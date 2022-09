Nederland voelt weinig voor prijsplafond voor Russisch gas

Jesse Klaver en Attje Kuiken, voorlieden van GroenLinks en PvdA, weten wel hoe het het beste kan. “Niemand mag in de kou komen te zitten”, schreven zij donderdag in een persbericht. De linkse oppositiepartijen willen dat de energierekeningen van alle Nederlandse burgers op het niveau van januari worden gehouden.

Maar wat er ook gebeurt vrijdag op de extra vergadering van de Europese energieministers, de gas- en lichtrekening wordt waarschijnlijk sowieso hoger dan die van januari. Energie is schaars geworden. Door de oorlog met Rusland, maar ook door een droge en windstille zomer, en onderhoud van kerncentrales. Dat drijft de prijs op.

Samen optrekken

Toch staan GroenLinks en PvdA niet alleen, want ook de Nederlandse regering vindt de prijsstijgingen wel heel fors. Daarom gaat het land de vergadering van Europese ministers met een open blik tegemoet: wat de Europese landen samen kunnen doen, is altijd beter dan als Nederland het alleen doet.

Diplomaten hebben namens Nederland al wel tegen de EU-collega’s gezegd dat het voor Nederland belangrijk is dat de EU op koers blijft: de klimaatdoelen moeten ondanks deze crisis in stand blijven. Het is daarom voor Nederland van belang dat er behalve naar manieren om de prijs te drukken, ook heel actief wordt gezocht naar manieren om het verbruik van gas en stroom in de EU omlaag te brengen.

Prijsplafond

Nederland wil ook proberen om de zogenoemde leveringszekerheid in stand te houden. Dat betekent dat het niet bij voorbaat staat te juichen bij het idee van een prijsplafond voor Russisch gas, zoals Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag voorstelde. Dat idee veroorzaakt veel onrust in Oost-Europese landen zonder zeehavens, waar de afhankelijkheid van Russisch gas veel groter is dan in het westen. Het risico dat Rusland in het geval van een prijsplafond helemaal stopt met zijn gasleveringen, is levensgroot.

Een ander commissie-idee, ook behoorlijk vergaand, lijkt op meer steun te kunnen rekenen. Diplomaten zagen in de voorbereidende vergadering voorzichtig enthousiasme voor het idee van afromen van de winsten van de grote leveranciers van groene energie. Zij zouden bijvoorbeeld meer belasting kunnen betalen en regeringen zouden dat geld kunnen gebruiken om mensen met een laag inkomen te steunen. Ook voor het idee om winsten uit fossiele energie extra te belasten lijkt steun te bestaan.

De commissie deed woensdag ook vast het idee uitgaan dat de EU tijdelijk haar staatssteunregels kan opschorten, zodat nationale regeringen hun energiebedrijven kunnen steunen. Die staan door de hoge prijzen op veel plekken op omvallen.

Echte besluiten komen later

Tot echte besluiten zal het vrijdag niet komen. De ministers hebben nog geen officieel voorstel gekregen om over te praten, maar moeten vooral proberen om niet allemaal een andere kant op te lopen, waardoor nationale maatregelen elkaar in de weg gaan zitten. Veel van de ideeën zijn ook meer gezamenlijke afspraken dan regels, omdat bijvoorbeeld belastingmaatregelen nationale bevoegdheden zijn.

De Europese Commissie wil de lidstaten wel verplichten om een nog niet nader bepaald percentage energie te besparen, maar details zijn nog niet bekend. Die komen pas volgende week, waarna de lidstaten nogmaals zullen moeten vergaderen over wat ze precies gaan doen. In de eerste week van oktober moet er dan definitieve duidelijkheid zijn. In Nederland, waar heel wat burgers op 1 oktober van tarief wisselen, zijn dan de meeste nieuwe energiecontracten al ingegaan.

