreerd met Pegasus, beruchte spionagesoftware van Israëlische makelij. De journalist had zijn telefoon voor onderzoek aan digitale speurneuzen van Amnesty gegeven omdat hij al vermoedde dat hij werd afgeluisterd.

Twee dagen later wordt hij voor verhoor ontboden op een politiebureau. Rechercheurs onderwerpen hem aan een reeks lange ondervragingen en hij wordt beschuldigd van spionage voor Nederland en Groot-Brittannië, en van verkrachting van een journalistieke collega. Regeringsgezinde media pakken vervolgens breed uit met de sensationele zaak. De vrouwelijke collega die door hem zou zijn verkracht, verklaart in een interview dat de journalist ‘zich onschendbaar waande, omdat hij beroemd is’. Volgens Radi had de vrouw ingestemd met seks.

De rechercheurs stellen dat Radi aan Nederlandse diplomaten onder meer inlichtingen gaf over protesten in 2016 en 2017 van Riffijnen in het noorden van Marokko. Een vermoede geheim agent op de ambassade met de schuilnaam ‘Arnauld Simon’ zou hem hebben begeleid. Het blijkt de verkeerd gespelde naam van de Belg Arnaud Simons, die van 2012 tot 2015 medewerker voor culturele en mediacontacten was op de ambassade.

Als Simons, die inmiddels weer in België woont, hoort dat hij wordt genoemd, publiceert hij begin 2021 een open brief om uit te leggen dat hij niks te maken heeft met spionage en dat Radi slechts een interessant perscontact was. “Hij was een slimme jongen”, vertelt hij later in een radio-interview. “We hadden een klik en werden vrienden.”

Beproefd middel

Volgens mensenrechtenclubs als Amnesty en Human Rights Watch zijn de beschuldigingen tegen Radi opgeklopt en rammelt de bewijsvoering aan alle kanten. De Marokkaanse koning Mohammed VI en de corrupte kliek om hem heen gaan wel vaker zo te werk om kritische journalisten de mond te snoeren. Iemand zwart maken met beschuldigingen van seksuele aard is daarbij een beproefd middel in de conservatieve Marokkaanse samenleving.

Radi wordt op 19 juli 2021 veroordeeld tot zes jaar cel en de Nederlandse ambassade in Rabat begint steeds meer met de kwestie in haar maag te zitten. Nederlandse journalisten en Kamerleden stellen er ook vragen over. Volgen de Nederlandse diplomaten het proces wel goed genoeg? En waarom spreken ze zich er niet duidelijker over uit?

De timing is beroerd, want het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert op dat moment juist om de al jaren moeizame relatie met Marokko te verbeteren. Maar Buitenlandse Zaken wil de spionage-aantijgingen ook niet over zijn kant laten gaan. Dus roept het ministerie de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag op het matje om achter gesloten deuren duidelijk te maken dat Radi geen spion van Nederland was. En in Rabat geeft ook ambassadeur Jeroen Roodenburg blijk van het ‘ongenoegen’.

Voor zes jaar uit het leven gerukt

De Nederlanders wijzen de Marokkanen er daarbij op dat het normaal is dat diplomatieke vertegenwoordigingen contact onderhouden met journalisten. “Dit behoort tot de reguliere werkzaamheden van een ambassade”, schrijft de regering in een brief aan de Tweede Kamer.

Intussen gaat de rechtszaak in Casablanca door. Radi is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling; donderdag is er weer een zitting.

“Ik denk dat Nederland nu zo’n beetje heeft gedaan wat het kan doen”, zegt arabist en Marokko-kenner Jan Hoogland, die de zaak volgt. “De rechtsgang is lousy in Marokko, maar zo is het nu eenmaal. Je kunt je daar als buitenlandse regering niet te veel in mengen.”

Hoogland, die zelf eerder op de ambassade in Rabat werkte, blogt en twittert geregeld over het proces en onderhoudt contact met familieleden en activisten die bij de kwestie betrokken zijn. Hij trekt zich de zaak behoorlijk aan. “Ja, natuurlijk, een jongeman wordt voor zes jaar uit het leven gerukt, alleen maar omdat hij opschrijft wat er in Marokko gebeurt”, zegt hij. “Wat een onrecht!”

