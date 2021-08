Nederland vraagt Europese Unie: ‘Zorg dat we Afghanen kunnen blijven uitzetten’

Nederland wil uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers blijven uitzetten naar Afghanistan. Het vraagt de Europese Commissie om daarover met de regering in het Aziatische land te praten. Die vroeg eind juli Europese landen juist om voorlopig geen Afghanen terug te sturen omdat het land steeds onveiliger wordt.

Dat blijkt uit een persbericht dat de Deense regering voor het weekend heeft uitgestuurd. Daarin staat dat Denemarken er met Oostenrijk, Duitsland, België, Griekenland en Nederland bij de Europese Commissie op aandringt met de Afghaanse regering te praten. De EU-landen willen dat het bestaande terugkeerakkoord, dat voorschrijft dat Afghanistan zijn burgers terugneemt, wordt gehandhaafd.

Stoppen geeft een ‘verkeerd signaal’

Het stopzetten van de uitzettingen zou ‘het verkeerde signaal’ afgeven, schrijven de landen in de brief, die op Twitter wordt gedeeld. Het zou Afghaanse burgers extra motiveren huis en haard te verlaten en asiel aan te vragen in Europa. Bovendien, aldus de brief, geldt binnen het internationaal recht voor elk land de verplichting de eigen burgers terug te nemen.

De Nederlandse regering is tot nu toe onduidelijk geweest over het al dan niet stoppen met het uitzetten van Afghanen. Zij kunnen gedwongen op een vliegtuig worden gezet, maar het ministerie van justitie, verantwoordelijk voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), heeft vooralsnog steeds benadrukt dat er het afgelopen halfjaar geen Afghanen gedwongen zijn uitgezet en dat er ook geen uitzettingen op stapel staan. Dat zegt echter niets over de mogelijkheid mensen gedwongen uit te zetten.

In rap tempo onveiliger

Sinds het vertrek van de internationale troepen wordt Afghanistan in rap tempo onveiliger. De Taliban rukken op en namen dit weekend Kunduz in, de grootste militaire overwinning voor de islamitische strijders sinds de buitenlandse militairen het land verlieten. Volgens de Verenigde Naties zijn in de eerste helft van 2021 al 1600 burgerdoden gevallen.

Zweden en Finland hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Afghaanse regering voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen. De hoop van verschillende mensenrechtenorganisaties was dat Nederland zou volgen.

Kamervragen worden voorlopig niet beantwoord

Ondertussen speelt ook de vraag of de regels voor Afghaanse asielzoekers moeten worden aangepast nu het land zo onveilig is geworden. Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) stelde er Kamervragen over, maar verantwoordelijk minister Ankie Broekers-Knol (VVD) liet onlangs weten dat die voorlopig niet beantwoord worden.

Voor Afghaanse asielzoekers geldt dat zij moeten bewijzen dat zij individueel gevaar lopen. Dat is anders voor bijvoorbeeld Syrische asielzoekers. Als zij bewijzen dat ze uit Syrië komen, hebben ze sowieso recht op bescherming.

Of het beleid voor Afghanistan verandert, is afhankelijk van de ambtsberichten van het ministerie van buitenlandse zaken. Het volgende wordt in oktober verwacht. Of dat eerder komt nu Afghanistan rap afdaalt in een spiraal van geweld is niet duidelijk. Het ministerie van buitenlandse zaken was maandag niet bereikbaar. Dat betekent ook dat het nog niet heeft gereageerd op het persbericht uit Denemarken.

