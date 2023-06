‘Nederland waarschuwde VS voor Oekraïense sabotage Nord Stream-gasleiding’

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Oekraïne vorig jaar juni gewaarschuwd om de Nord Stream-pijpleiding niet op te blazen. De Amerikanen deden dat na een alarmerend bericht van de Nederlandse inlichtingendienst MIVD, schrijft de NOS op basis van eigen onderzoek, in samenwerking met Nieuwsuur en de Duitse media ARD en Die Zeit.

Drie maanden later gebeurde het toch

Nederland zou via een bron in Oekraïne hebben gehoord over plannen om de leiding op te blazen, schrijven de vier media.

In juni werd de pijpleiding uiteindelijk niet opgeblazen. Maar drie maanden later, op 26 september, gebeurde dat wel, in de economische zones van Zweden en Denemarken. Dat scenario kwam volgens de NOS bijna precies overeen met de plannen die de MIVD met de CIA gedeeld had.

Volgens anonieme bronnen van de vier media zouden zowel minister van defensie Kajsa Ollongren, als premier Mark Rutte en minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra door de militaire inlichtingendiensten zijn geïnformeerd over de Oekraïense plannen en het inlichten van de Amerikanen.

Niemand bevestigt

Het opblazen van de pijpleiding veroorzaakte in september veel onrust in de internationale gemeenschap. Wie er achter de ontploffingen zitten, staat nog steeds niet vast. Eerst werd gedacht dat Rusland verantwoordelijk was, maar later gingen ook theorieën rond die naar Oekraïne wezen. Beide landen hebben altijd stellig ontkend achter de explosies te zitten.

De Washington Post berichtte vorige week al over het bestaan van de Oekraïense sabotageplannen en een Europese inlichtingendienst die daarvoor waarschuwde. Dat blijkt nu te gaan om de MIVD, volgens de vier media.

De MIVD wilde niet reageren op het bericht van de NOS. Ook de CIA en het kantoor van de Oekraïense president Zelensky wilden geen commentaar geven.

